Ryžtingi sprendimai, padėję įveikti finansinę krizę 

Beveik metus Nacionaliniam kraujo centrui laikinai vadovaujanti Ignė Klangauskienė sako, jog nuo pirmos dienos jos tikslas buvo pagerinti centro veiklos rezultatus. Laikinoji vadovė neslepia – teko priimti sunkių sprendimų, bet be jų šiandien vargu ar galėtų džiaugtis ir augančiais neatlygintinos donorystės skaičiais, ir gerėjančia centro finansine padėtimi.

– Balandį bus metai, kai tapote laikina Nacionalinio kraujo centro vadove. Tik neįsižeiskite, bet į laikinus vadovus dažnai žvelgiama skeptiškai, neva jie nieko nenuveiks. Jūs, panašu, bandote paneigti šį stereotipą?

– Sutinku, kad dažnai laikini vadovai nesiima radikalių sprendimų, bet aš norėjau, kad Nacionalinio kraujo centro rezultatai būtų geri. Su pertraukomis jame dirbu keturiolika metų. Sritis man pažįstama. Situacija, kai tapau laikina vadove, nebuvo gera – sąnaudos viršijo pajamas, todėl teko imtis ir nemalonių sprendimų: atsisakyti perteklinių funkcijų bei nuostolingos veiklos, sumažinti etatų skaičių, atleisti darbuotojų. Vadovui tai – emociškai ir psichologiškai sunkus sprendimas. Bet be jo įstaiga būtų ėjusi į dar gilesnę finansinę krizę.

Etatų skaičius per metus sumažėjo 6 procentais. 2017 m. – NKC buvo 213 etatų, 2018 m. – 201 etatas. Efektyviau įgyvendinami veiklos tikslai, optimizuotos darbuotojų funkcijos, pakeista įstaigos struktūra, pradėtas organizuoti viešas kraujo plazmos realizavimas. Sumažinus sąnaudas ir padidinus pajamas pavyko ženkliai pagerinti finansinius veiklos rezultatus.

Pavyzdžiui, anksčiau Kraujo centras pirkdavo albuminą ir perparduodavo jį ligoninėms. Ši farmacinė veikla buvo nuostolinga, todėl jos atsisakėme. Neatėjau tik pabūti, kol išrinks naują vadovą. Dirbu kaip sau, atiduodama širdį, nes man svarbi ši įstaiga. Be to, jaučiu didelę atsakomybę prieš kolektyvą. Pradžioje buvo daug įtampos, dabar į viską žvelgiu pozityviai, nes neišsprendžiamų dalykų nėra.

– Prieš beveik metus Nacionaliniam kraujo centrui teko išgyventi sukrėtimą: tuometinei vadovei buvo pateikti įtarimai, vėliau ji atsistatydino. Daugelis kalbėjo, kad taip buvo suduotas rimtas smūgis neatlygintinai kraujo donorystei, o Nacionaliniam kraujo centrui teks vėl iš naujo po truputį atkurti gerą savo vardą.

– Negaliu pasakyti, kad po šio incidento įvyko griūtis. Nors nepasitikėjimą iš visuomenės jautėm. Kraujo donorystė – labai jautri tema. Tokie skandalai, kai jų kontekste išeskaluojamas ir Nacionalinio kraujo centro vardas, turi neigiamos įtakos. Stengiamės, kad būtų atkurta įmonės reputacija ir susigrąžintas prarastą donorų pasitikėjimą. Šiandien esame atviri ir bendradarbiaujame su visomis tyrime dalyvaujančiomis institucijomis bei suteikiame joms visą reikalingą informaciją, susijusią su centro veikla.

Savo įvaizdį kuriame ir stipriname kasdien. Į veiklas stengiamės pritraukti žinomus žmones – jie tampa įvairių kampanijų veidai. Ieškome partnerių. Pernai pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu – tai mums puiki galimybė bendradarbiauti mokslo ir mokymosi tikslais. Bendradarbiaujame ir ne su viena krepšinio komanda, taip pat planuojame jau šiemet pasirašyti sutartį su Lietuvos kariuomene.

Džiugu, kad mūsų rėmėjais tampa ir verslas. Labai džiaugiamės bendradarbiavimu su mineralinio vandens „Vytautas“ gamintoju UAB „Birštono mineraliniai vandenys“. Jie ne tik dovanoja mineralinį vandenį donorams, tačiau vandens buteliukus papuošė specialia riboto leidimo etikete su šūkiu „Išgelbėk tris gyvybes“ bei pakeitė įprastą mėlyną kamštelį į raudoną, kuris simbolizuoja kraujo donorystę. Tai – tarsi priminimas, kad visi galime tapti kraujo donorais.

– Kodėl kraujo centrui taip svarbu turėti kuo įvairiausių partnerių, tokių kaip krepšininkai, aktoriai, verslas, kurie iš pirmo žvilgsnio su kraujo donoryste neturi nieko bendro?

– Puoselėjant neatlygintiną kraujo donorystę partneriai, nors aš juos mieliau vadinu draugais, mums yra pagalbininkai. Tarkim, išsinuomoti vietą prekybos centre „Akropolis“ neišgalėtume. Turėdami juos kaip partnerį vietą kraujo donorystės akcijoms rengti gauname nemokamai. Žinomi žmonės jaunimui dažnai yra autoritetas, kuriuo jie seka. O mums visada reikalingi kraujo donorai, nes kraujo poreikis yra didelis.

– Išgyvenus sunkų periodą, kas jus, kaip vadovę, dabar labiausiai džiugina?

– Pernai pasiekėme šimtu procentų neatlygintinos kraujo donorystės rodiklį. Žymiai anksčiau įvykdėme Neatlygintinos kraujo donorystės programą. Labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo didesnį pasitikėjimą, palaikymą jaučiu ir iš darbuotojų. Didžiausia motyvacija – puiki komanda. Vienas mano tikslų – gerinti mikroklimatą, kad žmonės jaustų pasitenkinimą darbu. Kuo geresnė darbo aplinka, tuo geresni ir veiklos rezultatai. Smagu, kad galime investuoti į kolektyvo mokymus ir taip burti stiprią komandą. Dažnai kartoju darbuotojams, kad visi turime stengtis dirbti taip, kad mums patiems čia būtų gera.

– Planuojate įdiegti ir donorų aptarnavimo standartą, kuris turėtų pagerinti aptarnavimo kokybę. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, kas tai bus ir kokios naudos iš to tikitės?

– Donorų aptarnavimo standartas padės suformuluoti ir perteikti darbuotojams norimo aptarnavimo gaires. Kartu su jais nustatysime ir aiškiai apibrėšime tam tikras aptarnavimo taisykles, kurių laikysimės. Tai bus ne tik lengviau darbuotojams, bet turėsime ir naudingą vadybos įrankį. Kad būtų paprasčiau įsivaizduoti, pateiksiu banko pavyzdį, kur yra tam tikras bendravimo su klientu ir aptarnavimo standartas. Jis vienodas visuose skyriuose. To siekiame ir mes. Išgryninsime tam tikrus klausimus, kuriuos dažnai išgirstame iš donorų. Atsakyti į juos turėtų gebėti kiekvienas darbuotojas, juk paklausti žmonės gali ir ekspedicijos vairuotojo, ir registratorės. Kartu sieksime didinti ir paslaugų prieinamumą, kad jos taptų kokybiškesnės, patrauklesnės donorams.

– Spėju, kad donorų grįžimas – vienas pagrindinių veiklos tikslų. Tai akcentuoja ir daugelis tarptautinių kraujo donorystės organizacijų, Pasaulio sveikatos organizacija.

– Didinti donorų grįžtamumą yra vienas svarbiausių tikslų. Nuolatiniai kraujo donorai laikomi saugiausiais. Jie reguliariai tikrinasi sveikatą kiekvienos kraujo donacijos metu. Kaip rodo tyrimai, pakartotiniai donorai dažniau nei pirmą kartą duodantieji kraujo turi mažesnę transfuzijų metu plintančią infekcijos riziką bei mažesnę tikimybę turėti kitokių kraujo donorystę stabdančių trūkumų.

– Svajojate ir apie kraujomobilio įsigijimą. Ar tai būtų lyg mobilus kraujo surinkimo punktas? Kiek realu, vertinant dabartinę jūsų finansinę situaciją, jį įsigyti?

– Tai būtų didelis autobusas su visa reikiama įranga kraujui paimti. Dar studijuodama Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir rašydama magistro darbą nagrinėjau temą „Kraujo donorų požiūris į pakartotiną kraujo donorystę“. Vienas klausimų buvo, kodėl jie nesiryžta ateiti antrą kartą. Tarp dažniausių atsakymų – nepatogi vieta. Kitų šalių patirtis, taip pat ir įvairios studijos rodo, kad kraujomobilis pagerintų kraujo donorystės prieinamumą, nes juo gali privažiuoti bet kur ir dirbti bet kokiu oru. Sutaupytume laiko pasiruošimui, nereikėtų statyti palapinės ar susinešti įrangos į atskirtas patalpas.

– Ką laikytumėte didžiausiu savo, kaip laikinos vadovės, pasiekimu?

– Jei pavyktų įtikinti valdžios atstovus, kad turi būti padidintas kraujo komponentų įkainis. Jis nesikeitė dešimt metų. Nors reikalavimai tiek dėl saugumo, tiek dėl kokybės augo. Norint juos atitikti reikia investicijų. Kadangi neturime sutarties su teritorinėmis ligonių kasomis, negauname ir papildomo finansavimo medikų atlyginimams didinti. Todėl kartu su teisininkais, ekonomistais ir finansininkais skaičiavome, koks finansavimas turėtų būti atsižvelgiant į darbuotojų atlyginimų didinimą, didesnį tyrimų spektrą donorams, kad jie būtų labiau motyvuoti duoti kraujo.

Numatėme investicijas ir į kokybės gerinimą, be to, netrukus visą gydymui skirtą kraujo plazmą turėsime ruošti leukofiltruotą. Esame parengę motyvuotą prašymą dėl kraujo komponentų įkainių perskaičiavimo ir pateikę Sveikatos apsaugos ministerijai. Be to, džiugina, kad pavyko ir patiems ženkliai sumažinti sąnaudas bei padidinti pajamas, prieš kiekvieną pirkimą atliekame išsamias rinkos analizes. Tikiu, kad šie metai bus dar geresni nei praėjusieji.

