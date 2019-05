Slaugantiesiems tėvus lengviau nebus 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) Vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarių Monikos Navickienės bei Viktorijos Čmilytės-Nielsen pasiūlymui keisti Darbo kodeksą ir suteikti tėvais besirūpinantiems darbuotojams teisę gauti vieną laisvą dieną per mėnesį bei nedarbingumo pažymą tėvams susirgus.

Seimo narės M. Navickienė ir V. Čmilytė-Nielsen siūlo papildyti Darbo kodeksą, kad darbuotojams, turintiems tėvus arba vieną jų, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, kurie serga į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įtrauktomis ligomis ir kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, kuriems 70 metų ir daugiau, būtų suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę.

Be to, susirgus tėvams, vaikai turėtų galimybę pasiimti 14 kalendorinių dienų nedarbingumo pažymą. Dabar slaugant šeimos narį socialinio draudimo išmoka mokama iki 7 kalendorinių dienų.

Parlamentarių nuomone, darbuotojai, kurių tėvai turi negalią ar yra sulaukę garbaus amžiaus, dažnai turi skirti nemažai dėmesio jų priežiūrai – nuvežti ar palydėti į gydymo ar kitą įstaigą, padėti apsirūpinti maisto produktais ar kitais pirkiniais, sutvarkyti buitį.

„Šiandien Lietuvoje į šiuos įsipareigojimus atsižvelgiama nepakankamai, darbuotojams, turintiems neįgalius ar vyresnius ir daugiau priežiūros bei pagalbos reikalaujančius tėvus, nesuteikta realių galimybių ir priemonių, palengvinančių atlikti pareigą tėvams“, – aiškino opozicijai atstovaujančios Seimo narės.

Jų pasiūlymui pritaria Senjorų iniciatyvų centro pirmininkė Edita Šatienė, kai kurių kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Tačiau su tokia politikių pozicija nesutinka SADM, ji siūlo Vyriausybei minėtiems Darbo kodekso pakeitimams nepritarti. Anot viceministrės Eglės Radišauskienės, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šių metų sausio 30 dieną šalyje gyveno 397 446 asmenys (272 662 moterys ir 124 784 vyrai), kurių amžius buvo 70 ir daugiau metų ir kurie turėjo po vieną ar daugiau vaikų. Jiems priklausytų 12 papildomų poilsio dienų per metus, todėl išaugusios darbo vietos išlaidos esą neigiamai paveiktų Lietuvos ekonomiką.

„Apskaičiuoti, kiek dirbančiųjų galėtų gauti papildomą poilsio dieną dėl to, kad turi tėvus, kuriems yra per 70 metų ar kurie serga į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis ir kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, negalima. Dirbantieji gali turėti vieną tėvą, kuriam per 70 metų, ir jiems priklausytų viena papildoma poilsio diena. Taip pat gali turėti abu tėvus ir jiems taip pat priklausytų viena papildoma diena“, – aiškino E. Radišauskienė.

Viceministrės tikinimu, Darbo kodekse jau yra įtvirtinta nuostata, įpareigojanti darbdavį visapusiškai įgyvendinti darbo ir šeimos darnos principą. Esą darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus.

Be to, Darbo kodeksas suteikia darbuotojams papildomų galimybių šiam tikslui pasiekti – dėl šeimos nario slaugymo pasinaudoti nemokamomis atostogomis, pasirinkti individualų darbo laiko režimą, lankstų darbo grafiką ar suskaidytos darbo dienos laiko režimą, taip pat darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną (pamainą), nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų, gali susitarti dirbti nuotoliniu būdu ar pagal projektinio darbo sutartį.

Esą dėl papildomų garantijų taip pat galima tartis sudarant nacionalines, šakos, teritorines ar darbdavio lygmens kolektyvines sutartis, kuriose darbuotojų ir darbdavių atstovai susitaria dėl darbuotojų darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų ir garantijų, taip pat nustato abipuses teises, pareigas ir šalių atsakomybę. „Esantis teisinis reguliavimas yra pakankamas, jis sudaro sąlygas lanksčiai derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus“, – įsitikinusi E. Radišauskienė.

