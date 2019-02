Kokias daržoves rinktis žiemą: šviežias, šaldytas ar konservuotas? 

Įpusėjus žiemai šviežių daržovių asortimentas parduotuvėse akį džiugina vis rečiau, tad norint gauti visų naudingųjų medžiagų tenka žvalgytis į sveikas alternatyvas. Sertifikuota mitybos specialistė Vaida Kurpienė tam pasiruošusi – jos šaldiklyje visada yra šaldytų, o spintelėje – konservuotų daržovių.

Ji paaiškina, kad šaldymas yra geriausias konservavimo būdas, o sezono metu pataria rinktis kuo šviežesnes daržoves. O kad apsipirkti būtų dar lengviau, specialistė paneigia tris dažniausius mitus, stabdančius nuo teisingo (ir maistingo) sprendimo.

Pirmas mitas. Šaldytos daržovės visada yra blogesnis pasirinkimas nei šviežios

V. Kurpienės šaldiklyje ir dabar yra nemažai šaldytų daržovių. Mitybos specialistė paaiškina, kad šviežių daržovių nepakeis niekas, tačiau jų šaldymas padeda išskirtinai šaltuoju metu mėgautis sveikais vasaros prisiminimais.

„Nesutikčiau su teiginiu, kad šviežios daržovės visada naudingesnės už šaldytas. Tai priklauso nuo sezono, nuo to, kiek laiko šviežios daržovės guli lentynose ir panašiai. Šaldytos daržovės, nuėmus derlių, apdorojamos sezono metu, t. y. tada, kai jos turi daugiausiai maistingųjų medžiagų. Šaldymas kol kas yra efektyviausias konservavimo būdas, išsaugantis vertingąsias daržovių medžiagas. Tačiau ir namų sąlygomis visada rekomenduoju tiems, kurie turi sodą, dalį derliaus tiesiog užšaldyti žiemai“, – dėstė pašnekovė.

V. Kurpienės šeima žiemą mėgsta sriubas, tad šaldiklyje greta žaliųjų žirnelių visada bus įvairių šaldytų daržovių mišinių.

„Aš vakarais dažnai vedu seminarus, tad grįžusi neturiu daug laiko maisto ruošai. Kadangi prieš miegą prisivalgyti daug yra prastas pasirinkimas, sutrikdantis kokybišką poilsį, o alkana eiti miegoti nenoriu, į puodą suberiu šaldytų daržovių mišinį, kokybiško sultinio, užverdu, išjungiu ir per keletą minučių turiu sveiką lengvą vakarienę“, – nesudėtinga gudrybe dalijosi mitybos specialistė.

Trumpai vandenyje keptuvėje pašildytos šaldytos daržovės gali būti puikus garnyras prie žuvies ar kito patiekalo. Tiesa, moteris pabrėžia, kad tokios daržovės yra blanširuotos – termiškai jau apdorotos – tad jas ruošti reikia labai trumpai (pavyzdžiui, garuose ar keptuvėje vandeny).

Antras mitas. Šaldytos daržovės yra praradusios visas naudingas savybes

Svarbu suprasti, kad ką tik nuskintos daržovės, pavyzdžiui, žalieji žirneliai, naudingųjų medžiagų, tokių kaip vitaminas C, didelę dalį praranda per 48 val. Todėl, V. Kurpienės teigimu, labai svarbu, kad šviežios daržovės būtų iškart apdorojamos.

„Jei paimsime šviežią brokolį iš parduotuvės ir jį ilgai virsime, natūralu, kad jis taip neteks vertingų medžiagų. Ir atvirkščiai, jeigu šaldytos daržovės, kaip pavyzdžiui „Bonduelle“ yra užšaldomos per kelias valandas po derliaus nuėmimo. Be to, užšaldoma žaibiškai, kas neįmanoma namų sąlygomis, ir tokiu būdu puikiai užkonservuojamos vertingos medžiagos. Taigi galime būti tikri, kad šie produktai išlaiko didžiąją dalį šviežių daržovių maistinės vertes ir skonį“, – kalbėjo moteris.

Mūsų mityba turi būti įvairi, o ypač vasarį, kovą šviežių daržovių pasiūla tampa skurdi ir tenka dažniau prasukti pro šaldytų daržovių šaldytuvus. V. Kurpienė paaiškina, kad tokių daržovių išvaizda tiesiogiai susijusi su jų kokybe, todėl atkreipkite dėmesį ne tik į prekės skonį, bet ir išvaizdą.

„Jei atšildytos daržovės, pavyzdžiui, brokoliai, subliūkšta, tokių geriau nepirkti. Rinkitės tokias, kurios išlaiko savo spalvą ir formą – tai parodo produkto kokybę. Gražiai atrodančios daržovės yra vertingesnės. Be to, prieš pirkdami rankose patikrinkite įpakavimą – ar daržovės nėra „sušokusios“ į gabalus. Tai gali reikšti neteisingą jų transportavimą arba laikymą parduotuvėje“, – patarė mitybos specialistė.

Ta pati taisyklė taikytina ir namie – atšildytų daržovių pakartotinai užšaldyti nederėtų. Kiekvienam patiekalui iš maišelio įsiberkite tiek daržovių, kiek sunaudosite iš karto.

Trečias mitas. Konservuotos daržovės pilnos konservantų

Pasak V. Kurpienė, šis mitas teisingas tik iš dalies, nes daržovių kokybė priklauso nuo konservavimo būdo ir sudėties. Mitybos specialistė paaiškina – produktų vertę mažina konservavimui naudojami priedai – didelis druskos, cukraus kiekis, actas bei ilgas terminis apdorojimas. Neretai šie priedai nustelbia visą daržovių naudą ir, juokais sako pašnekovė, konservuotus agurkus gali vadinti greičiau desertiniu patiekalu.

„Google“ paieškojus marinavimo receptų galima gerokai suklysti – yra tokių „perliukų“, kur mažam kiekiui daržovių reikia stiklinės acto ir 100 g cukraus. Dabartiniai įstatymai yra palankūs vartotojui – ant pakuotės privaloma žymėti visus ingredientus, tad parduotuvėje išsirinkti konservuotas daržoves nėra sudėtinga – tereikia skaityti etiketes. Rinkitės gamintojus, kurie nepiktnaudžiauja actu, cukrumi ar kitais priedais. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip konservuotos daržovės yra perdirbamos. Naudingesnės yra tos, kurios sterilizavimo metu yra ne verdamos, bet tik trumpai pakaitinamos arba apdorojamos garuose, bei išlaiko savo spalvą ir formą“, – aiškino sveikos mitybos specialistė.

Jai antrina ir Agnė Naureckienė, „Bonduelle“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims. „Anksčiau buvusi nuomonė, kad konservuotos daržovės yra mažai kuo naudingos mūsų organizmui po truputi keičiasi. Pirkėjai ieško natūralesnio skonio ir naudingomis maistinėmis savybėmis pasižyminčių produktų. Matome, kaip įvairios konservuotos daržovės kažkada buvusios tik garnyrų prie pagrindinių patiekalų tampa pagrindiniu ingredientu iš kurio gaminami patiekalai, pavyzdžiui iš konservuotų avinžirnių – falafeliai. Tokia tendencija ypač ryškėja pastaruosius metus, kai sveikesnė ir aktyvesnė gyvensena skatina maisto produktus rinktis akyliau, todėl tokios naujoves, kaip bolivinė balanda, garuose ruošti lęšiai, pupelės vis dažniau atsiduria mūsų lėkštėse.“

V. Kurpienės teigimu, kuo etiketėje mažiau sudėtingų ir nesuprantamų žodžių, kuo sudėtis trumpesnė, tuo dažnai ir prekė geresnė.

„Konservuotas ankštines daržoves vadinu vertingesniu „greitu maistu“. Namuose dažniausiai renkuosi džiovintus ankštinius, bet virtuvės sandėliuke visada budi ir pakuotė konservuotų, neplanuotiems atvejams, kai greitai reikia pasigaminti valgyti, o tam yra vos kelios minutės. Taip pat elgiuosi ir kelionėje, kelionėje geriau valgysiu konservuotas pupeles, lęšius arba žirnelius, o ne bandelę. Tiek aš, tiek mano vaikai labai mėgstame ir šviežius, ir konservuotus kukurūzus, nes tai patogu, natūraliai saldus skonis“, – atvirai dėstė moteris.

GOOGLE rekomenduoja