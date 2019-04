Kodėl vaikas jaučiasi nuolat alkanas 

Tėvams skirtoje literatūroje dažniausiai rašoma apie nevalgius vaikus, dalijamasi patarimais, kaip žadinti apetitą. Šį kartą specialistė pataria tėvams, kurių vaikai amžinai alkani. Kalbamės su gydytoja dietologe Aušra Jauniškyte-Ingelevičiene.

– Kodėl vaikai valgūs arba ne?

– Kiekvieno žmogaus apetitas skirtingas, jam turi įtakos daugelis dalykų. Net to paties žmogaus apetitas keičiasi, tarkim, susirgus jis būna mažesnis, o moterims prieš mėnesines padidėja, ir tai yra normalu. Vaiko apetitą lemia amžiaus ypatumai. Vaiko augimas nėra vienodai stabilus, jis vyksta tarsi šuoliais. Geras apetitas tampa blogesnis, kai augimas nėra toks intensyvus, pavyzdžiui, kai vaikas yra ikimokyklinio amžiaus ir jo augimas yra lėtesnis nei kūdikystėje.

Bet kurio amžiaus vaikas vieną kartą gali suvalgyti daugiau, kitą kartą – mažiau, ir tai nėra problema. Pirmaisiais gyvenimo metais kūdikio svoris patrigubėja, ūgis padidėja mažiau – 50 procentų. Antraisiais ir trečiaisiais gyvenimo metais vaikas taip sparčiai jau neauga.

Iki dvejų metų vaikui maistas yra ne tik alkio malšintojas, bet ir aplinkos pažinimo priemonė, kartu valgymas lavina ir vysto motorinius įgūdžius. Vaikui patinka pačiam valgyti, jausti maistą savo pirštais. Šio amžiaus vaikai domisi maistu, mielai ragauja. Nuo dvejų metų vaiko susidomėjimas maistu palaipsniui mažėja, ir tai kelia tėvams nerimą. Būtent nuo tokio amžiaus dažniausiai ir atsiranda „nevalgiuko“ problema. Vaikas labiau domisi žaidimais, kalbėjimu, tampa savarankiškesnis, atsiranda „mėgstu“ ir „nemėgstu“.

Ypač apetitas padidėja paauglystėje, tuomet paaugliai gali (pagal normas ir turėtų) suvalgyti daugiau maisto nei suaugusieji, ir tai normalu. Vyksta spartus augimo šuolis, keičiasi kūno sudėtis, padaugėja riebalinio audinio (berniukams – pačioje brendimo pradžioje, mergaitėms – viso brendimo metu). Tuo metu paaugliai stebina visus aplinkinius savo gebėjimu labai daug suvalgyti. Įprastai paauglys berniukas turėtų gauti apie 2900 kcal per dieną, mergaitė – 2400 kcal per dieną.

Aušra Jauniškytė-Ingelevičienė. / Asmeninio albumo nuotrauka

Nevalgiukas ir ėdrūnas – tai daugiau subjektyvūs tėvų vertinimai. Objektyviai – ar yra problema, ar ne – parodo vaiko svoris, ūgis ir jo kitimai. Jei vaiko ūgis ir svoris atitinka normas, jis nėra nei nevalgiukas, nei ėdrūnas, kad ir kaip tėvams atrodytų. Tiesiog tai reiškia, kad jam maisto atitinkamai reikia mažiau arba daugiau.

Kiek kartų per dieną

– Ar normalu, kad vaikas beveik visą dieną užkandžiauja? Susidaro ne 3, o 10 valgymų...

– Vaikas ir neturi valgyti tik 3 kartus per dieną. Jis turėtų valgyti 4–6 kartus per dieną. Dažniau valgydamas vaikas elgiasi adekvačiai savo amžiui – valgo dažnai, svoris ir ūgis yra normalūs, turi savo mėgstamą maistą, užkandžiai yra tinkami. Svarbu, kad ir užkandžiai būtų valgomi atsisėdus prie stalo, jie būtų apgalvoti. Gal vaikas valgo nesotų maistą? Tarkim, traškučiai, duoniukai nėra labai sotus maistas.

Mažiems ir ikimokyklinio amžiaus vaikams šeima yra pirmasis maitinimosi įpročių ugdymo pavyzdys. Šio amžiaus vaikų artimiausioje aplinkoje esantys tėvai ir vyresni broliai ar seserys yra pagrindinis pavyzdys. Jei tėvai nuolat užkandžiauja, vaikas greičiausiai darys tą patį. Tėvai atsakingi dėl maisto parinkimo, reguliaraus maitinimosi, o vaikas nusprendžia, kaip dažnai ir kiek jis suvalgys.

Bet kurio amžiaus vaikas vieną kartą gali suvalgyti daugiau, kitą kartą – mažiau, ir tai nėra problema. / staff.king.edu nuotrauka

Tėvų požiūris į maistą yra labai svarbus. Šeimoje, kur visiškai nekreipiama dėmesio į mitybą, nėra valgymo režimo, šeimos valgymo drauge, vaiko požiūris į maistą susiformuos vienoks. Kita vertus, vis dažniau kreipiasi vaikai (jau paaugliai ar net vyresni), kurių mamos arba abu tėvai nuolat laikėsi dietų, buvo nepatenkinti savo kūnu, pernelyg griežtai kontroliavo vaiko maisto pasirinkimą, bijodami, kad jie nutuks – tokie vaikai neišsiugdo normalaus, sveiko požiūrio į maistą.

Vaikai ir kalorijos

– Visiems žmonėms nustatomos panašios kalorijų normos, tačiau kai kurie gali suvalgyti tūkstančius kalorijų daugiau nei norma, bet netunka, o kiti suvartoja gerokai mažiau kalorijų, bet tunka. Kodėl?

Aušra Jauniškytė-Ingelevičienė: „Apetitą reguliuoja daug hormonų, gaminamų tiek skrandyje, tiek plonojoje žarnoje, tiek riebaliniame audinyje, centrinėje nervų sistemoje.“

– 1–1,5 metų vaiko paros maisto apimtis maždaug 1100–1200 ml, vienu kartu jis paprastai suvalgo 200–300 ml maisto, energinė vertė apie 1200 kcal per dieną. 4–6 metų vaiko maisto energinė vertė per parą – 1600–1700 kcal (palyginkime: moteris, kuri nėra fiziškai aktyvi, per dieną turėtų gauti 1800–2000 kcal).

– Ar reikia riboti maistą valgiam vaikui, kuris netunka?

– Vargu ar gali būti vienas atsakymas. Vaikas turi savo alkio ir sotumo pojūčius, į juos reikia atsižvelgti. Ką duoti valgyti, kokį maistą paruošti, turi spręsti tėvai, atsižvelgdami į vaiko mėgstamą maistą.

Vaikus sunku tiek priversi valgyti, tiek sustabdyti, kad nevalgytų. Tėvus nuramina tai, kad tiek nevalgumo, tiek per didelio valgumo problemos paprastai yra laikinos.

Svoris, ūgis, jų kitimas (proporcingai ar ne didėja svoris ir ūgis) parodo, ar vaikas per daug valgo, ar pakankamai, ar per mažai. Jei svoris didėja daugiau nei ūgis, jau nėra gerai. Bet tokius pokyčius įvertinti reikia laiko. Jei tėvams sunku suprasti, ar vaikas normaliai valgo, ar per dažnai, siūlyčiau namuose sudaryti nuolatinį valgymo grafiką ir jo laikytis. Visiems bus aišku, kada valgoma, kada pertraukos tarp valgymų, kai užsiimama kita veikla.

Ar tamposi skrandis

– Ar daug valgantis vaikas ištampys savo skrandį ir tada norės daug valgyti nuolatos?

– Vienas neteisingų įsivaizdavimų yra apie skrandžio „ištampymą“ ir „susitraukimą“. Skrandis nėra maišas, kuris ištampomas, kaip populiaru sakyti. Skrandis yra tuščiaviduris organas, jo sienelėje yra net trys sluoksniai raumenų. Apetitas nepriklauso nuo skrandžio dydžio. Apetitą reguliuoja daug hormonų, gaminamų tiek skrandyje, tiek plonojoje žarnoje, tiek riebaliniame audinyje, centrinėje nervų sistemoje. Tai, kaip mes suvokiame alkio ir sotumo pojūčius, ir lemia visų apetitą reguliuojančių hormonų veikla. Skirtingi maisto produktai suteikia skirtingą sotumo jausmą. Šiltas maistas yra sotesnis, jo paprastai žmogus suvalgo mažiau nei užkandžių maisto.

Tikrai neverta nerimauti, jei vaikas yra normalaus svorio. Tiesiog toks vaiko poreikis, jis valgo tiek, kiek jam reikia.

Kita vertus, šis klausimas turi prasmę. Nustatyta, kad net 50 proc. nutukusių vaikų apkūnumas išlieka ir jiems suaugus, bet nutukimo priežastys yra kur kas platesnės nei tik vaiko apetitas: tai lemia ir genetika, ir motinos maitinimasis nėštumo metu, ir gimimo svoris (tiek per mažo, tiek per didelio svorio naujagimiai turi rizikos nutukti), ir dar daug kitų priežasčių.

Kai apetitas kinta

– Apetito netekimas rodo ligą, o ką sako padidėjęs apetitas?

– Padidėjęs apetitas gali rodyti fizinę ligą, tarkim, hipertireozę – kai skydliaukė pradeda gaminti per daug hormonų, I tipo cukrinį diabetą (padidėja apetitas, bet kartu kamuoja labai didelis troškulys, vaikas geria daug skysčių, dažnai šlapinasi). Šioms ligoms būdinga, kad valgoma labai daug, o svoris mažėja. Apetitas gali padidėti dėl tam tikrų vaistų vartojimo (pavyzdžiui, gliukokortikoidų), tai gali rodyti ir psichologinių sunkumų (tarkim, nerimą), su kuriais vaikas susiduria ir reaguoja daugiau valgydamas. Taip pat vaikas gali atrasti, kad per maistą gali sulaukti daugiau tėvų dėmesio, ir tuo naudotis. Toks vaikas dažnai prašo valgyti, bet sumuštinis taip ir lieka tik prakąstas.

Apetitas gali pablogėti turint kirmėlių. Liesėjimas, tam tikrų medžiagų stoka ir dėl jų atsirandančios ligos (pavyzdžiui, mažakraujystė) – dažnesni kirmėlių požymiai.

Kaip malšinti apetitą

– Ar yra priemonių, malšinančių apetitą?

– Reguliarus valgymas tomis pačiomis valandomis geriausiai reguliuoja apetitą tiek per mažai, tiek per daug valgantiems. Vaistinėse parduodamų preparatų apetitui mažinti poveikis abejotinas, vaikams jų skirti negalima.

– Ar nuolat alkanam vaikui įdėti papildomo maisto į darželį, mokyklą?

– Paprastai darželyje, kur valgoma tomis pačiomis valandomis, ir organizuojama kita veikla, vaikai labai retai prašo papildomo maisto. Taip pat svarbu, ar vaikas viską suvalgo, ar nepalieka lėkštėje – nepakankamai pavalgęs jis greitai vėl praalks. Jei vaikas viską suvalgo, o auklėtoja pasako, kad jis darželyje prašo papildomai valgyti – galima įdėti užkandžių.

