Kai trūksta virškinimo fermentų 

Atliktos visuomenės apklausos duomenys verčia sunerimti – kone kas antras vyresnio amžiaus šalies gyventojas (60 proc.) patiria tam tikrų nemalonių virškinimo sutrikimų. Nusiskundimų tarp nervinę įtampą patiriančių darbingo amžiaus jaunų žmonių taip pat netrūksta. Natūralios medicinos gydytoja Tautvilė Šliažaitė atkreipia dėmesį, kad skrandžio ir žarnyno veiklos negalavimai dažniausiai pasireiškia dėl virškinimo fermentų trūkumo.

Nuolat skubantį ir įtemptą gyvenimą gyvenantį žmogų virškinimo sutrikimai dažniausiai kamuoja dėl netinkamos mitybos, nereguliaraus valgymo, streso ir nervinės įtampos, žalingų įpročių, organizmo išsekimo.

Virškinimo sistemos pokyčiai

Žmogaus pajėgumas sklandžiai virškinti priklauso ir nuo amžiaus. Ne paslaptis, kad peržengus trisdešimties metų ribą dažna moteris ima skųstis priauganti svorio. Tai yra akivaizdi virškinimo sistemos pokyčių pasekmė. Bėgant metams bei dėl minėtų priežasčių žmogaus organizme esančių fermentų aktyvumas sparčiai mažėja, sutrinka maisto skaidymo procesai, lengviau priaugama svorio.

Meškos paslaugą virškinimo sistemai daro ir besikeičiantys valgymo įpročiai – dažnas valgo paskubomis. Lietuviai dažniau nei bet kada anksčiau valgo kavinėse, vartoja pusgaminius, perdirbtą, konservantų, riebalų, saldiklių ir skonio bei kvapo stipriklių prisotintą maistą. Tokiame maiste vitaminų, mineralų ir fermentų praktiškai nelieka. Todėl visai nestebina, kad dažniausiai pilvas nemalonius signalus siunčia būtent po „dienos pietų“, o sunkumas jaučiamas kaskart sočiau pavalgius.

Kai organizmas negauna taip reikalingų fermentų su maistu, jį suvirškinti tampa vis sunkiau. Natūralios medicinos gydytoja T. Šliažaitė atkreipia dėmesį, kad nepelnytai nuvertiname virškinimo fermentų svarbą. „Dažnai girdime sakant „esame tai, ką valgome“, bet šią frazę norėčiau pakeisti į „esame tai, ką sugebame suvirškinti“. Jeigu mūsų virškinimo sistema nefunkcionuoja optimaliai, dažnai tai gali vesti prie rimtesnių sveikatos problemų, imuninio pobūdžio susirgimų“, – perspėja mitybos specialistė. Vienas iš saugiausių natūralių būdų padėti sau, yra papildyti mitybą augalinės kilmės virškinimo fermentais kapsulėse.

Sutrinka viso organizmo veikla

Jei organizme trūksta virškinimo fermentų arba jie būna nepakankamai aktyvūs, kamuoja skrandžio skausmai, sunkumo jausmas pavalgius, graužia rėmuo, pučia pilvą, gali užkietėti viduriai ar varginti viduriavimas.

Pasak T. Šliažaitės, virškinimo fermentai būtini ne tik sklandžiai skrandžio ir žarnyno veiklai, bet ir kitoms organizmo funkcijoms palaikyti. Jie atsakingi už medžiagų apykaitą, raumenų veiklą, net kvėpavimą. Dėl virškinimo fermentų trūkumo silpnėja imuninė sistema, mažėja energija. Atsiradus fermentų trūkumui sutrinka naudingų medžiagų ir vitaminų įsisavinimas, tiesiogiai susijęs su kasdiene savijauta.

„Visiems įprasta manyti, kad virškinimo sutrikimai dažniausiai gali pasireikšti tokiomis problemomis kaip rėmuo, pilvo pūtimas, dujų kaupimasis, raugėjimas, tačiau per savo praktiką jau esu ne kartą pastebėjusi, kad sutrikus virškinimo sistemos darbui gali kamuoti daugybė simptomų, atrodytų, visai nesusijusių su virškinimo sistema – skydliaukės sutrikimai, slenkantys ir lūžinėjantys plaukai, sutrikusi koncentracija ar rūkas akyse, nuovargis net ir gerai išsimiegojus, sąnarių negalavimai, galvos skausmai ar migrena, odos bėdos“, – pastebi T. Šliažaitė.

Taip pat svarbu paminėti, kad virškinimo fermentai atlieka svarbų vaidmenį ir pasisavinant vitaminus. Jei nuolat trūksta tam tikro vitamino ar mineralinės medžiagos, reikėtų susimąstyti apie virškinimo fermentų vartojimą. Dažniausiai tai pasireiškia būtent dėl geležies trūkumo, kuriai įsisavinti reikalinga stipri virškinimo sistema.

Kaip spręsti virškinimo problemas

Gydytojos Tautvilės Šliažaitės teigimu, klystama manant, kad viena tablete po valgio galima išspręsti visas skrandžio problemas. / Asmeninio albumo nuotrauka

Natūralios medicinos gydytoja sako, kad su virškinimo negalavimais susidūrusiems žmonėms pirmiausia gali padėti mitybos įpročių pakeitimas. Didelė dalis žmonių žino, kad reguliarus valgymas, mažos porcijos, žalingų įpročių vengimas, stabili psichologinė būklė gali padėti mūsų virškinimo sistemai. Tačiau blogiausia tai, jog žinojimas dar nereiškia, kad žmogus imsis veiksmų. Gydytoja pataria ryžtis atsisakyti užkandžiavimo tarp valgių, skysčių gėrimo valgant, valgymo paskubomis. Sureguliuota mityba gali ne tik pagerinti virškinamojo trakto veiklą, maistinių medžiagų įsisavinimą, sureguliuoti gerųjų žarnyno bakterijų balansą, bet ir padėti mažinti kitus organizme vykstančius uždegiminius procesus.

T. Šliažaitė rekomenduoja rinktis augalinius fermentus, padedančius virškinti itin platų spektrą maisto medžiagų. Juose turi būti kuo daugiau skirtingų fermentų, tokių kaip amilazės, celiulazės, laktazės, proteazės, pektinazės, gliukoamilazės ir lipazės derinių, pagreitinančių virškinimo procesus ir padedančių geriau pasisavinti būtinuosius mikroelementus iš skirtingų maisto rūšių (riebalų, baltymų, angliavandenių, net ląstelienos).

„Jei jaučiate, kad pieno produktai jums gali kelti problemų, išbandykite augalinės kilmės virškinimo fermentus su laktaze. Jei kamuoja imuninio pobūdžio susirgimai (reumatoidinis artritas, egzema ar žvynelinė), rinkitės virškinimo fermentus, kuriuose yra proteazės. Jei jaučiate lengvą pykinimą nuo riebesnio maisto ar net negalite pagalvoti apie riebų maistą, jums gali praversti virškinimo fermentai, kuriuose yra lipazės“, – pasakoja mitybos specialistė.

Augalinės kilmės virškinimo fermentai išskirtiniai tuo, kad veikia saugiai, neišbalansuoja virškinimo sistemos, juos galima vartoti ilgą laiką ir tikėtis teigiamų ilgalaikių pokyčių. Papildydamas mitybą augaliniais virškinimo fermentais, žmogus natūraliu būdu padeda organizmui geriau suskaidyti įvairias maisto medžiagas ir kartu gauna daugiau naudos iš maiste esančių vertingų komponentų. Be to, kokybiški augalinės kilmės fermentai veikia esant skirtingoms temperatūroms ir rūgštinėse terpėse, dėl to gerina virškinimą visose virškinamojo trakto dalyse, net ir rūgščiame skrandyje.

Augalinių virškinimo fermentų šaltiniai

Pirmasis natūralių fermentų šaltinis yra šviežios daržovės ir vaisiai, ypač burokėliai, ankštinės kultūros. Virškinimą stimuliuoja imbieras, pankolis, įvairių rūšių grūdai, avižos, riešutai, sėlenos. Pasak T. Šliažaitės, augalinių fermentų taip pat randama bananuose, meduje, avokaduose, kefyre. Ypač stabilūs ir aktyvūs fermentai gali būti išgaunami ir iš grybų, pvz., Aspergilus.

Mokslininkų tyrimai patvirtina, kad virškinimą gali efektyviai palengvinti tam tikri augalai, vartojami kartu su augaliniais fermentais. Pavyzdžiui, geltonojo gencijono ir kiaulpienės šaknys netiesiogiai stimuliuoja natūralių kasos fermentų gamybą, skatina jų išsiskyrimą ir tokiu būdu prisideda prie harmoningo virškinimo. Lietuvos vaistinėse galima įsigyti seniai gaminamo preparato, kurio sudėtyje yra net 7 augaliniai fermentai ir tikslingai parinkti augalų mišiniai.

Pasak T. Šliažaitės, jei žmones dažnai kamuoja virškinimo sutrikimai, reikėtų pagalvoti apie augalinės kilmės virškinimo fermentų ir augalų derinio vartojimą bent keletą mėnesių. Pasak jos, klystama manant, kad viena tablete po valgio galima išspręsti visas skrandžio problemas. Tam, kad sutrikusi virškinimo sistema atsistatytų ir galėtų pati sėkmingai funkcionuoti, svarbu suvartoti visą kursą.

