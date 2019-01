Medikai: nuo sunkių pagirių „išblaivintojai“ neišgelbės 

Išblaivintojų paslaugos, siūlomos internete, ne visada legalios ir dažniausiai nėra labai saugios, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Vartotojų kontrolė“ sako toksikologė Laima Gruzdytė. Be to, pabrėžia ji, išblaivinti žmogaus apskritai neįmanoma, nes alkoholis skaidomas kepenyse ir jo greičiau pašalinti nepavyks, nebent atliekama kažkokia sudėtinga medicininė procedūra, pvz., hemodializė.

Alkoholio, kaip profilaktikos priemonės, medikai nepripažįsta

Lūžtantys nuo vaišių ir gėrimų stalai kažkuo primena vaikystėje girdėtas pasakas. Pilnos lėkštės ir sklidinos taurės – tarsi ilgo ir laimingo gyvenimo garantas. Tačiau kuo iš tiesų baigiasi lėbavimas prie nukrautų stalų?

„Pradedant viduriavimu arba vėmimu, kai organizmas nebesugeba susitvarkyti su maisto kiekiu, todėl bando išsivalyti, baigiant vidurių užkietėjimu, nes maisto nebegalime suvirškinti, tas šis pradeda pūti“, – pabrėžia Santaros klinikų šeimos gydytojas Valerijus Morozovas.

Jis aiškina, kad žmogaus skrandis yra kumščio dydžio, todėl ir suvalgyti turime ne daugiau, nei telpa į saują.

Per visas šventes dažnai ragaujama ir alkoholinių gėrimų. Kai kas apsiriboja viena taure, o kai kur alkoholis liejasi upėmis. Kas vyksta padauginus? Ar tikrai ta taurė yra tokia nekalta?

Ąžuolyno klinikos psichoterapeutas Raimundas Alekna sako, kad pirmieji rašytiniai šaltiniai rodo, jog alkoholis yra viena seniausių svaiginimosi formų. Tačiau jei žmogus yra sveikas, jam svaiginimasis nėra aktualus.

Taigi švenčiant susidaro užburtas ratas: alkoholis – maistas – alkoholis... V. Morozovas aiškina, kad taip yra, nes alkoholis pristabdo, atbukina budrumą, skatina apetitą: „Jei per daug išgeriame, norime daugiau valgyti, todėl stengiamės užkąsti, o taip atsiranda dar didesnis noras valgyti.“

Paklausta, ar egzistuoja organizmui saugi alkoholio norma, Ekstremalių sveikatai situacijų centro apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro gydytoja toksikologė Laima Gruzdytė teigia, kad paskutiniai moksliniai tyrimai saugių ribų išvis neįvardija – nustatyta, kad net labai maži kiekiai organizmui ne tik nėra naudingi, bet ir žaloja.

„Nors alkoholis ir plečia kraujagysles, o kai nebuvo antihipertenzinių vaistų, galėjo būti naudojamas net širdies ligų profilaktikai, dabar tokios profilaktikos medikai nepripažįsta“, – pabrėžia L. Gruzdytė.

Anot jos, galima kalbėti tik apie kiekį, kuris nekelia priklausomybės ir nedidina kitų ligų (pvz., vėžio) rizikos: „Moteriai – ne daugiau kaip 1 vnt. alkoholio kiekio per dieną, vyrams galėtų būti iki 2 vnt., bet ne kiekvieną dieną. O tų visų alkoholio vienetų suvartoti vien per savaitgalį negalima. Be to, alkoholis yra tabu besilaukiančioms moterims.“

„Jei alkoholio vartojimas kenkia santykiams šeimoje, jei kyla problemų su teisėsauga arba darbe, tai jau rodo priklausomybę, – teigia R. Alekna. – Kitas požymis, kuris rečiau aptariamas, bet psichoterapeutų labai gerai žinomas, – jei žmogus kitą dieną jaučiasi prasikaltęs, apima sąžinės graužatis, gėda, irgi reikia susimąstyti.“

Netikėkite mitais

Nors sakoma, kad prieš gausias vaišes reikia išgerti stiklinę vandens – esą tada nepersivalgysi, V. Morozovas tokią „prevencinę“ priemonę paneigia: „Jei žmogus ketina ir daug valgyti, ir suvartoti daug alkoholio, stiklinė vandens nieko neduos. Bet skysčių reikia vartoti ir neprikimšti žarnyno.“

Kitas būdas, kuriuo kai kas bando išvengti arba palengvinti pagirias, – gliukozės tabletės prieš vaišes, bet L. Gruzdytė teigia, kad jos nieko nekeičia – savijauta kitą rytą priklauso tik nuo išgerto alkoholio kiekio.

Be to, per bet kokį šventinį vakarą medikai primygtinai rekomenduoja judėti. Pasak V. Morozovo, judėjimas visada padeda virškinimui, net ir esant lėtiniams virškinimo sutrikimams. O L. Gruzdytė priduria, kad judėjimas padeda suvokti savo apsvaigimą: sėdėdamas prie stalo žmogus jaučiasi labai neblogai, bet atsistojęs pamato, kad koordinacija tikrai ne tokia, kokios tikėjosi.

R. Alekna prieš bet kokią šventę pataria nepersitempti, nes rūpesčių iškamuoti ir alkani žmonės daug lengviau padaugina alkoholio: „Įsitempusiam žmogui, išgėrus vieną taurę, lyg ir palengvėja, bet nepakankamai, nes nervų sistema yra perdirginta, tad reikalinga didesnė dozė. Antrą taurę išgėręs žmogus pasijunta geriau ir galvoja, kad, išgėrus trečią, bus dar geriau. Bet trečia taurė jau perteklinė, tad ryte kankina pagirios.“

Beje, labai dažnai pagirios painiojamos su abstinencija. Medikai aiškina, kad bloga savijauta, kai skauda galvą, pykina, vemiama, dažniausiai rodo pagirias. „Abstinencija išsivysto tokiais atvejais, kai alkoholis vartojamas nuolat ir staiga jo vartojimas nutraukiamas. Tada pakyla kraujospūdis, ima drebulys, „kala“ širdis, gali būti ir traukuliai. O toliau – jau galima alkoholinė psichozė“, – sako VĮ „Greitosios medicinos pagalbos stotis“ direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė.

Svarbu tai, tvirtina specialistai, kad jei žmogus ima dusti, prakaituoti arba jo neįmanoma prižadinti, delsti negalima – būtina medikų pagalba, detoksikacija ir gydymas. Be to, pagirias žmogus iškenčia tiesiog gulėdamas ir vartodamas skysčius, o abstinencija – jau priklausomybės požymis.

Išblaivintojų paslaugos ne visada legalios ir saugios

Neretai pasitaiko, kad po išgertuvių ieškoma išblaivintojų, žadančių greitą „atgaivinimą“, pagalbos. Tačiau L. Gruzdytė neslepia, kad tokios paslaugos tikrai ne visada legalios ir dažniausiai nėra labai saugios: „Be to, padėti ir nesukelti pavojaus pacientui galima tik tada, kai jo būklė lengva. Tokiu atveju galima sulašinti skysčių, kad žmogui nereikėtų visą dieną kamuotis geriant po gurkšnelį.“

Be to, priduria ji, jei žmogus geria kelias dienas, pagalba, suteikta atvykus į namus, duoda labai trumpalaikį efektą ir nėra saugi. Svarbu ir tai, kad organizmui atsigauti dažniausiai padeda ne paprastas fiziologinis tirpalas, o jame esantys vaistai.

„Išblaivinti nelabai įmanoma, nes alkoholis skaidomas kepenyse ir jo kažkaip išplauti, išvalyti ar pašalinti greitesniu būdu neįmanoma. Nebent atliekama kažkokia sudėtinga medicininė procedūra, pvz., hemodializė“, – teigia L. Gruzdytė.

O prie bet kokio šventinio stalo, priduria L. Gruzdytė, būtina akylai stebėti mažamečius: „Bet koks alkoholio kiekis, išgertas vaiko, jau įvardijamas kaip apsinuodijimas alkoholiu – tai nėra girtumas. Vaikų simptomai sudėtingesni ir rizika daug didesnė.“

