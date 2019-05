Peršaldyta šlapimo pūslė ar cistitas? 

Po permainingų pavasarinių orų į gydytojų kabinetus jau plūsta cistitui būdingais simptomais besiskundžiančios moterys. Specialistai primena, kad vos pradeda įsibėgėti šiltasis sezonas, sergančiųjų šia varginančia liga dailiosios lyties atstovių skaičius išauga.

Pašalimas didina riziką

Gydytojas urologas prof. Balys Dainys patvirtino, kad jau sulaukia daugiau cistito „aukų“. „Pavasarį, kai orai dar apgaulingai permainingi, šlapimo pūslės uždegimu susirgti paprasta. Vos oras sušyla, skubame išsirengti, išeiname iš namų, išvažiuojame savaitgalį kur pramogauti lengviau apsirengę, bet vakare staiga atšąla. O toks pašalimas – idealios sąlygos atsirasti cistitui“, – sakė jis.

Pašnekovas pastebėjo, kad labiausiai dailiosios lyties atstovių antplūdis pasijaus prasidėjus maudynių sezonui: „Nors oro temperatūra tuomet jau būna pakankamai aukšta, vanduo dar neįšilęs ir labai lengva peršalti.“

Juo labiau po žiemos susilpnėjus imunitetui, netekus vitaminų ir kitų elementų, organizmui sunkiau išvengti šios ligos. Nors cistitas gali užklupti bet kokiame amžiuje, neretai dažniau susergama menopauzės laikotarpiu, mat persitvarkant hormonams šlapimo pūslė tampa jautresnė.

Kurortinio romano pasekmė

Profesorius kartu įvardijo dar vieną dažną cistito kaltininką – lytinių keliu plintančias infekcijas. „Cistitai, kuriuos sukelia bakterijos chlamidijos, ureoplazmos, gardnerelės, – neretai kurortinio romano pasekmė. Todėl atėjus jaunai merginai, sergančiai cistitu, visada stengiuosi padaryti ir lytiškai plintančių infekcijų testą. Tai iškart leidžia pasirinkti tinkamą gydymo taktiką. Taip pat, jei tik įmanoma, padaromas ir šlapimo pasėlis. Jei jame bakterijų nėra, tai padidina lytiniu keliu plintančios infekcijos įtarimą“, – dėstė jis.

Kada apsieinama be vaistų

Pagrindiniai cistito simptomai – dažnas, skausmingas šlapinimasis, perštėjimas, deginimas – gali atsirasti maudimas pilvo apačioje, tačiau temperatūra paprastai nepakyla. Tačiau B.Dainys atkreipė dėmesį, jog nesant skausmo skubėti diagnozuoti cistito nereikėtų.

„Jei tik dažnai tenka lakstyti į tualetą, tuomet nustatoma tiesiog peršaldyta šlapimo pūslė. Juo labiau jei šlapimo tyrimas geras, neskubama diagnozuoti cistito. Tada pagrindinis patarimas – pasėdėti šiltoje vonioje, pakaitinti kojas, užsidėti šiltą pūslę apatinėje pilvo dalyje. Taip pat vertėtų išgerti petražolių, meškauogių, bruknių ar spanguolių arbatos. Nepamiršti ir imunitetą pastiprinti vitaminu C, ypač parankūs maisto papildai su ežiuole. Antibiotikų skirti tikrai neskubama“, – patarė gydytojas.

Svarbu tinkamai gydyti

Kitu atveju, esant skausmui ir šlapimo pūslėje aptikus leukocitų pakitimų, be medikamentų apsieiti neišeina. „Jei pradedama karščiuoti, krečia šaltis, vadinasi, cistitas perėjo į inkstų ir inkstų geldelių uždegimą. Čia jau be antibiotikų nesusitvarkysime“, – pabrėžė B.Dainys.

Laiku neišgydytas cistitas gali komplikuotis į daug rimtesnę ligą – inkstų uždegimą, tada jaučiami ir kiti simptomai: juosmens skausmas, aukšta temperatūra, kartais net pykinimas ar vėmimas.

Jis pabrėžė, kad cistitas gali būti pati lengviausia liga ir pati sunkiausia, tad gydyti jį reikia atidžiai. „Jei tai bus daroma netinkamai, galima nepasiekti efekto. Blogai gydomas ūminis cistitas gali pereiti į lėtinį ir tada bus vargo vakarienė. Tokia ligonė gali būti pasmerkta lėtiniam cistitui, kuris vargins visą gyvenimą“, – įspėjo gydytojas.

Jei cistitu susergama tik vieną kartą gyvenime ir jį išgydžius liga nebesikartoja, tai – vadinamasis ūmus cistitas. Kai uždegimas pasikartoja dažnai, stebimi 1–3 jo epizodai per pusmetį, tai trunka keletą metų, liga gali komplikuotis į lėtinį cistitą. Jis išsivysto ir dėl netinkamai parinkto gydymo – nepakankamos trukmės ar netinkamai parinkto antibakterinio vaisto, per mažos dozės, pačiam pacientui per anksti nutraukus gydymą.

Verta žinoti

Cistitas (šlapimo pūslės uždegimas) paprastai laikomas dailiosios lyties atstovių liga – šis negalavimas bent kartą gyvenime yra užklupęs 40–50 procentų moterų. Žymiai dažniau nei vyrus jas šis sutrikimas vargina dėl anatominių savybių – moters šlaplė yra trumpesnė nei vyro ir tesiekia 3–4 cm, o mikroorganizmai į šlapimo pūslę patenka būtent pro šlaplę.

Nesėkmingą cistito gydymą gali lemti anatominės organų patologijos ar kitos šlapimo sistemos ligos (inkstų, šlapimo pūslės akmenligė), turėtos operacijos, jei buvo įvestas kateteris. Dėl silpnesnio imuniteto šlapimo takų infekcijos linkusios kartotis diabetu, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, patyrusiems transplantaciją.

