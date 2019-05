Žiedadulkių košmaras: mitai ir teisybė apie šienligę 

Bėganti nosis, ašarojančios akys, perštinti gerklė ir čiaudulys. Prasidėjus šienligės sezonui kenčia nuo 10 iki 30 proc. žmonių. Ar turėtume melsti lietaus? Ar žiedadulkių sumažėja naktį? „BBC Future“ rėmėsi įrodymais, kad išsiaiškintų tiesą apie šią erzinančią būklę ir demaskuotų paplitusius mitus.

Šienligė neturi nieko bendro su šienu

XIX amžiaus pradžioje buvo manoma, kad problemų kyla dėl šviežiai nupjauto šieno; taip atsirado ir šienligės pavadinimas. Vėliau britų gydytojas Jamesas Bostokas, kiekvieną vasarą patirdavęs šiuos keistus simptomus, teisingai nustatė, kad jų priežastis nėra šienas. Jam palengvėdavo prie jūros, todėl padarė neteisingą išvadą, kad simptomus sukelia kažkokia pasikartojanti liga, paaštrėjanti karštomis vasaromis. Ją pavadino „vasariniu persišaldymu“.

Kai kurie nuo šienligės kenčiantys žmonės meldžia lietaus, tikėdamiesi, kad drėgnos sąlygos sustabdys žiedadulkių plitimą oru ir jų nepateks į akis ar nosį. Lengvas ir vidutinio stiprumo lietus padeda, tačiau stiprus lietus gali turėti priešingą poveikį.

Ryšį su žiedadulkėmis 1859 metais nustatė britų mokslininkas Charlesas Blackley. Kaip pasakojama, jis pradėjo čiaudėti pauostęs miglių puokštę, ir suprato, kad kaltos yra žiedadulkės. Tačiau jo teiginys, kad lengvesnės žolynų ir medžių žiedadulkės lengviau keliauja ore, todėl dažniau sukelia simptomus, vėlgi buvo tik iš dalies teisingas. Dar nebuvo suprastas imuninės sistemos vaidmuo alerginėms reakcijoms, todėl Ch. Blackley manė, kad nemalonius simptomus sukelia žiedadulkėse esantys toksinai.

Dabar mes žinome, kad kai kurių žmonių imuninė sistema į tam tikrų rūšių žiedadulkes reaguoja kaip į virusą. Tai paskatina organizmą reaguoti visais pažįstamais šienligės simptomais.

Šienligė išaugama

Galima daryti prielaidą, kad šienligė užklumpa vaikystėje ir vyresniame amžiuje silpsta. Gera naujiena ta, kad pusė žmonių mano, jog šienligės simptomai metams bėgant šiek tiek sušvelnėjo, o 20 proc. laimingųjų – jie visiškai išnyko. Švedijos mokslininkų tyrimas atskleidė, jog labiausiai tikėtina, kad šienligė nebekamuos įkopus į šeštą dešimtį. Tačiau kitiems simptomai kartojasi kasmet, kai prasideda žiedadulkių sezonas.

Tai taip pat gali atsitikti atvirkščiai. Yra žmonių, kurie nepatyrė šienligės vaikystėje ar paauglystėje; pirmą kartą jos simptomus pajuto pradėję ketvirtą ar penktą dešimtį. Deja, daugelyje vietovių šienligės atvejų gausėja.

Šienligė po lietaus ne tokia baisi – vanduo nuplauna žiedadulkes

Kai kurie nuo šienligės kenčiantys žmonės meldžia lietaus, tikėdamiesi, kad drėgnos sąlygos sustabdys žiedadulkių plitimą oru ir jų nepateks į akis ar nosį. Lengvas ir vidutinio stiprumo lietus padeda, tačiau stiprus lietus gali turėti priešingą poveikį. Pietų Korėjoje buvo išanalizuoti sveikatos apsaugos duomenys ir palyginti su kiekvienos dienos oro sąlygomis. Paaiškėjo, kad po stipraus lietaus ar taifūno daugiau žmonių kreipėsi į gydytojus dėl alerginio rinito.

Atrodo, kad ribinis kritulių kiekis yra 10 cm. JAV tyrėjai, išanalizavę 14 metų meteorologinius ir žiedadulkių koncentracijos ore duomenis, nustatė, kad žiedadulkių ore sumažėjo iškritus mažiau nei 10 cm kritulių, tačiau pagausėjo, jei lietus buvo stipresnis, iškrito daugiau nei 10 cm kritulių. Atrodo, kad smarkiai lyjant į orą patenka daugiau žiedadulkių, ypač jei būna dar ir vėjuota.

Šienligė baisesnė dieną

Jei kenčiate nuo šienligės, standartinis patarimas – būti patalpoje dieną, kai žiedadulkių koncentracija yra didesnė, ir tik vakare išeiti į lauką. Deja, tai nėra taip paprasta. Viskas priklauso nuo to, kokioms žiedadulkėms esate alergiškas ir kokie augalai yra paplitę netoli jūsų gyvenamosios vietos.

Lenkijoje buvo atliktas tyrimas gražiu pavadinimu „Žiedadulkių košmaras: padidėjusi žiedadulkių koncentracija ore naktį“. Paspęsti spąstai kelių paplitusių rūšių žiedadulkėms ir matuota jų koncentracija dieną ir naktį.

Pavyzdžiui, paprastojo kiečio žiedadulkių kiekis ore naktį iš tikrųjų buvo mažesnis nei dieną, tačiau ambrozijos žiedadulkių – didesnis naktį, o pievos gėlių ir alksnių žiedadulkių koncentracija per 24 valandas šiek tiek svyravo.

Kai dieną temperatūra pakyla, ore pasklinda daugiau žiedadulkių, tačiau naktį jos vėl nusileidžia, padidindamos koncentraciją žemės paviršiuje, todėl auštant kai kuriems žmonėms šienligė paaštrėja. Žiedadulkių koncentracija ore skirtingu laiku priklauso nuo jų sklaidos ir gebėjimo toli nukeliauti bei dienos meto, kai konkretūs žolynai paskleidžia žiedadulkes. Pavyzdžiui, kiečio žiedadulkės toli nepasklinda ir jų kiekis ore naktinis išlieka nedidelis, o ambrozijos žiedadulkių sklaida didesnė.

Antihistamininiai preparatai nuo šienligės sukelia mieguistumą

Antihistamininiai vaistai gali palengvinti kai kuriuos šienligės simptomus, blokuodami histamino poveikį. Organizmas išskiria histaminą, kai mano, jog yra užpultas žiedadulkių baltymų. Mieguistumas – dažnas senesnių, pirmosios kartos, antihistamininių preparatų šalutinis poveikis. Naktį žmonėms jis nebūtinai kliudo, nes čiaudulys ir perštinčios akys sutrikdo miegą, taigi gerai, jei vaistai šiek tiek padeda užmigti. Tačiau dieną jaustis mieguistam nėra gerai.

Praėjusio amžiaus devintą ir dešimtą dešimtmetį buvo išleisti į rinką keli naujesni, antrosios kartos, antihistamininiai vaistai. Jie negali lengvai įveikti kraujo ir smegenų barjero, todėl mieguistumo simptomų būna mažiau arba visai nebūna.

Medus gali sumažinti šienligės simptomus

Jau seniai rekomenduojama suvalgyti po šaukštą medaus per dieną, bet ar jis padeda? Tyrimų atlikta labai mažai, kad būtų išsiaiškinta. Per nedidelės apimties tyrimą JAV žmonėms buvo duota viena iš trijų medžiagų: pasterizuotas medus, nepasterizuotas medus arba medaus skonio kukurūzų sirupas. Žmonės nežinojo, kas jiems buvo duota ir paprašyta vartoti po šaukštą per dieną kartu su įprastais vaistais nuo šienligės. Nė vieno tipo medus nepalengvino simptomų.

Nedidelis tyrimas, atliktas Suomijoje, parodė, kad įprastas medus turėjo tik nedidelį poveikį, tačiau atrodo, kad padėjo medus su pridėtomis beržo žiedadulkėmis. Vis dėlto autoriai įspėja, kad tyrimas buvo tik bandomasis ir neturėtų būti laikomas rekomendacija. Nors ir skanu, šiuo metu trūksta įrodymų, kad tikrai padeda.

