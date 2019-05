Ar Vilniaus oro uostas įsiteks savo ambicinguose planuose? 

Kauno Technologijos Universitete pabaigęs taikomąją elektroniką, išimties tvarka Darius Čiuplys Čalmerso technikos universitete keturis metus iš tos srities rašė disertaciją. Nusprendęs, kad daktaro vardas – nėra tikrasis siekis, prieš devynis mėnesius iš „Barclays Group Operations Limited“ Lietuvos filialo D. Čiuplys persikraustė į Vilniaus tarptautinio oro uosto direktoriaus kėdę, šalia kurios pokalbio su LŽ metu guli jo kuprinė – judraus ir jaunatviško žmogaus ženklas.

„Juo toliau – juo geriau. Man svarbu sumobilizuoti žmones tiems pokyčiams, kurie jau vyksta ir dar tik numatomi. Sudalyvauti tokiame pokytyje yra vienintelį kartą gyvenime pasitaikanti galimybė. Mane „veža“ tai, kas laukia ateityje, nors ir atėjau tada, kai pokyčių projektai jau buvo pradėti“, – interviu LŽ sakė Vilniaus tarptautinio oro uosto direktorius.

– Kiek kainuoja oro uostui išlaikyti sovietinį paveldą?

– Toks išlaikymas nuolat generuoja neprognozuojamus kaštus. Stogas gali supūti ir jo remontas gali kainuoti kelis šimtus tūkstančių eurų. Su profesionalų komanda iššūkius suvaldyti nėra sunku, tačiau svarbu visų noras prisidėti prie realių pokyčių.

Iki 2023 m. planuojame investuoti per 60 mln. eurų iš savų, oro uosto generuojamų, pinigų.

Blogiau su infrastruktūra, nes oro uosto pajėgumai buvo suplanuoti iki trijų milijonų keleivių per metus, o pernai mes jau pasiekėme ir viršijome keturis milijonus – aptarnavome 4,8 mln. keleivių. Tai reiškia, kad infrastruktūros prasme mes braškame per siūles ir kasdien darome stebuklus.

– Kokia išeitis?

– Statysime naują išvykimo terminalą ir naują VIP terminalą su konferencijų centru, galinčiu sutalpinti iki 300 dalyvių. Tvarkysime terminalo prieigas, ypač jo transporto schemas – ne tik iš naujo išdėliodami kelius, bet ir numatydami vietas elektromobiliams, o taip pat tvarkysime pagrindinę oro uosto perono dalį. Oro uoste peronas yra takai, kur stovi lėktuvai.

– Kiek kainuos ta visuotinė pertvarka?

– Iki 2023 m. planuojame investuoti per 60 mln. eurų iš savų, oro uosto generuojamų, pinigų. Stengsimės užsidirbti daugiau iš komercijos ir pasiekti, kad ir aviacinės, ir neaviacinės paslaugos sukurtų po pusę gaunamų pajamų. Dabar iš aviacinių paslaugų gauname 60 proc. uždarbio.

Suprantame, kad Vilniaus mieste renginių vietų nėra tiek daug, o žmonės mėgsta stebėti kaip kyla ir leidžiasi orlaiviai. Jaučiame augantį poreikį ir vis atsirandančias užklausas, ar neatsirastų galimybė suorganizuoti vieną ar kitą renginį oro uoste. Todėl supratę, kad organizuodami tokius renginius oro uosto ribose komerciniais pagrindais galėtume ateityje galėtume atpirkti tam tikrus statybos kaštus.

Vilniaus tarptautinio oro uosto direktorius Darius Čiuplys / BNS nuotr.

– Bet prie kongresų centro reikia viešbučio?

– Į VIP terminalą ir konferencijų centrą galima atskristi ir išskristi. Šalia oro uosto yra statomas savarankiškas, mums nepriklausantis, viešbutis, todėl jo terminale neplanuojame. VIP pastatas yra atskirtas nuo bendrų oro uosto pastatų. Jame gali būti sterili arba nesterili zona ir pagreitinta patikra. Mūsų Komercijos skyrius yra atlikęs studijas ir tuo verslo modeliu tiki. Tikiu ir aš, nes nuolat gauname užklausų organizuoti renginius, kurių šiandien negalime patenkinti.

– Kiek kainuos VIP pastatas?

– Šiuo metu tikslią tokio kompleksinio projekto kainą pasakyti dar sunku, ji paaiškės, kai turėsime darbų rangovą.

– Atvykimo terminalas, primenantis geležinkelio stoties įvaizdį liks?

– Šitas oro uostas vis dėlto buvo statytas trims milijonams keleivių. Sunku pasakyti, kas ir kaip strategavo srautus.

Mes negalime to terminalo normaliai, pragmatiškai, išnaudoti. Jis visiškai nėra pritaikytas oro uosto funkcijai ir buvo pastatytas 1954 m. Gal tada jis ir tenkino kažin kokį vietinio oro uosto poreikį. Tais laikais skraidė valdžia, sovietinė grietinėlė...

Mes norėtume, kad diskusija vyktų apie to paveldo „išpaveldinimą“, norėtume tą pastatą pritaikyti šių dienų realijoms ir funkcijoms.

– Kiek suprantu jūs negalite keisti atvykimo salės pavidalo, nes ji yra saugoma kultūros vertybė ir todėl modernizuosite išvykimo terminalą? Bet juk turizmo skatinimo prasme labiau svarbu susidaryti pirmąjį įspūdį, kad atvykstama į modernų jaunatviškos šalies oro uostą.

– Modernizuodami oro uostą jo negalime visai uždaryti, todėl tenka susidėlioti logišką grandinę – sukurti vienoje vietoje pajėgumus ir tada imtis keisti kitą dalį.

Mintį, kad išvykimo terminalas yra svarbiausias, nulėmė tai, kad čia yra vieta, kur kaupiasi keleiviai. Jeigu auga keleivių kiekis, reiškia, kad plečiasi visa sistema, bagažo pridavimo ir registracijos stalų daugėja.

Tokie yra pagrindiniai, būtiniausieji dalykai, kurių negalėjome plėsti ir vystyti esamo terminalo rėmuose. Todėl išvykimo terminalas ir bus planuojamas kaip visiškai naujas terminalas.

Kitas, atvykimo, terminalas turės daugiau komercijos zonų, bus praplėstas bagažo skyrius, taigi vyks daugiau rekonstrukcijų ir jo viduje, kad galėtume patenkinti atvykstančių keleivių poreikius. Bet kalbant apie atvykimo sales, kurios yra sename stalinistiniame pastate, jos yra per ankštos. Tą mes puikiai žinome, todėl problemą reikia kažkaip suvaldyti.

– Ar gerai suprantu, kad eisite „lipdymo po gabaliuką“ keliu, stengdamiesi neišvaikyti esamų operatorių?

– Įsivaizduojama, kad geriausias scenarijus yra viso oro uosto rekonstrukcija, bet taip elgtis negalime nesustabdydami keleivių srautų, todėl sprendžiame atskirai konkrečia problemą, keičiame ir geriname pajėgumus. Todėl ir statome naują išvykimo terminalą, kuris absorbuos didžiąją dalį išvykstančių keleivių, o ta dalis, kur anksčiau buvo atvykimas ir išvykimas, bus daugiau skirta komercinėms zonoms, ir suteiks daugiau erdvės keleiviui judėti viduje.

Vilniaus planai 2019 m. yra 5,6 milijono keleivių, o tolimesnėje perspektyvoje – 2027–2028 m. pasiekti per metus aptarnaujamų 8 mln. keleivių rodiklį. Tačiau mums reikėtų galvoje turėti labai ir ilgą projekciją ir mąstyti apie per 10 mln. keleivių.

– Kiek kainuotų pakilimo takai, jei juos reikėtų tiesti iš naujo kitoje vietoje?

– Galiu pateikti vieną pavyzdį. Vilniuje turime du su puse kilometro ilgio antros kategorijos palikimo taką. Kai buvo rekonstruojamas Vilniaus oro uosto pakilimo takas, darbai kainavo apie 19 mln. eurų. Strateginis jo perkėlimas būtų Vyriausybės sprendimas. Svarbiausia tokio proceso metu, jeigu taip nuspręstų Vyriausybė, ir kuris užtruktų dešimt-penkiolika metų, būtų suvaldyti rizikas ir neprarasti vežėjų.

– Kalbama apie Vilniaus poreikiams oro uosto išvystymą Elektrėnuose. Ar Vilnius yra pakankamai didelis miestas, kad pakaktų keleivių dar ir Elektrėnams?

– Dabar yra vienas oro uostas ir trys pakilimo-tūpimo takai: Kaune, Vilniuje ir Palangoje. Jeigu norėtume išvystyti naują, tuščioje vietoje atsirandantį oro uostą, pirmiausia jis turėtų aptarnauti – Vilniaus ir Kauno poreikius.

Šiandien Kaunas generuoja per milijoną keleivių per metus, Vilniaus planai 2019 m. yra 5,6 milijono keleivių, o tolimesnėje perspektyvoje – 2027–2028 m. pasiekti per metus aptarnaujamų 8 mln. keleivių rodiklį. Tačiau mums reikėtų galvoje turėti labai ir ilgą projekciją ir mąstyti apie per 10 mln. keleivių. Taip samprotaujant, reikia atsižvelgti į daug dedamųjų.

Šiandien Vilniaus oro uostas turi labai ribotas galimybes savo lokacijos, žemės ir erdvės ką nors daryti. Mes žinome labai konkrečiai jo ribas: esame arti Baltarusijos sienos, į kurio pusę negalime nei orlaivių kildinti, žinome, kad aplink mus auga gyvenamieji kvartalai, tai reiškia, kad plėtros galimybės yra ribotos.

Vilniaus oro uostas gali likti tik su vienu pakilimo taku, kurį turime, tiesa, jo pajėgumai yra dideli, bet vis lieka atviras augantis skrydžių skaičius, nes per dieną čia leidžiasi ir kyla 141 orlaivis, o keleivių srautas yra apie 14 000 per parą.

– Tiek daug buvo diskutuojama apie nacionalines avialinijas. O štai politinių ambicijų gero modernaus oro uosto statybai nepakako, jokia panaši ambicija neatgulė į kurio nors politiko ar ūkininko portfelį. Ar nemanote, kad čia esama šiokio tokio paradokso?

– Sunku pasakyti. 2010 m. aptarnaujamų keleivių skaičius siekė 1,3 mln. Todėl oro uosto infrastruktūra be didesnių problemų „sugerdavo“ poreikius, tačiau šiandien keleivių ir poreikių turime keturis kartus daugiau.

– Apie oro uosto prastumą nuolat burbėdavo keleiviai, bet niekaip tie burbėjimai nevirsdavo konkrečia pažangos ir pertvarkos strategija. Kaip manote, kodėl tas oro uostas buvo nesvarbus ir nejudinamas?

– Man sunku atsakyti už tą laikmetį. Lėšos buvo nukreipiamos kitur, keleivių srautas buvo nepalyginamai mažesnis, po paskutinės rekonstrukcijos buvo manoma, kad viskas yra kaip ir padaryta ir svarbiausias likęs darbas yra prisikviesti naujas kelionių kryptis, susikoncentruoti į didesnio keleivių skaičiaus sukūrimą.

Paprastai Vilniaus oro uoste laiko, užtrunkamo patikroje, rodiklis yra keturiolika minučių, kurių niekada neviršijame. Dažnai jis dar trumpesnis.

– O koks jūsų mėgstamiausias oro uostas?

– Kopenhaga. Jis savo esme yra jaukus ir funkcionalus. Jame dizainas susitinka su funkcija. Patinka jo skandinaviškas racionalumas, medžiagiškumas.

Ir, žinoma, patinka Vilniaus oro uosto greitumas. Nustebsite, mano užsieniečiai kolegos vertina Vilniaus oro uostą kaip tik todėl, kad jis yra mažas, todėl jame greitai praeini patikrą. Paprastai Vilniaus oro uoste laiko, užtrunkamo patikroje, rodiklis yra keturiolika minučių, kurių niekada neviršijame. Dažnai jis dar trumpesnis – patikrą galima atlikti per dešimt minučių. Kiti oro uostai sau kelia dvidešimties minučių ar pusvalandžio iššūkius.

