Tyrimas: organizmo valymo procedūra „išvalė“ pacientų pinigines 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba), gavusi paklausimų ir skundų dėl viešoje erdvėje reklamuojamų ir sveikatinimo centruose siūlomų modernių sveikatos procedūrų, atliko tyrimą, kurio rezultatai nemaloniai nustebino.

Paaiškėjo, kad daugeliu atvejų „stebuklingi“ sveikatos procedūroms naudojami prietaisai arba neatitinka medicinos priemonėms keliamų saugos reikalavimų, arba šias paslaugas teikiantys asmenys nurodo tikrovės neatitinkančią šių gaminių medicininę paskirtį, rašoma pranešime spaudai.

Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės teigimu, tai yra didžiulė gėda mūsų sveikatos sektoriuje, kuri neturi likti nepastebėta, tad apie tai kalbame viešai ir dalijamės šia informacija, siekdami užkirsti kelią toliau klaidinti žmones, norint pasipelnyti.

„Tenka apgailestauti, kad žmonių patiklumu naudojasi tos įstaigos, kurios turi licencijas teikti asmens sveikatos paslaugas, ir kuriose dirba medicininį išsilavinimą turintis personalas. Kreipiuosi į įstaigų vadovus ir medikus, ragindama gerbti save ir pacientus, naudoti tik tinkamus diagnostikos bei gydymo būdus. Antraip rizikuojate netekti licencijos. Dėkojame tiems, kurie suabejojo „stebuklingais“ aparatais ir mus informavo ar bent jau pasiteiravo dėl tokių prietaisų tinkamumo bei efektyvumo, jais atliekamų procedūrų saugumo“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė N. Ribokienė.

Taigi atlikus patikrinimus nustatyta, kad įstaigose buvo teikiamos organizmo „valymo“ procedūros neaiškių gamintojų kojų vonelėmis Detox ir SPA Cleanse. Teikiamų paslaugų aprašymuose buvo nurodyta, kad šie prietaisai šalina sunkiuosius metalus, palengvina įvairių ligų simptomus, mažina skausmus, skatina gydomąjį procesą ir panašiai. Taip pat buvo nustatyta, kad kartu su prietaisais Detox bei SPA Cleanse buvo teikiami aprašymai su vandens spalvų reikšmėmis, susietomis su atskirų organų būklės diagnostika. Be to, atsiliepimai, kuriuose pateikiama teigiama laboratorinių tyrimų dinamika, sudarė įspūdį, kad informacija pateikiama apie medicininės paskirties prietaisus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad medicinos priemonių kategorijai yra priskiriami tie gaminiai, kurie turi medicininę paskirtį bei yra skirti ligoms diagnozuoti, gydyti, palengvinti. Medicinos priemonių paskirtis nurodoma jų naudojimo instrukcijoje, etiketėje, reklaminėje medžiagoje. Teikiamos į Lietuvos rinką medicinos priemonės turi atitikti mūsų šalies teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Medicinos priemonių paskirtis bei sauga turi būti įrodyta klinikiniais duomenimis, už kuriuos atsakingas medicinos priemonių gamintojas. Tuo tarpu Akreditavimo tarnyba neturi duomenų apie prietaisų Detox bei SPA Cleanse aprašymuose nurodytų medicininių teiginių klinikinį įrodymą.

Vidutiniškai viena tokia procedūra kainuoja nuo 7 iki 21 euro. Be to, žmonės, paveikti klaidinančios informacijos, patys įsigijo šiuos prietaisus, kurių kaina svyruoja nuo 500 iki daugiau nei 1000 eurų.

Be to, kaip teigia Akreditavimo tarnybos vadovė N. Ribokienė, jos atstovaujamos institucijos duomenimis, nėra gydymo būdų, leidžiančių pašalinti metalus per odą.

„Tai reiškia, kad žmonės mokėjo už procedūrą, paremtą įtaigia bei klaidinančia informacija, ir „išvalė“ ne savo organizmą, o piniginę. Atsižvelgiant į tai, kad nėra duomenų, įrodančių šių prietaisų medicininę paskirtį ir jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, juos draudžiama teikti į rinką ir naudoti šiuos prietaisus kaip medicinos priemones“, – sako N. Ribokienė.

Vidutiniškai viena tokia procedūra kainuoja nuo 7 iki 21 euro. Be to, žmonės, paveikti klaidinančios informacijos, patys įsigijo šiuos prietaisus, kurių kaina svyruoja nuo 500 iki daugiau nei 1000 eurų.

Tad Akreditavimo tarnyba nurodė šioms įstaigoms nutraukti teisės aktų reikalavimų neatitinkančių prietaisų naudojimą bei pašalinti visą pacientus klaidinančią informaciją. Be to, informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras dėl galimo neteisėto tokių aparatų naudojimo teikiant ir grožio paslaugas.

Tuo tarpu žmones, turinčius informacijos apie šių prietaisų naudojimą, kviečiame bendradarbiauti ir apie tai pranešti Akreditavimo tarnybai, t. y. Medicinos priemonių priežiūros skyriaus specialistams.

GOOGLE rekomenduoja