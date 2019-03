Mityba: kai rūpiniesi savimi, tai paliečia ir šeimą 

Jeigu mama nusprendė pradėti lieknėti ir keisti mitybą, neišvengiamai tai pajus visa šeima. Tačiau būtina paisyti taisyklės: reikia valgyti sveikai, bet skaniai. Pataria sveikos mitybos specialistė Vaida Kurpienė, bestselerio „Liekna visam gyvenimui“ autorė.

– Kaip mamos lieknėjimui paruošti visą šeimą, kokių taisyklių derėtų paisyti?

– Jei mama ryžtingai nusprendžia keisti mitybos įpročius, galimi du variantai. Vienas – nieko apie tai nesakyti kitiems šeimos nariams, žaisti žaidimą „O jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro“. Pavyzdžiui, pernelyg neaiškinant pagaminti kokį nors naują patiekalą ir tiesiog pasakyti, kad buvo smalsu išbandyti naują receptą. Pabandykite vieną, kitą, trečią patiekalą. Galima su šeima aptarti, kas šiame patiekale patinka, kokių būtų siūlymų jį patobulinti. Tada ir visa šeima įsitrauks į kūrybinį procesą. Jei pradėsite nuodugniai aiškinti, kad toks patiekalas sveikesnis, o tradiciniai patiekalai buvo nesveiki, galite sulaukti audringos reakcijos iš vaikų, vyro ar uošvių, jei kartu gyvenate.

Kodėl kartais žodžiai „sveikas maistas“ sukelia atmetimo reakciją? Kažkodėl susidariusi nuomonė, kad jei sveikas, tai turi būti neskanus. Bet iš savo praktikos žinau: jei valgai neskanų maistą, mitybos pokyčiai ilgai netruks. Žmogus negali ilgai savęs prievartauti ir jaustis gerai. Keičiant mitybą, reikia valgyti sveikai, bet skaniai.

Kitas variantas – šeimos nariams gaminti tai, ką jie įpratę, o sau ką nors nauja ir pasiūlyti norintiems paragauti savojo patiekalo. Kai vaikai mato, kad mama valgo pasigardžiuodama, jie dažniausiai irgi noriai valgo.

Dažniausiai visa šeima kartu valgo ne visus kartus per dieną. Vaikai pietauja mokykloje ar darželyje, vyras – darbe. Taigi būna valgymų, kada moteris gali rinktis sau tai, kas rekomenduojama pagal sveikos mitybos principus, neįtraukdama šeimos.

Ir vyrai nori būti liekni

– Kokių pagundų reikėtų vengti namuose?

Su šeima verta tartis dėl to, kad po ranka nebūtų saldainių, traškučių ir kitokių kaloringų užkandžių. Jeigu buvo įprasta matomoje vietoje laikyti dubenį šių gardėsių, ir kiti šeimos nariai nenori įpročio atsisakyti, užkandžius laikykite spintelėje.

Taip pat verta tartis, kad vyras į lovą maisto nesineštų, nes sunku atsispirti, kai kas nors šalia valgo. Pasiūlykite vyrui naktipiečius suvalgyti atskirai, ne lovoje.

Visų šeimos narių prašykite pagalbos, kad naujus jūsų įpročius palaikytų ir paremtų, o ne reikalaukite, kad jie tai darytų. Juk to reikia jums, ne jiems.

– Ar sunku vyrams pereiti prie sveikesnio maisto?

– Į mane kreipiasi vis daugiau vyrų, kurie nori mesti svorį ir pradėti gyventi sveikiau. Kursus lankiusios moterys pasakoja, kad joms pradėjus maitintis sveikai nepastebimai po 10 kilogramų numeta ir vyrai. Atrodo, lyg ir specialiai nesilaikė lieknėjimo planų, bet valgė tą, ką pagamino jų žmonos, ir savaime svoris nukrito. Svarbiausia – permainas daryti natūraliai, neįkyrėti vyrams kalbomis apie tai, kas sveika, kas ne.

Bent jau didžiuosiuose miestuose keičiasi požiūris, vyrai irgi nori būti liekni. Jie nori jaustis gerai. Juk dėl antsvorio didėja kraujospūdis, kyla diabeto grėsmė.

Jei labai mėgstate picas ar kebabus, nesiūlau visiškai jų atsisakyti, bet mėgaukitės jais vieną kartą per savaitę. Žinodami, kad netrukus galėsite savo mėgstamais patiekalais pasilepinti, būsite ramūs.

Geresnė savijauta – dar greičiau

– Per kiek laiko pasiekiama rezultatų?

– Rezultatai labai priklauso nuo žmogaus emocinio pasirengimo – ar jis ateina subrendęs permainoms ir suvokia, kad reikia keisti įpročius, o ne ieškoti stebuklų. Stebuklus padarome mes patys elgdamiesi kitaip. Svarstyklės labai greitai, jau po pirmos savaitės, pradeda rodyti mažesnius skaičius. Būdami sotūs ir skaniai valgydami, mes imame sverti vis mažiau. Be jokių kančių, maždaug po procentą per savaitę. Jei žmogus sveria 80 kilogramų, tai per savaitę normalu netekti 800 gramų.

Prie sveikos mitybos reikėtų pratinti nuo mažumės, tuomet kiltų mažiau problemų ir darželyje, ir mokykloje."Studio Smile" nuotrauka

Kitas rezultatas – geresnė savijauta – pasiekiamas dar greičiau. Žmogus pradeda jausti, kad jam lengviau judėti, jis energingesnis. Kūnas labai greitai apsipranta su sveikos mitybos permainomis – jis džiaugiasi nuo pirmos dienos. Egzistuoja mitas, kad pakeitus mitybą atsipalaiduoja daug toksinų, žmogus jaučia blogumą, svaigulį. Nesąmonė. Jeigu valgote tvarkingai, jokių blogų pojūčių neturi būti. Jei taip yra, kažką darote netinkamai. Kiekvieną dieną turėtumėte jaustis vis geriau.

Žmonės labai aiškiai pajunta skirtumą tarp naujos ir ankstesnės savijautos, jei trumpam vėl grįžta prie senų įpročių. Jie jaučiasi apsunkę ir mieguisti.

Mėgaukitės saikingai

– Ko atsisakyti sunkiausia?

– Jei kurio nors produkto ar patiekalo atsisakyti labai labai sunku, tai ir neatsisakykite. Tik mėgaukitės juo saikingai. Tarkime, labai mėgstate desertus, tai palikite per dieną vieną mažytį desertuką. Galbūt mandarino dydžio. Cukraus fiziologinio poreikio organizmas neturi, tad manyti, kad „pats kūnas reikalauja“, būtų neteisinga. Jei labai norisi saldumynų, vadinasi, arba per mažai miegate, arba nesuderinta mityba. Jei labai mėgstate picas ar kebabus, nesiūlau visiškai jų atsisakyti, bet mėgaukitės jais vieną kartą per savaitę. Žinodami, kad netrukus galėsite savo mėgstamais patiekalais pasilepinti, būsite ramūs.

Didelę klaidą daro žmonės, kurie dėl sveikos mitybos praranda pasitenkinimą maistu. Reikia skirti laiko ir po truputį ieškoti patiekalų, kurie būtų ir skanūs, ir vertingi.

Vaida Kurpienė prisispažino, kad jos šeima prie kitokios mitybos perėjo nelengvai, ypač vyras, mat jis yra nesveiko maisto specialistas. / "Mamos žurnalo" nuotrauka

Iš asmeninės patirties

– Ar laikantis sveikos mitybos labai pakinta patiekalų gamybos būdai?

– Dar vienas mitas, kad sveikas maistas būtinai turi būti prėskas, virtas garuose, patižęs... Pati dabar nusipirkau orkaitę, kurioje yra kepimo garuose funkcija. Taip kepant maistą galima paruošti greičiau, nereikia kepimo rankovių. Apskritai orkaitė yra tobulas maisto gaminimo būdas, nes pakanka produktus nuplauti, supjaustyti ir pašauti kepti. Lieka daug laisvo laiko kitiems darbams. Skanu orkaitėje ruošti bulves, apšlaksčius lašeliu alyvuogių aliejaus. Kepti reikėtų žemesnėje temperatūroje. Ir nereikia, kad bulvės plauktų riebaluose. Aukštoje temperatūroje kaitinti riebalai mažiausiai vertingi, nes mūsų organizme kaupiasi kancerogeninės medžiagos. Aliejumi geriau gardinti salotas. Namuose mes neturime nei skrudintuvės, nei mikrobangų krosnelės. Mėgstu namie kuo mažiau daiktų.

Daug ką galima gaminti garuose, tik reikia mokėti. Pavyzdžiui, sudėti produktus, o ant viršaus suberti prieskonius – jie tada puikiai įsigeria į patiekalą. Aš garuose ruošiu šaldytus žirnelius – pakanka tinklelyje apie 5 minutes juos pagarinti, ir bus skanesni bei sveikesni negu konservuoti.

Kai kursų lankytojai klausia, ar lengvai prie kitokios mitybos perėjo mano šeima, atsakau: nelengvai. Vyras yra nesveiko maisto specialistas. Bet mes randame bendrų vardiklių. Dalį maisto valgome atskirai – pietaujame dažnai ne kartu. O kai prie stalo sėdame visa šeima, vyrui papildomai pagaminu, ką mėgsta jis, bet ko nevalgau aš. Kai būna tėčio diena, vaikai ragauja visko: ir saldumynų, ir picų. Buvo metas, kai dukra nemėgo žuvies. Sugalvojau situaciją, kad esame katytės ir valgome pelytes, o pelytės – tai žuvys. Jai patiko tas žaidimas. Atradau tokios rūšies žuvį, kurią ji valgo mieliau. Žinoma, tai kokybiškesnės, brangesnės žuvys. Jei važiuojame atostogų į kraštus, kur yra daug šviežių žuvų, iš anksto susitariame, kad kas antrą dieną žuvis valgyti privaloma. Nėra diskusijų, kai toks susitarimas.

Kai rūpiniesi savimi, vėliau tas rūpestis paliečia ir kitus šeimos narius. Moteris yra kaip akmenukas, įmestas į ežerą, – aplink ją nuraibuliuoja ratilai. Geromis idėjomis žmonės linkę užsikrėsti, jei kas nors jas pateikia optimistiškai, su entuziazmu.

Parengta bendradarbiaujant su „Mamos žurnalu“

