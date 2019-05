Būsima kelio rekonstrukcija sėja nerimą 

Valdžios siekis nutiesti naują greitkelį nuo Marijampolės iki valstybinės sienos su Lenkija sulaukė vietos verslininkų bei ūkininkų pasipiktinimo. Nebeliks tiesioginio išvažiavimo iš automagistralės į degalinių teritorijas, žemdirbiai į savo laukus sunkiąja technika bus priversti važiuoti ne vieną dešimtį kilometrų jungiamaisiais keliais, kol galės kirsti automagistralę viadukais ar tuneliais.

Ūkininkai bei verslininkai, susipažinę su Via Baltica magistralės ruožo nuo Marijampolės iki Lenkijos valstybinės sienos rekonstravimo planu, atkreipė dėmesį, kad jame numatyta, jog į degalines (jų šioje kelio atkarpoje yra 16) galima bus patekti tik viadukais nuvažiavus nuo automagistralės ir jungiamaisiais keliais pasiekus degalines – tiesioginių nuvažiavimų iš automagistralės, kaip kituose Via Baltica ruožuose, į jas nebus.

„Dabar netrūksta pas mus užsukančių įsipilti degalų, ko nors nusipirkti ar pailsėti aikštelėse. Tai labai palanku, nes nereikia niekur sukinėtis, ypač sunkiasvorių vilkikų vairuotojams.Tačiau jei rekonstravus kelią pas mus bus galima privažiuoti tik šalia automagistralės nutiestais jungiamaisiais keliais, vilkikai pas mus tikrai neužsuks – jiems bus sunku sukiotis tais keliais, be to, susidarys ir keliolika ar kelios dešimtys papildomai nuvažiuotų kilometrų“, – teigė verslininkai, susirinkę į viešą plano aptarimą.

Kaip teigė abipus dabartinio kelio, iš Kauno vedančio link sienos su Lenkija, ūkininkaujantys vietos žmonės, jau dabar jų žemės ūkio technikai (ypač kombainams ir pan.) sunku pasiekti kitapus intensyvaus eismo kelio esančius laukus. „Esame suradę keliukus lengviau pasiekti laukus, kur saugiausia kirsti magistralinį kelią ir mums, ir šiuo keliu važiuojantiesiems. Tačiau, nutiesus automagistralę, ją kirsti privalėsime vien jungiamaisiais keliais, kurie manevruoti žemės ūkio technikai gali būti per siauri“, – svarstė ne vienas ūkininkas.

Skaičiuojama, kad rekonstravus valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožą nuo Marijampolės iki valstybės sienos bendras eismo įvykių skaičius turėtų mažėti apie 70 procentų.

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) aiškina, kad tranzitinio eismo atskyrimas nuo vietinio, keturios eismo juostos (juose leidžiamas greitis – 130 km/val.), jungiamieji keliai (leistinas greitis 90 km/val.), skiriamosios juostos įrengimas, skirtingų lygių sankryžos – tai esminiai tarptautiniai standartai, kurie bus diegiami rekonstruojant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožą nuo Marijampolės iki valstybės sienos. Esą šiuo metu Lietuvoje tai – vienas intensyviausio eismo ruožų, kuriame daugiausia eismo įvykių – susidūrimai. Rekonstravus ruožą turėtų nebelikti susidūrimų sankryžose, eismo įvykių su gyvūnais. Įrengus skiriamąją juostą bus panaikinta priešpriešinio susidūrimo lenkimo metu galimybė. Skaičiuojama, kad bendras eismo įvykių skaičius turėtų mažėti apie 70 procentų.

Pasak LAKD direktoriaus Vitalijaus Andrejevo, įrengiant šią magistralės Via Baltica atkarpą, vadovaujamasi Kelių techniniu reglamentu, kuris sukurtas remiantis Vokietijos, Nyderlandų ir kt. pažangių Europos šalių praktika. Tiek Vokietijos, tiek Lietuvos naujai rengiamoms magistralių atkarpoms taikomi tokie patys reikalavimai. „Pirmuosiuose septyniuose ruožo kilometruose nuo Lenkijos sienos yra septynios degalinės, tai į visas jas padaryti nuovažas iš automagistralės tiesiog techniškai neįmanoma padaryti“, – teigė V. Andrejevas.

Anot jo, ne vien tik Lietuva, bet ir kaimyninė Lenkija Via Baltica kelią rekonstruoja pagal Kelių techniniame reglamente numatytus pagrindines nuostatas, todėl per visas šalis einanti automagistralė Via Baltica taps vienoda. Siekiant pagerinti eismo saugumą, tranzitinis eismas bus atskirtas nuo vietinio, taip pat bus įrengtos skirtingo lygio sankryžos, abipus kelio bus įrengti jungiamieji keliai.

„Vos įvažiavus į Lietuvą iš Lenkijos vairuotojams bus pateikta išankstinė informacija, kokiais jungiamaisiais keliais galima patekti į degalines, kaip į juos nusukti. Vairuotojai galės pasukti į šiuos kelius ir pasirinkti norimą degalinę. Tai jiems nesudarys jokių kliūčių“, – tikino V. Andrejevas, aiškindamas, kad šį kartą nebus kartojamos klaidos, kurios buvo padarytos rekonstruojant Via Baltica atkarpą tarp Kauno ir Marijampolės, kai nebuvo nutiesti visi reikiami jungiamieji keliai. Ruože tarp Marijampolės ir valstybinės sienos su Lenkija greta automagistralės bus nutiestas ištisinis tinklas jungiamųjų kelių. Todėl nepatogumų neturėtų patirti nei sunkiasvorių vilkikų vairuotojai, nei į savo laukus kitapus automagistralės vykstantys ūkininkai.

LAKD aiškina, kad įvertinus susitikimo metu pateiktas konstruktyvias nuomones, bus peržiūrėtos ir techniniuose projektuose detalizuotos galimybės keisti sankryžų konfigūraciją, užtikrinant dar geresnį žemės ūkio technikos pravažiavimą ir patekimą į sklypus. Tačiau tie sprendiniai, kuriems reikalavimai griežtai apibrėžti Kelių techniniame reglamente negalės būti keičiami. Mat LAKD laikosi nuostatos, kad visiems turi būti sudarytos vienodos sąlygos pasiekti savo valdomus sklypus, sodybas ir kitus objektus. Jungiamieji keliai užtikrins vienodas sąlygas įvairiems verslams plėtoti ir net paskatins kurti naujas verslo kryptis bei naujas darbo vietas.

Via Baltica kelio nuo Marijampolės iki valstybės sienos su Lenkija rekonstrukcija finansuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, preliminari projekto vertė siekia 300 mln. eurų. Rangos darbus planuojama pradėti 2021 metais, pabaigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Įgyvendinant projektą nuosekliai, planingai, išlaikant procedūrinius reikalavimus jis turėtų būti baigtas 2025 metais.

Kaip jau rašė „Lietuvos žinios“, Via Baltica magistralė sparčiai atnaujinama ir Lenkijoje. Šiemet atidarytas patogus Suvalkų aplinkkelis, o po poros metų – 2021-aisiais – keturių eismo juostų Via Baltica kelias prasitęs iki pat Budzisko-Kalvarijos sienos perėjos.

