Priklausomybės konsultantai kimba į darbą 

Iki šiol atskirų savivaldybių teritorijose buvo vykdomi bandomieji nuo alkoholio priklausomų žmonių konsultavimo projektai, o šiemet imtasi iniciatyvos teikti konsultacinę pagalbą visiems nuo alkoholio priklausomybės kenčiantiems šalies gyventojams ir jų artimiesiems.

Jau yra parengti 74 nemokamą anoniminę konsultacinę pagalbą nuo alkoholio priklausomiems asmenims galintys teikti specialistai, dar 24 neseniai pradėjo rengtis šiam darbui. Konsultantų tikslas – motyvuoti priklausomus žmones toliau gydytis ir blaiviai gyventi.

Konsultuos visus

Priklausomybės ligų specialistų asociacijos vadovas psichologas Gytis Jurevičius „Lietuvos žinioms“ teigė, kad konsultacijos nuo alkoholio priklausomiems žmonėms Lietuvoje teikiamos nuo 2017-ųjų. Tada buvo konsultuojami devynių šalies savivaldybių, o 2018-aisiais – šešių savivaldybių gyventojai, turintys problemų dėl alkoholio vartojimo. Konsultacijos, per kurias ligoniai motyvuojami pripažinti savo ligą, keisti gyvenimo būdą bei įgyja gydytis reikiamų žinių, buvo teiktos gavus tam skirtų Europos Sąjungos lėšų. Nemokamos anoniminės konsultacijos pasirodė esančios veiksmingos, tad šiemet, 2019-aisiais, lėšų tokiai konsultacinei pagalbai skyrė šalies Vyriausybė. Taigi konsultacijas numatyta teikti visiems šalies gyventojams, kuriems reikia tokios pagalbos.

Priklausomybę turintys asmenys vengia jiems padėti galinčių psichiatrų ar psichologų. Tačiau darbą neseniai pradėjusių priklausomybės konsultantų pagalba jie noriai naudojasi.

Priklausomybės ligų konsultacijų iniciatorius ir pradininkas G. Jurevičius pasakojo, kad vadinamuosius priklausomybės konsultantus, bendradarbiaudama su VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“, rengia Priklausomybės ligų specialistų asociacija. Priklausomybės konsultanto darbui pasirengti skiriama 170 valandų, iš jų 80 valandų – teorijos žinioms įgyti, o kitas laikas – praktikai.

Organizuoti konsultacinę pagalbą dėl priklausomybės nuo alkoholio įpareigoti šalies visuomenės sveikatos biurai. Kiek priklausomybės konsultantų ir kokiose savivaldybėse jau darbuojasi, dar neskaičiuojama, bet pabrėžiama, kad šiemet tokią pagalbą privalu pradėti teikti visose Lietuvos savivaldybėse.

Populiarios konsultacijos

Vienas pirmųjų biurų šalyje, kuriame šių metų vasario mėnesį pradėjo dirbti pora priklausomybės konsultantų, yra Panevėžio visuomenės sveikatos biuras. Šio biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Jūratė Valentinavičienė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad čia priklausomybės ligų konsultacijos teikiamos tris kartus per savaitę ir yra itin populiarios. „Manome, kad šios konsultacijos populiarios visų pirma todėl, kad teikiamos nemokamai, be to, atėjusiųjų pasikonsultuoti neprašoma pateikti asmens duomenis“, – sakė J. Valentinavičienė. Konsultacijos yra nemokamos, anoniminės, konfidencialios. „Priklausomus žmones į šias konsultacijas siunčia gydytojai, vaiko teisių skyrių specialistai, policijos, probacijos tarnybų atstovai, socialiniai darbuotojai, be to, informacija eina iš lūpų į lūpas, tad turintieji problemų kartais ir patys susiranda priklausomybės konsultantus“, – teigė Panevėžio visuomenės sveikatos biuro specialistė.

J. Valentinavičienė akcentavo, kad priklausomybės konsultanto pagalbą gali gauti ne tik priklausomybę turintys žmonės, bet ir jų artimieji, tad centre neretai apsilanko ir tėvai, kurių vaikai turi polinkį į priklausomybę. Jiems taip pat teikiama informacija, kaip galima padėti artimiesiems. „Jau pastebėjome, kad priklausomybę turintys asmenys vengia jiems padėti galinčių psichiatrų ar psichologų. Tačiau darbą neseniai pradėjusių priklausomybės konsultantų pagalba jie noriai naudojasi“, – sakė ji. Anot specialistės, pasikonsultuoti atėjusių klientų gausa akivaizdžiai rodo, kad Panevėžio visuomenės sveikatos centrui ateityje gali prireikti ir trečio priklausomybės konsultanto.

Švietimą pakeitė konsultacijos

Alytuje priklausomybės konsultante dirbanti Rasa Gražulienė pasakojo, kad šias paslaugas ji įsipareigojo teikti nuo balandžio iki gruodžio, per tą laiką alytiškiams turėtų būti suteikta 113 konsultacijų. „Įvairiose nevyriausybinėse organizacijose esu dirbusi socialinio darbo savanore, šiuo metu taip pat dirbu gatvės darbuotoja, tad esu sutikusi daug nuo priklausomybės ligų kenčiančių žmonių. Pagal savo galimybes jiems esu padėjusi. Dabar, po atitinkamų mokymų, tikiuosi dar geriau ir profesionaliau padėti tokios pagalbos reikalingiems žmonėms“, – sakė R. Gražulienė.

Specialistės darbas – paskatinti nuo alkoholio priklausomybės kenčiančius žmones keistis, nusiųsti juos pas reikalingus specialistus toliau gydytis, taip pat suteikti reikalingų teisinių žinių, išaiškinti, kokią valstybės arba kitų organizacijų pagalbą šie žmonės gali gauti, nukreipti į pagalbos sau grupes. „Alytuje priklausomybės konsultante dirbu porą savaičių“, – prisipažino R. Gražulienė. Ji teigė, jog vienam žmogui paprastai skiriama po penkias priklausomybės konsultanto konsultacijas, tačiau, reikalui esant, jomis neapsiribojama, pagalba tęsiama. „Iki šiol su priklausomybės ligomis buvo stengdamasi kovoti šviečiant, aiškinant apie alkoholio daromą žalą. Dabar pagalbos kryptis pasikeitė – pradėjome konsultuoti ligonius. Tikimės, kad tai turės gerokai daugiau naudos“, – vylėsi darbą pradėjusi priklausomybės konsultantė.

