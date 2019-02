Liesumo genai: paslaptis išlikti lieknam 

Mokslininkai teigia atskleidę paslaptį, kodėl kai kurie žmonės yra liesi, o kiti priauga svorio. Jie atrado naujas genetines modifikacijas, susijusias su ypatingu lieknumu.

Kaip rašo „BBC News“, tarptautinės komandos tyrimas patvirtino idėją, kad kai kurių žmonių liesumas labiau susijęs su paveldėtu „sėkmingu“ genų rinkiniu nei idealia mityba ar gyvenimo būdu. Tyrimas išspausdintas žurnale „PLOS Genetics“.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius mokslininkai rado šimtus genetinių pokyčių, didinančių antsvorio tikimybę, tačiau kur kas mažiau dėmesio skyrė liesų žmonių genams. Atlikdami naujausią tyrimą jie Jungtinėje Karalystėje palygino 1600 sveikų liesų asmenų, kurių kūno masės indeksas (KMI) buvo mažesnis nei 18, taip pat 2000 labai nutukusių ir 10 400 normalaus svorio žmonių DNR mėginius. Be to, atidžiai išnagrinėjo gyvenimo būdo klausimyno atsakymus, kad atmestų, pavyzdžiui, valgymo sutrikimus.

Per tyrimą nustatyta, jog nutukę žmonės buvo labiau linkę turėti genų, susijusių su antsvoriu, o liekni turėjo mažiau turėjo genų, susijusių su nutukimu. Jiems taip pat buvo būdingi genetiniai pokyčiai, naujai susieti su sveiku liesumu.

Neskubant teisti

Tyrimui vadovavusi Kembridžo universiteto mokslininkė prof. Sadaf Farooqi paragino žmones mažiau vertinti kitų svorį. Pasak jos, šis tyrimas pirmą kartą parodė, jog sveiki liesi asmenys paprastai yra tokie dėl to, kad juos slegia mažesnė našta genų, didinančių tikimybę priaugti antsvorio, o ne dėl moralinio pranašumo, kaip kai kurie mūsų linkę manyti.

„Lengva teisti ir kritikuoti kitus dėl jų svorio, bet mokslas rodo, jog viskas yra gerokai sudėtingiau. Mes kur kas mažiau galime kontroliuoti savo svorį, nei galbūt norėtume“, – pabrėžė prof. S. Farooqi.

Kitas mokslininkų žingsnis – tiksliai nustatyti genus, susijusius su sveiku liesumu. Ilgalaikis tikslas būtų išsiaiškinti, ar šios žinios gali padėti formuoti naują svorio mažinimo strategiją.]

Genetiškai skirtingi

„Reikšmingas ir gerai atliktas tyrimas patvirtino, jog ankstyvas sunkus nutukimas dažnai yra nulemtas genetiškai, ir įtikimai parodė, kad tie, kurie labai liesi, genetiškai skiriasi nuo bendrosios populiacijos“, – komentavo tyrimą Londono karališkojo koledžo mitybos ir dietologijos profesorius emeritas Tomas Sandersas. Tačiau jis pridūrė, jog daugiausia nutunka suaugę žmonės, ir tas „nutukimas susijęs su gyvenamąja aplinka, sėdimu gyvenimo būdu bei gausiai prieinamais kaloringais maisto produktais“.

Londono karališkojo koledžo prof. Timas Spectoras sakė, kad maždaug trečdalis gyventojų daugelyje šalių vis dėlto sugeba išlikti liesi. Kai kurie jų – dėl genetikos, bet lemia ir kiti veiksniai, tokie kaip gyvenimo būdas ar žarnyno mikrobiota.

Sveikatos priežiūros specialistai neabejoja: kad ir kokia būtų jūsų kūno forma bei genetika, pravers seni geri patarimai dėl fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos.

