Parduodamose mokyklose regi senelių namus 

Ukmergės rajono valdžia nusprendė parduoti visus nebeveikiančių mokyklų pastatus. Svajojama, kad juose kursis senelių namai.

Ukmergės rajono tarybos sprendimu nutarta parduoti 10 nebeveikiančių savivaldybės mokyklų pastatų. Vienas jų stovi pačioje Ukmergėje, trys – Žemaitkienio, Šešuolių ir Lyduokių seniūnijų centruose, šeši – Krikštėnų, Pageležių, Antakalnio, Daumantiškių, Liaušių bei Jakutiškių kaimuose.

Ukmergės rajono vadovas Rolandas Janickas teigė, jog visos šios mokyklos uždarytos dėl to, kad jose nebėra kam mokytis. Pasak mero, visi parduodami pastatai stovi gražiose ir patogiose vietose. Tai teikia vilties, jog nebeveikiančias mokyklas įsigiję verslininkai imsis plėtoti jose socialinę veiklą ir kurs senjorų namus.

Neturėjo perspektyvų

R. Janickas „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad tvirtinant Ukmergės rajono plėtros strategiją buvo numatytos ir paties Ukmergės miesto, ir savivaldybės miestelių bei kaimų mokyklų perspektyvos. „Įvertinę, kiek kiekvienoje vietovėje yra jaunų šeimų, koks vaikų gimstamumas, kiek jų ateis mokytis į ten esančias mokyklas, perspektyvias ugdymo įstaigas renovavome ir tvarkėme, o toms, kuriose mokinių sparčiai mažėjo, lėšų neskyrėme“, – dėstė rajono vadovas. Meras pabrėžė, jog per šį laiką ištuštėjo visos 10 minėtų mokyklų, todėl ir nutarta ieškoti joms pirkėjų.

Anot R. Janicko, jau dabar aišku, kad ateinantį dešimtmetį mūsų šalyje itin padaugės vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikės slaugos ir priežiūros. „Tad parduodami nebeveikiančias rajono mokyklas būtinai kreipsimės į nevyriausybines organizacijas ir verslo atstovus – siūlysime įsigyti šiuos gerose vietose esančius pastatus ir kurti juose senelių namus“, – sakė meras.

Šiuo metu Ukmergės rajone globa pagyvenusiems žmonėms teikiama Deltuvoje ir Želvoje įsikūrusiuose senelių namuose. „Valstybės vadovai pažymi, kad Lietuvai reikalingi nedideli globos namai, o tokiais kaip tik ir galėtų virsti buvusios mūsų rajono mokyklos“, – tikino Ukmergės rajono meras.

Liko trys vaikai

Ukmergės rajono Šešuolių seniūnė Jolanta Lukšienė neslėpė, jog šios seniūnijos centre veikusią mokyklą teko uždaryti todėl, kad mokytis joje liko viso labo trys vaikai. Prieš nusprendžiant parduoti mokyklos pastatą, juo naudotis buvo pasiūlyta Šešuolių bendruomenei, bet ši atsisakė.

J. Lukšienė aiškino, kad į parduodamųjų sąrašą įtrauktas Šešuolių mokyklos pastatas figūruoja Kultūros vertybių registre, nes tai – buvusio dvaro dalis. „Negalėčiau pasakyti, kokioms reikmėms buvo naudojamas tas pastatas, kol dar priklausė dvarui. Tačiau mes ir dabar jį vadiname Damulio dvaru“, – kalbėjo šešuoliškė.

Žemaitkiemio seniūnė Rita Mikutienė tvirtino, kad Žemaitkiemio mokyklai, kol ši veikė, priklausė du pastatai. Viename jų mokėsi pradinukai, kitame – penktų-dešimtų klasių mokiniai. Pasak seniūnės, dabar tuščias stovi buvęs pradinukų pastatas. O name, kuriame mokėsi pagrindinės mokyklos moksleiviai, vyksta bendruomenės susirinkimai, yra įkurtas vietos muziejus, be to, čia veikia vaikų darželis.

Parduoda, bet mažiau

Su Ukmergės rajonu besiribojančio Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė sakė, kad šiuo metu rajono savivaldybės administracija siūlo pirkti vienintelę buvusią mokyklą, esančią Balninkų seniūnijos Girsteikiškio kaime.

Anot jos, pastaraisiais metais rajone buvo parduotos trys nebeveikiančios ugdymo įstaigos – Balninkų seniūnijos Dapkūniškių, Čiulėnų seniūnijos Toliejų kaime buvusi Čiulėnų mokykla ir Videniškių miestelio mokykla. „Nė vienoje iš jų jokios veiklos nevyksta. Tačiau Videniškių ir Dapkūniškių mokyklų pastatai prižiūrimi. Tuo metu buvusi Čiulėnų mokykla apleista, nesaugoma, ji Molėtų rajono savivaldybės administracijai kelia rūpesčių“, – konstatavo A. Rusteikienė.

Kito Ukmergės rajono kaimyno – Anykščių rajono – savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus specialistė Alvyta Vitkienė pasakojo, kad merija šiuo metu parduoda uždarytą Kurklių seniūnijos Staškūniškio kaimo mokyklą.

Su Ukmergės rajonu taip pat besiribojančio Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas Jonas Kurlavičius pabrėžė, jog pastaraisiais metais šiame rajone mokyklos nebuvo uždaromos, tad netenka pardavinėti ir jų pastatų.

