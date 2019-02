Kokios temperatūros maistą duoti vaikui 

Ar tikrai šaltas maistas grūdina gerklę? O gal šildyti net vandenį, kurį vaikas geria? Į klausimus atsako docentas Algimantas Vingras.

Maisto temperatūros normos

Kūdikiai. Kūdikiui geriausias 34–36°C temperatūros maistas. Prie šios maisto temperatūros mažylis pratinasi nuo gimimo, nes motinos pienas yra 36,6°C. Tokios temperatūros maistas geriausiai pasisavinamas. Suprantama, kiekvieną kartą termometru maisto temperatūros nereikia matuoti. Kai kūdikiui duodate pieno mišinių, jų temperatūrą patikrinkite užlašindami kelis lašus ant alkūnės linkio – čia oda jautresnė. Jei oda nepajaučia šilumos arba šalčio, tokia mišinio temperatūra tinkama. Prieš duodant tiršto maisto, aišku, jį irgi būtina paragauti, kad nebūtų per karštas ar per šaltas.

Vaikai iki vienų metų labai jautrūs maisto temperatūros pokyčiams, per šiltas ar per karštas maistas jiems sukelia nemalonius jutimus, kurių jie ilgai neužmiršta. Dėl to jie tiesiog atsisako valgyti. Tai būna viena iš priežasčių, kai kūdikis valgęs tirštą maistą, staiga daržovių ar kruopų košės atsisako valgyti.

Kai tik mažyliui atsiranda noras valgyti pačiam, t.y. apie 8–9 gyvenimo mėnesį, – būtinai leiskite! Duokite šaukštelį, prieš kūdikį padėkite prie stalo prilimpančią ir valgio temperatūrą išlaikančią lėkštutę. Šaukštelis ir lėkštutė turi būti be BPA, t.y. be bisfenolio A (Bisphenol Free), ftalatų, melamino, su ženklu CE. Nors ES dar 2011 metais uždraudė kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus reikmenis su minėtomis medžiagomis, tačiau vis dar pasitaiko nežinia kokiais kelias atsiradusių indų iš trečiųjų šalių, kurių kokybė nėra garantuota. Šiltą maisto produktą patiekus nekokybiškame inde, padidėja minėtų medžiagų išsiskyrimo rizika.

1–3 metų vaikai. 1–3 metų vaikui maisto temperatūra turi būti tokia, kaip ir kūdikiui. Jiems tinka tokie patys indai, kaip ir kūdikiams. Taip pat tinka ir suaugusiųjų indai, jei jie neįskilę, be aštrių nuskilusių kraštų. Mažiems vaikams netinka spalvomis glazūruoti, lakuoti molio keramikos ir aliuminiai indai.

Šio amžiaus vaikai nemėgsta didelių lėkščių ir didelių porcijų. Kad maistas lėkštėje neatšaltų, kol lėtai valgantis vaikas jį sudoros, į ją geriau patiekalo įdėti nedaug, o kai bus suvalgytas, pasiūlyti dar ir įdėti šilto.

Darželinukai. Darželinio amžiaus vaikų maisto temperatūra gali būti 30–32°C. Darželinio amžiaus vaikai dar neturi pakankamai savisaugos jausmo ir jiems padėtą maistą iš karto kiša į burną. Todėl tie suaugusieji, kurie prieš vaiką padeda garuojančią lėkštę, elgiasi atsainiai, nes paėmęs karšto maisto į burną mažylis pradeda springti, ne kiekvienas tuojau išspjauna. Nepamirškite vaikų pamokyti, kad, prieš ragaujant maistą, būtina jį pasipūsti, papilstyti lėkštėje ar panašiai pavėdinti. Tikėtis, kad vaikas elgsis atsargiai, – nepatikima.

Jokio amžiau vaikams maisto nešildykite mikrobangų krosnelėse, nes ten maistas sušyla nevienodai, šiek tiek pasikeičia maisto struktūra, jis tampa sunkiau virškinamas, suyra patiekale esantys vitaminai.

Šilto maisto vaikas turėtų gauti tiek kartų, kiek jis per dieną valgo pagrindinius patiekalus, t. y. 3–4 kartus.

Ar vaikas pasisavina vėsų maistą

Vėsus nėra tolygus šaltam. Vėsus maistas gali būti suprastas kaip kambario temperatūros maistas – juk duonos, prieš ją valgydami nešildome... O maistas, išimtas iš šaldytuvo, gali būti suvokiamas kaip šaltas. Vasarą saldi sriuba 18°C jau suvokiama kaip šalta sriuba.

Kūno temperatūros ir artimas jai maistas yra greičiau, geriau virškinamas ir geriau pasisavinamas, o vėsus – lėčiau, tačiau geriau nei šaltas. Kokį maistą įpras valgyti vaikas, priklauso nuo šeimos įpročių. Bet kurio amžiaus vaikų nerekomenduojama pripratinti valgyti vėsų maistą, jau nekalbant apie šaltą. Kiekvienas suaugęs šeimos narys gali pasirinkti sau tinkamos temperatūros maistą, tačiau to nereikėtų reklamuoti. Jei tėtis pabrėš, kad jam skaniausia yra vasaros sriuba, ir vaikas taip sakys.

Ar šildyti sultis, tyreles

Prieš duodant sultis, tyreles, jei jos buvo laikomos šaldytuve, dera šiek tiek pašildyti karšto vandens dubenėlyje. Vietoje sulčių, nektarų, sulčių gėrimų, tyrelių verčiau duokite šviežių uogų, vaisių, nes jie sveikos mitybos prasme yra nepalyginamai geresni. Kai šviežių uogų neturite, duokite tų, kurias savo šaldiklyje sezono metų užsišaldėte. Atšildykite kambario temperatūroje tik tokią uogų porciją, kurią vaikas suvalgys per kartą, nes pakartotinai uogos nešaldomos. Vaisių nėra prasmės šaldyti, nes Lietuvoje užaugusių obuolių galima įgyti nuo sezono iki sezono. Nėra prasmės žavėtis egzotiniais vaisiais, valgyti kovo mėnesį atvežtą braškę ir ieškoti jos kvapo.

Šalto ir karšto derinys

Kada vaiką pradėti pratinti prie skirtingų temperatūrų maisto, pvz., kai valgoma šilta košė, užsigeriama šaltu pienu ar jogurtu be priedų?

Staigi šilto-šalto maisto kaita neigiamai veikia vaiko dantis ir maisto virškinimą. Vaikui, pavalgiusiam košės, jei jis nori, galima pasiūlyti atsigerti kambario temperatūros vandens ar tik ką pagamintų skiestų sulčių. Pieno po košės siūlyti atsigerti nėra gerai, nes jis mažina skrandžio rūgštingumą (pablogina maisto veikimą druskos rūgštimi ir tolesnį jo virškinimą). Lygiai taip pat skrandžio sulčių rūgštingumą mažina ir kiekvieno šaukšto užsigėrinėjimas (šaukštas košės – gurkšnis skysčio ir t. t.).

Dar apie pieną. Šiltas pienas nepakeičia šilto maisto. Išimtas iš šaldytuvo pienas gali būti pašildomas iki kambario temperatūros ir duodamas, jei vaikas jo nori. Pieno reakcija šarminė, jis mažina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. Vitoje pieno geriau jogurtas, kefyras, rūgpienis – rauginti pino produktai.

Jeigu ledai grūdina gerklę...

Ledų galima duoti vaikui, kuris jau moka laižyti, o ne gabalais atsikąsti ir nuryti. Taip valgant nebus jokio poveikio gerklės gleivinei. Labai svarbu yra ledų kokybė – jie neturi būti pagaminti iš pieno miltelių, jose neturi būti jokių augalinių aliejų. Jose gali būti pieno riebalai ir jie pagaminti iš pieno. Mūsų gamintojai ledus mėgsta gaminti iš grietinėlės, į juos pridėti įvairiausių priedų, nes tokie ledai yra brangesni.

Darželinukas ledus gali valgyti tuomet, kai yra nesušilęs ir pamokytas jų valgymo principo – valgyti palengva laižant, o dar geriau paimant šaukšteliu iš indelio po nedaug. Tėvai vaikui turi parodyti kaip tinkamai valgyti ledus. Netinka duoti ledų suplukusiam vaikui.

Vis tik geriausia, kai grūdinamas visas organizmas, ne tik gerklė, ir tai daroma visus metus. Per netrumpus gydytojo praktikos metus nepavyko sutikti šeimų, kurios nuolatos bėgiotų pirkinėti ledų ar atsargas laikytų šaldytuve gerklės grūdinimui.

Šiltas maistas – kelis kartus per dieną

Nuo seno sakoma, kad bent kartą per dieną reikia pavalgyti šilto maisto. Organizmui šiltas maistas kur kas priimtinesnis už šaltą (suprantama, tai nereiškia, kad sveikas maistas yra toks, kuris kelis kartus yra atšildomas po jo pagaminimo).

Šilto maisto vaikas turėtų gauti tiek kartų, kiek jis per dieną valgo pagrindinius patiekalus – 3–4 kartus. Desertui geriausiai tinka švieži vaisiai, uogos, šviežiai pagamintos daržovių mišrainės.

Negalima persistengti ir kategoriškai teigti, kad šaltas maistas yra nesveikas. Viskam turi būti saikas ir sveika nuovoka. Bet kurio amžiaus vaikas kasdien turi gauti įvairaus, t.y. šilto ir kambario temperatūros maisto.

Šilto maisto vaikas turėtų gauti tiek kartų, kiek jis per dieną valgo pagrindinius patiekalus, – 3–4 kartus. Sultys ir tyrelės yra desertas ir nepriklauso pagrindiniams patiekalams.

