Tymai ir aromaterapija 

Tymai – virusinė ir labai lengvai plintanti liga. Nuo jos apsaugo skiepai. Seniau ja persirgdavo ir visam gyvenimui imunitetą įgydavo kone visi asmenys. Dabar vaikai skiepijami, tačiau po skiepų imunitetas nebūtinai visavertis (ypač jei buvo skirta tik viena dozė). Tad visuomenėje visada yra žmonių, kurie susirgs, susidūrę su tymų virusu. Virusas vis dar dažnas kai kuriose pasaulio šalyse Afrikoje ir Azijoje, o iš ten plinta ir į virusą išnaikinusius kraštus (protrūkių pasitaikė Izraelyje, Europos šalyse, JAV). Absoliuti dauguma pacientų šia liga perserga nesunkiai.

Dėl tymų protrūkių dažnai kaltinami vaikų neskiepijantys žmonės. Tačiau tymų protrūkius lemia daugybė veiksnių ir visuomenėje visada yra žmonių be imuniteto (ne tik neskiepytų vaikų). Suprantama, tymai lengviau paplinta tose visuomenės grupėse, kur daugiau nesiskiepijusių. Tai įvairios religinės grupės, dėl filosofinių ar kitų priežasčių skiepų atsisakantys asmenys. Jei jūs ar jūsų šeimos nariai dėl kokių nors priežasčių esate neskiepyti, neturite imuniteto, nenorite ar negalite skiepytis, geriausia – pasiruošti galimam kontaktui ir nesibaiminti.

Liga labai užkrečiama, suserga devyni iš dešimties kontaktavusių. Ji plinta oro lašeliniu būdu, tad protrūkių metu reiktų nesilankyti susibūrimo vietose, dažnai plautis, dezinfekuoti rankas, stiprinti imunitetą ir rūpintis tinkama mityba.

Simptomai: aukšta temperatūra, sloga, akių uždegimas (su šviesos baime, paraudimu ir ašarojimu), po kelių dienų atsirandantis raudonas bėrimas dėmelėmis (pirmiausia burnos gleivinėje, galvos plaukuotoje dalyje, už ausų, ant veido odos, paskui – ant viso kūno). Bėrimas pasirodo praėjus maždaug dviem savaitėms po kontakto (kiti bendrieji negalavimo simptomai pasireiškia keliomis dienomis anksčiau). Ligonis gali užkrėsti kitus keturias dienas prieš bėrimų atsiradimą ir keturias dienas po to. Komplikuotis liga gali ausies, plaučių uždegimu, bronchitu, smegenų uždegimu.

Saugantis nuo susirgimo reiktų laikytis panašių rekomendacijų kaip ir kitų virusinių ligų atvejais: gryninti orą patalpose, nuolat dezinfekuoti rankas, paviršius, susibūrimo vietose dėvėti kaukes, be to, stiprinti imunitetą, grūdintis, pilnavertiškai maitintis. Eteriniai aliejai labai tinka virusinių, oro lašeliniu keliu plintančių ligų profilaktikai: juos paskleidžiame ore, naudojame patalpų ir paviršių valymui, apsitriname po dušo, dezinfekuojame rankas. Rinkitės spygliuočių, citrusų, eukaliptų, arbatmedžių eterinius aliejus ir jų mišinius.

Tiek susirgus tymais, tiek ligos prevencijai labai svarbus pakankamas vitamino A kiekis. Jis reikalingas ir akių sveikatai, ir imuninei, ir kitoms sistemoms. Vitamino A gausite su gyvuliniu maistu (kepenėlėmis, riebaus pieno produktais, riebia žuvimi, žuvies taukais, žuvies kepenėlėmis) arba organizmas pats jo pasigamins iš provitamino A, gaunamo su oranžinėmis ar kitomis daržovėmis (morkomis, moliūgais, kale salotomis, kt.). Tiks ir su maisto papildais gaunamas vitaminas A.

Eteriniai aliejai ir hidrolatai taip pat padės sumažinti ligos simptomus susirgus. Levandų hidrolatu purkškite raudonus, iškilusius, niežtinčius bėrimus. Burnos gleivinės dėmeles tepkite šaltalankių aliejumi. Karščiavimui ir sudirgimui mažinti naudokite skiestą didramunių ir tikrųjų levandų eterinių aliejų mišinį masažui ir kūno aptrynimui. Ligonio aplinkoje virusų patogeniškumui mažinti naudokite melisų eterinį aliejų (ore, aptrynimams praskiedus).

Maitinkite ligonį lengvai, nesaldžiai, pasiūlydami gausiai šiltų skysčių, sultinių, probiotikų (jogurto ir pan.).

Saugokite jautrias akis – kambarį pritemdykite. Ligonį izoliuokite nuo kitų šeimos narių.

