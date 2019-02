Vaikai ir duona: kokios geriau nepirkti 

Kai parduotuvėse tokia didžiulė duonos rūšių įvairovė, kyla klausimas, ar visa ji tinkama vaikams, ir kokia mažiesiems sveikiausia? Apie tai paklausėme vaikų ligų gydytojo dr. Algimanto Vingro.

Pirmoji duonos riekė

Nuo seno duona yra pagrindinis ir svarbiausias lietuvių maistas. Jos galite duoti kūdikiui 10–12 jo gyvenimo mėnesį. Duonos gabaliukas mažyliui duodamas tada, kai jis gerai išlaiko jį rankoje. Kūdikiui duodama kietoka duona, kurią jis galėtų trinti dantenomis, po truputį atsikąsti ir suvilgytą seilėmis nuryti. Tai turėtų būti viso grūdo rugių, kviečių, speltų (t. y. vienos rūšies miltų) arba jų mišinių duona.

Algimantas Vingras: „Dabar populiaru pardavinėti raikytą duoną. Tai nėra gerai, nes neraikyta duona ilgiau išlieka šviežia, išlaiko natūralų kietumą ir drėgmę.“

Duona duodama be suskrudusios plutos, nes joje būna organizmui nuodingos medžiagos akrilamido. Svarbiausia, kad duona būtų šviežia, kepta su raugu, be pridėtinio cukraus (kepant duoną susidaro kažkiek cukraus, tačiau jis nėra pridėtinis), druskos ir maisto priedų, kurie pažymėti E raide su atitinkamu skaičiumi arba etiketėje parašyta, kokios tai medžiagos pavadinimas, kuris pirkėjui nieko nesako. Taip kai kurie gamintojai slepia maisto priedus, nes žino, kad pirkėjai jų nemėgsta ir vengia. Su raugu kepta duona yra skanesnė, nes jis suteikia duonai malonios rūgštelės skonį. To nepadaro mielės.

Kokia duona vaikams netinka

Vaikams, kurie normaliai tuštinasi, nuo 10 mėn. iki 4 metų netinka duona su linų sėmenimis, nes jie laisvina vidurius, arba aplipdyta saulėgrąžų sėklomis, nes jomis vaikai gali užspringti.

Minėto amžiaus vaikams netinka padžiūvusi duona, visi trapūs duonos gaminiai, nes jais taip pat gali užspringti. Tik trečiais gyvenimo metais ir vėliau, kai jau yra išdygę krūminiai dantys ir vaikas išmokęs kramtyti, tinka duona su įkeptais kmynais (jie pagerina duonos skonį), smulkintais grūdais, saulėgrąžų sėklomis.

Dabar populiaru pardavinėti raikytą duoną. Tai nėra gerai, nes neraikyta duona ilgiau išlieka šviežia, išlaiko natūralų kietumą ir drėgmę.

Vaikams netinka ir ta duona, kuri buvo laikyta arba laikoma šaldytuve ir pagaminta iš šaldytos tešlos.

Mažam vaikui nepatariama duoti duonos su įkeptais vaisiais ar daržovėmis, nes vaikas turi suvokti, koks yra natūralus duonos skonis. Duona su vaisiais jau yra desertas. Be to, duonos su priedais vaikas negaus nei darželyje, nei mokykloje.

Nereikėtų vaiko pratinti ir prie tokios duonos, į kurią yra įkepta daug kviečių ar kitų grūdų sėlenų, nes jos gali sutrikdyti kai kurių medžiagų pasisavinimą.

Jei pasirodė net ir nedidelis pelėsis, šio produkto, jeigu pelėsį ir nukrapštysite, valgyti jau nebegalima. Pelėsis – tai ženklas, kad visa duona, o ne tik ta jos dalis, sugedusi.

Nepatartina rinktis labai purios duonos, nes ją gaminant greičiausiai buvo naudojamos mielės arba kitos tešlą purinančios medžiagos.

Vaikų nedera pratinti prie saldžių duonos gaminių, nes jų paragavę gali atsisakyti natūralios, pačios vertingiausios juodos duonos. Įvairios bandelės, batonai, pyragaičiai, meduoliai, keksai, bet kokios rūšies sausainiai, spurgos, žagarėliai nepakeičia natūralios duonos. Jų galima duoti išimtine proga, tačiau tos progos neturi būti dažnos.

Algimantas. Vingras. / Daivos Sirvydienės nuotrauka

Kiek duonos duoti

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, grūdų patiekalai, t. y. duona arba jų košė, vaikams duotina kasdien 3 porcijas per dieną. Vaikui leidžiama duoną valgyti vieną arba su bet kuriuo patiekalu, pavyzdžiui, sriuba, kotletu, koše, jogurtu, sūriu, virta mėsa, ar užsigeriant vandeniu, jogurtu, pienu ir pan. Kitaip tariant, mažajam valgytojui leidžiama išmėginti patį įvairiausią skonį, nes svarbiausia yra tai, kad jis valgytų duoną kaip jam būtiną ir naudingą patiekalą.

Sveikam vaikui, pradėjusiam valgyti šeimos maistą, kaip ir suaugusiam žmogui, duonos vartojimas beveik neribojamas, nes duona yra vertingas maisto produktas. Iš kokybiškų grūdų ir rupių jų miltų kokybiškai iškeptoje duonoje yra nuo 40 iki 50 proc. angliavandenių, vertingų baltymų ir juos sudarančių aminorūgščių, nedaug riebalų. Duonoje gausu vitaminų (B1 ir B2) bei mikroelementų (kalio, natrio, chloro ir fosforo). Tinkamiausiai vitaminai suderinti rupiuose viso grūdo miltuose. Viso grūdo (visadalių) miltų duonoje yra maistinių skaidulų (ląstelienos). Jų žmogaus organizmas beveik nepasisavina, tačiau jos turi didelę įtaką maisto virškinimui – maistas geriau keliauja virškinimo sistema, mažina puvimo procesus žarnyne, aktyvina žarnyno veiklą, sujungia sunkiuosius metalus ir kitus teršalus ir padeda juos pašalinti su išmatomis iš organizmo. Maistinės skaidulos – puikus maistas žarnyne gyvenančioms bakterijoms, kurios svarbios imunitetui ir bendrai savijautai.

Su 4 metų ir vyresniu vaiku jau galima pasitarti, kada jis valgys duonos riekę, kada ir kokią košę ar močiutės iškeptą blyną su vienu ar kitu pagardu.

Ruginė duona

Ruginė duona vaiką pasotina greičiau nei kitų rūšių duona. Ruginės duonos kramtymas padeda išlaikyti sveikus vaikų dantis ir dantenas, o joje esančios skaidulinės medžiagos teigiamai veikia virškinamąjį traktą, valo žarnyną, skatina gerųjų bakterijų augimą ir veiklą. Ruginė duona ypač tinka žmonėms, turintiems antsvorio. Viso grūdo ruginė juoda duona dėl joje esančio didesnio kiekio vitaminų, mikroelementų ir ląstelienos vertingesnė už kvietinę.

Namuose kepta duona yra viena sveikiausių, jei kepama su raugu, nepadauginama mielių ir pridėtinio cukraus, druskos, nepridedama neaiškios kokybės riebalų. Naminės duonos receptų yra daugybė.

Kaip nepasiklysti tarp duonos lentynų

Duonos pasiūla dabar kaip niekada didelė. Todėl tie, kas perka duoną sau ir vaikams, turi rasti valios ir laiko perskaityti etiketę, išsiaiškinti, kaip ir iš kokių produktų iškepta duona, o ne pasikliauti pardavėjo atsakymu „mano duona skani“.

Nereikėtų rinktis duonos ir jos gaminių, kurių 100 g druskos yra daugiau kaip 1 g (nes 1–3 metų vaikams rekomenduojama suvartoti ne daugiau kaip 1,5 g druskos, o 4 – 8 metų – 1,9 g per parą).

Kai gaminio pavadinime pažymėta, kad duona yra ruginė, į jos sudėtį turėtų įeiti ne mažiau kaip 90 proc. ruginių miltų. Geriau rinktis bemielę duoną. Natūraliosios medicinos specialistų teigimu, mielės žarnyne sukelia puvimo procesą, todėl kenkiama žarnyno mikroflorai, jai nuolat tenka kovoti su puvimo bakterijomis.

Sėklos (saulėgrąžų, moliūgų, sezamo) taip pat yra puiki duonos sudėtinė dalis, tačiau tik tada, jei duona nėra kepama per aukštoje temperatūroje – iki 180°C (deja, tai užtikrinti lengviausia kepant duoną patiems, o iš prekybininko to sužinoti neįmanoma). Sėklos duonai suteikia papildomų nesočiųjų riebalų ir maistinių skaidulų.

Kasmet duonos gamintojai patiekia rinkai naujų produktų. Taip rinkoje atsirado 3 rūšių avižų duona (kaip alternatyva avižų košėms), miežių, grikių, speltų, kukurūzų duona. Kiekvienoje jų minėti produktai sudaro ne mažiau kaip 20 procentų. Taip pat yra trijų ir daugiau grūdų duonos su kmynais ir nepageidaujamu pridėtiniu cukrumi. Dar yra duonos su kefyru (jo iki 15 proc.), daržovėmis (iki 30 proc. sudaro pupos, morkos, burokėliai ar pastarnokai). Daržovės ar vaisiai suteikia natūralaus saldumo bei sumažina pridėtinio cukraus kiekį, o kefyras papildo duoną baltymais. Tik, kaip jau kalbėjome, tokia duona skirta vyresniems vaikams.

Siekdami suvilioti pirkėją, pardavėjai gali pasinaudoti įvairiais pavadinimais, tarkime, 7 grūdų, 100 proc. natūrali duona. Įprasti kvietiniai miltai etiketėje gali būti pakeisti pavadinimais, tokiais kaip „nebalinti kvietiniai miltai“, „stambiai malti miltai“. Todėl svarbu išnagrinėti etiketėje nurodomą sudėtį ir visada rinktis duoną, kuriai kepti nebuvo naudojamos mielės, cukrus ar kiti saldikliai bei hidrinti riebalai.

Šviežia duona geriausia

Duonos maistingumas priklauso ir nuo jos kokybės. Kuo šviežesnė, tuo puresnė ir minkštesnė, tuo geriau ją suvilgo virškinamosios sultys ir geriau pasisavina organizmas. Gera duonos išvaizda ir malonus kvapas sužadina apetitą ir pagerina virškinimą. Perpjovus atšalusios geros duonos kepalą, matomos mažos vienodos akutės. Jei duona buvo neišrūgusi, minkštai užminkyta arba prastų miltų, ji yra stambiai ir nevienodai išakijusi, o kartais ir visai sukritusi. Pluta atšoka, jei tešla per mažai arba per daug išrūgsta, jei vartojami sukaitę miltai arba iškepta duona sumaigoma.

Tai, kiek ilgai duona išliks šviežia, priklauso ir nuo mūsų. Duona visuomet laikytina duoninėje, uždarame maišelyje bei paslėpta nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu, kad duoninė būtų švari, joje nebūtų pelėsio. Kai kurie žmonės duoną laiko šaldytuve. Nors tai padeda išvengti pelėsio, taip pagreitinamas duonos senėjimo procesas – pradeda kristalizuotis duonoje esantis krakmolas ir ji tampa kietesnė, lengviau trupa.

Parengta bendradarbiaujant su „Mamos žurnalu“

