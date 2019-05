Biodyzelino gamintojus Lietuva remia valstybės lėšomis 

Dar nežinia, kokio skysčio į degalų bakus prieš kelias dienas įsipylė keliolikos dėl to sugedusių transporto priemonių savininkai šalia Krekenavos esančioje degalinėje, tačiau dažnas spėlioja, jog degaluose galėjo būti įmaišyta gerokai per daug pasenusių biopriedų, kurie pakenkė varikliams. Lietuva biudžeto lėšomis dosniai remia privatų biodyzelino gamintojų iš rapsų ir grūdų verslą bei jų naudai didina privalomą biopriedų dalį degaluose, nors Europos Komisija jau nurodo priešingai.

Teisminį tyrimą dėl keliolikos savininkų turto sugadinimo atliekančios Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai LŽ teigė, jog į sugadintų transporto priemonių bakus įpiltų degalų laboratoriniai tyrimai bus atliekami mėnesį, todėl išvados bus žinomos tik gegužės pabaigoje.

Laboratorijos nepaskubinsi

Degalinių tinklo operatorės UAB „Neste Lietuva“ mažmeninės prekybos vadovas Audrius Miežys atsisakė spėlioti, kokio skysčio degalinėje prie Krekenavos buvo įpilta į transporto priemones, kurios netoli tenuvažiavusios sustojo. „Paprasčiausia būtų ištirti mėginį laboratorijoje, ir tai labai paprasta procedūra“, – teigė jis.

A. Miežio nuomone, viešoje erdvėje regint nufotografuotus to skysčio pavyzdžius, menkai tikėtina, kad per trumpą laiką jame nusistovėjęs toks storas drumzlių sluoksnis galėtų būti dyzelino biokomponentai. „Nemanau, kad degalinėje galėjo būti laikomi pasenę biodegalai. Veikiausiai priežastys kitos, nes negali per valandą susidaryti tiek nuosėdų, juolab kad biodegalams senstant, formuojasi kita konsistencija. Neįsivaizduoju, kaip tiek nuosėdų galėjo susidaryti iš karto. Veikiausiai ten buvo sumaišytos apskritai neaiškios kilmės medžiagos. Skysčio mėginius buvo galima ištirti iš karto. Nežinia, kodėl to nebuvo padaryta“, – svarstė A. Miežys.

Dienraštis „Lietuvos žinios“ praėjusį mėnesį rašė, kad biodegalai, pirmiausia biodyzelinas, yra gendantis produktas, kaip ir bet kuri organinė medžiaga, todėl vieną kitą savaitę nuo pagaminimo laikytas nepanaudotas, sluoksniuojasi, drumzlėja ir užkemša automobilių degalų purkštukus bei kitus svarbius variklio degalų tiekimo mazgus. Tad nepatartina tokio kuro laikyti automobilių kuro cisternose ar juolab kuro bakuose („Lietuvos žinios“, 2019 m. balandžio 17 d., „Biodegalų pavojų Lietuvos politikai ignoruoja“, – red.).

„Neste“ atstovo teigimu, augalinės kilmės dyzelino priedai (RRM) sluoksniuojasi po ilgesnio laikymo – viena dyzelino dalis atsiskiria nuo metilo esterio. Variklis gali „priimti“ iki 7 proc. RRM, todėl kiekviename degalų lašelyje gali būti tik tvarkingai išmaišyti 7 proc. biopriedų.

„Kalbėdami apie biodegalų sluoksniavimąsi, turime galvoje didesnę negu 7 proc. biopriedų dalį degaluose – variklis tai gal „suvalgys“, o gal ir ne. Todėl gamintojai ir nurodo, kad variklis netoleruoja biodyzelino“, – komentavo A. Miežys.

Chemija patikimesnė už maišymą

Yra du biodyzelino gamybos būdai – pirmosios kartos, arba fizinis, kai degalai gaminami į mineralinį kurą įmaišant dalį rapsų metilo arba etilo esterio, ir antros kartos dehidratuoto etanolio, kurį pagaminti galima naudoti rapsų aliejų ir maisto atliekas, mėšlą, kitas puvenas ir medieną.

Antros kartos biodyzelinas yra gerokai pranašesnis nei ankstesnės kartos ir ne dėl to, kad pirmuoju atveju yra naudojamos daugiausia maistinės kultūros – rapsas ir kviečiai, o jų naudojimui degalams gaminti nepritaria Europos Komisija.

EK pakoregavo 2009 metais priimtą direktyvą, įsigaliosiančią nuo 2020 metų: anksčiau buvo nurodoma, kad biokomponentai turės sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. benzine ir dyzeline, bet dabar dyzelinui nustatyta tik 7 proc. biopriedų dalis.

Tokią biopriedų ir degalų proporciją turėtų ištverti visi dabartinių dyzelinių automobilių varikliai.

„Užrašas „No biodiesel“ ant automobilių kuro dangtelių – visiškai pasenusi informacija, – sako A. Miežys. – Pasaulinę degalų chartiją yra pasirašę visi automobilių gamintojai. Visų automobilių varikliams dabar taikomi labai panašūs standartai. Dokumente yra surašyti reikalavimai degalams ir nurodyta, kad varikliai toleruoja 7 proc. biodegalų RRM. Todėl rašyti ant kuro dangtelio „No biodiesel“ nėra atsakinga.“

Kita vertus, anot jo, pasaulio degalų gamintojai norėtų, kad degaluose biokomponentų visai nebūtų, bet „visuomenė turi galvoti apie daugelį dalykų, taip pat ir apie rapsus auginančius žemdirbius“. Esą valstybės nori mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, „todėl ir ieškoma kompromisų tarp įvairių norų“.

A. Miežys neabejoja, kad didesnės negu 7 proc. biopriedų dalies biodyzeline nebus reikalaujama, nes nustačius didesnę jų privalomą dalį, reikėtų pertvarkyti transporto priemonių variklius.

„Neste“ mažmeninės prekybos vadovas teigia, kad, jo žiniomis, jo atstovaujama bendrovė yra bene vienintelė Lietuvoje, prekiaujanti antrosios kartos biodyzelinu „Pro Diesel“. „Šis dyzelinas per savaitę tikrai nesuges. Mat į šį kurą įmaišomo biokomponento vardas yra unikalus tiktai kilme, tačiau jį gaminant išskiriamas ne biokomponentas, o pats dyzelinas gaminamas hidrinant organines biokultūras ir taip pagaminant dyzeliną, savo sudėtimi nesiskiriantį nuo mineralinio dyzelino. Todėl jį galima ir gerokai didesnėmis proporcijomis maišyti su mineraliniu dyzelinu. Tačiau tai nebūtų racionalu, nes suomiško biodyzelino gamyba yra iš tiesų brangi“, – aiškino A. Miežys.

Būtent dėl gamybos kainos antrosios kartos biodyzelino Europoje negaminama didesniais kiekiais.

Neinformatyvus ženklinimas

Lietuvos degalinėse ant dyzelino pylimo pistoletų dabar klijuojamos juodos etiketės „B7“. Tai nurodo, kad į mineralinį dyzeliną yra įmaišyta ne daugiau kaip 7 proc. biokomponentų (RRM). Pasak A. Miežio, „Neste“ prekiauja antrosios kartos degalais, kuriuose gali būti ir daugiau priedų, tačiau pagal žymėjimo reglamentą kito žymėjimo kaip „B7“ nėra – negali būti nei „B2“, nei „B10“.

Pagal 2009 metais priimtą Europos direktyvą buvo numatyta, kad biopriedai 2020 metais turės sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. dyzelino, tačiau, kaip minėta, Europos Komisijos nuostatos pakito – 7 proc. norma jau negalės būti viršijama.

Europos Komisija jau nustatė ir tai, kad biodyzelino gamybai nuo 2030 metų nebus galima naudoti dabar plačiai naudojamo palmių aliejaus dėl to, kad masiškai iškertamos palmių plantacijos. Atkreiptas dėmesys ir į nepriimtiną rapsų bei kitų javų auginimą biodegalams gaminti, kai skurstančiose šalyse trūksta maisto produktų ir nualinama dirbama žemė.

Lietuva teberemia biodegalų gamintojus

Įgyvendindama LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Lietuvos žemės ūkio ministerija (ŽŪM) iš valstybės biudžeto lėšų remia metilo (etilo) esterio, ir dehidratuoto etanolio iš rapsų ir javų grūdų privačius gamintojus. ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyrius LŽ informavo, kad bodegalų gamybai Lietuvos valstybės parama skiriama nuo 2008 metų.

Žemės ūkio ministro 2018 metų rugpjūčio 7 dienos įsakymu buvo patvirtinta Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių pagal galiojančią pagalbos biodegalų gamybai schemą parama biodegalų gamybos įmonėms. Parama šiam verslui iš biudžeto numatyta iki 2020 metų gruodžio 31 dienos.

2018 metais penkioms biodegalus gaminančioms įmonėms, kuriuose dirba apie 200 darbuotojų, žaliavai (grūdų ir rapsų sėkloms) įsigyti buvo suteikta 9,18 mln. eurų parama iš valstybės lėšų. Ji skirta įsigyti 171 568 tonoms rapsų sėklų ir 37 233 tonoms javų grūdų.

Lietuvoje per metus pagaminama apie 160 tūkst. tonų biodegalų. Lietuvos biodegalų asociacijos duomenimis, apie 70 proc. jų yra eksportuojama.

Pagal paramos taisyklių nuostatas, valstybė kompensuoja žaliavos įsigijimo (išauginimo) išlaidas, kurių turėta nuo praėjusių metų lapkričio 16 iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Kompensacijos dydis yra 46,34 euro už toną įsigytų rapso grūdų ir 33,02 euro už toną javų grūdų.

2004 metais priimtas Lietuvos biokuro įstatymo pavadinimas vėliau buvo pakeistas į Lietuvos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymą, o 2011 metais įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

Pastarajame įstatyme, kitiap nei dabartinėse Europos Komisijos rekomendacijose, yra nustatyta, kad Lietuvoje atsinaujinančių išteklių energijos dalis (taigi, ir biodyzelino – red.), palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių transporte turi būti padidinta ne mažiau kaip iki 10 procentų. Didžiausia bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų bei augalų, auginamų žemės ūkio paskirties žemėje kaip pagrindinis pasėlis energijos gamybos tikslais, dalis turi būti ne didesnė kaip 7 proc. transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo, o siektina biodegalų, pagamintų iš žaliavų ir kitų degalų, numatytų šio įstatymo 6 straipsnio 14 punkte nurodytame Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame sąraše, dalis sudarytų ne mažiau kaip 0,5 procento transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo.

Degalų pardavimo vietose turi būti prekiaujama Lietuvos arba Europos standartų reikalavimus atitinkančiu benzinu, kuriame yra nuo 5 iki 10 proc. biodegalų, ir dyzelinu, kuriame yra ne mažiau kaip 7 proc. biodegalų, nors didesnė nei 7 proc. pirmosios kartos biokomponentų dalis Europos Komisijos direktyvoje jau nenumatyta.

Lietuvos degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama biodegalais ir degalų mišiniais, kuriuose biodegalų, įmaišytų į mineralinius naftos produktus, procentinė dalis viršija nurodytas procentines dalis ir kurie atitinka Lietuvos, Europos arba įmonės standartuose nustatytus reikalavimus.

A. Miežio teigimu, automobiliams labiausiai tinkamas naudoti mineralinis kuras, juolab kad jį papildyti biokomponentais yra brangu. „Vien įmaišydami biokomponentus, didiname degalų kainas. Tačiau žvelgiant plačiau, kažkas susikūrė biodegalų gamybos verslą, perdirba augalus. Tai mažina priklausomybę nuo mineralinio kuro. Nors prie CO2 išmetimų mažinimo biodegalai kažin ar prisideda, nes juk ir rapsą reikia auginti, pjauti – dirbdami laukuose žemdirbiai irgi sunaudoja daug degalų, išmetama daug dvideginio, javų perdirbimui naudojama daugiau elektros energijos. Taigi, biodegalai nėra vien juoda ir balta“, – svarsto „Neste“ atstovas.

Pasak jo, abiem atvejais CO2 ir kietųjų dalelių išmetimai yra labai panašūs, bet augalus reikia auginti, nuimti ir tam naudojami degalai, o kietųjų dalelių išmetimai priklauso nuo transporto priemonės sureguliavimo.

„Neste“ atstovas LŽ pridūrė, kad antrosios kartos biodegalų pagrindinis ir vienintelis pranašumus yra tas, jog antrosios kartos dyzelinas nesisluoksniuoja ir dėl to net ilgiau laikomas, negadina variklio.

