Švietimo ministras žada netrukus pateikti pavaldžių įstaigų pertvarkos planą 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako, kad Vyriausybė ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos planą patvirtins dar balandį.

„Mes numatę balandžio mėnesio eigoje jau pateikti projektą Vyriausybei, kad ji patvirtintų ir mes pradėtume jį įgyvendinti. Tai daug metų buvo galvojama padaryti, tačiau dėl įvairių priežasčių strigdavo tie dalykai. Šiuo metu planas – arti pabaigos“, – BNS sakė A. Monkevičius.

„Palikimas tikrai sudėtingas ir per trumpą laiką mes padarysim tai, kas nebuvo padaryta per daug metų. Tai bus ryžtinga reforma ir per trumpą laiką pabaigsim šitą projektą“, – pridūrė ministras.