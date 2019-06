Prof. Miha Kovačas: yra tikimybė, kad ateityje skaityti gebės elitinė mažuma 

Gegužės 7–10 d. Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultete svečiavosi ir paskaitas leidybos ir reklamos studentams skaitė prof. Miha Kovačas – Liublianos universiteto (Slovėnija) profesorius, „Mladinska Knjiga Group“ leidyklų grupės Skaitmeninės leidybos plėtros skyriaus vadovas, Europos leidybos studijų asociacijos „EuroPub“, telkiančios leidybos tyrimus vykdančius mokslininkus, prezidentas. Jo moksliniai interesai – leidyba XXI amžiuje, leidybos istorija, leidybos statistika. Šiomis temomis prof. M. Kovačas skaito paskaitas Europos ir JAV universitetuose. Didelio susidomėjimo sulaukė jo knyga „Never Mind The Web: Here Comes The Book“ (Oxford, 2008).

Kalbamės su prof. M. Kovaču apie tai, kas lemia tradicinės knygos nemirtingumą, vietinių autorių populiarėjimą savo gimtosiose šalyse ir kokios tendencijos pastebimos tarptautinėje knygų rinkoje.

Įsigalint naujoms medijoms žmonės mėgsta pranašauti senųjų medijų mirtį. Ar seniai žmonės būgštauja dėl tradicinių knygų likimo?