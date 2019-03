Jaunos mergaitės odą prižiūri lyg 50-metės 

Kosmetologai pastebi, kad į specialistų kabinetus ateina vis jaunesnės mergaitės, savo odai problemų sukėlusios pačios. Per gausus, nekritiškas, nei amžiui, nei odos tipui netinkamos kosmetikos, lengvai prieinamos internetu, naudojimas, jų teigimu, turi skaudžių pasekmių.

„Šiuolaikinės 14-metės kosmetikos krepšelis kartais toks pat gausus kaip moters, peržengusios 50-ies metų ribą, o kur dar istorijos apie internete, socialiniuose tinkluose matytas kosmetikos produktų reklamas, ir jų naudojimas negalvojant, ar tai tau tinka. Tai vos keli dalykai, keliantys nerimą, ir rodantys, kad prižiūrėdami odą neretai vadovaujamės mitais, esame lengvai paveikiami reklamos, o štai elementarių žinių ir pagrindinių rūpinimosi savo oda principų išmanymo labai trūksta“, – įsitikinusi kosmetologė Miglė Kruciūtė-Babickienė.

Tuo tarpu dietologai, sveikos odos ir mitybos ryšį analizuojantys specialistai primena, kad vienas iš būdų užsitikrinti, jog oda būtų sveika – tinkama mityba, kuriai galioja keturi baziniai principai: saikas, balansas, įvairovė ir kokybė, rašoma pranešime spaudai.

Servetėlės testas – nusako odos tipą, bet ne būklę

Kosmetologė M. Kruciūtė-Babickienė sako, kad viena dažniausiai pasitaikančių situacijų, išryškėjančių apsilankius pas kosmetologą – žmonės painioja odos tipą ir odos būklę, dėl to ją prižiūri netinkamai.

„Paprastas servetėlės testas leidžia savo odos tipą nustatyti savarankiškai, ir suprasti, kuriam iš keturių tipų – riebiam, mišriam, normaliam ar sausam – priskirtina jūsų oda. Tai žinoti būtina, tačiau tinkamai priežiūrai to dažniausiai neužtenka, nes odos būklė – kur jas jautresnis klausimas. Be to, ji kinta, kartais net ir per kelias valandas“, – aiškina specialistė.

Nustatyti odos tipą galite švariai nuplovę veidą ir po valandos ant jo nieko netepus, uždedant paprastą vienkartinę servetėlę. Ji atskleis, kokio tipo jūsų oda.

„Popierinę servetėlę priglauskite prie smakro, nosies, kaktos ir skruostų. Pasižiūrėkite, ar atsispaudė riebalai, kiek jų ir kuriose vietose. Jei jų daugiau vadinamojoje T zonoje – jūsų oda mišri, jei riebalų dėmelės pasiskirsto tolygiai po visą servetėlės paviršių – oda greičiausiai bus riebi. Jei visai nematyti riebalų dėmelių ir jaučiate aštrų tempimo pojūtį – oda sausa. Normali oda, beje, rečiausias odos tipas šiais laikas, bus tada, jei vos kiek daugiau, tačiau saikingai, riebalų atsispaudė T zonoje“, – aiškina M. Kruciūtė-Babickienė.

Tuo tarpu odos būklę, didžiausias problemas nustatyti ir įvertinti geriausiai gali specialistai. Jie parenka ir tinkamiausias priežiūros priemones.

„Dažniausia problema, ypač dabar, po žiemos – odos dehidratacija. Tai normali, tačiau nemaloni būklė, kai odai trūksta drėgmės. Kita, mūsų klimatinei zonai būdinga odos problema, – išsiplėtę kapiliarai. Su tuo susiduria maždaug 70 proc. žmonių, tarp jų – ir jauni žmonės. Na ir žinoma dalį žmonių vargina odos jautrumas. Kartais tai alerginės reakcijos, niežėjimas, o kartais – spuogai. Būtina suprasti, kad spuoguota oda dažniausiai yra jautri, tad ją prižiūrėti reikia labai atsakingai“, – dažniausias problemas vardija specialistė.

Jaunuoliai odą nualina patys

Paklausta, ar dažnai žmonės į kosmetologo kabinetą užsuka ne tik ieškodami pagalbos, bet turėdami išankstinių nuostatų, įvairių mitų apie odos priežiūrą, specialistė teigia pastebinti, kad kai kurie mitai vis dar gajūs.

„Taip, tenka išgirsti, kad žmonės išbando ir archajinius metodus. Tarkime, kai kas tiki, kad naudinga veidą apdėti citrinos skiltelėmis, tepti grietine ar patrinti braške. Kitas populiarus mitas – įsitikinimas, kad jei odą prižiūrėsiu, jai pakenksiu – esą sutriks natūralūs regeneraciniai procesai, ji gamins mažiau riebalų ar drėgmės, taigi greičiau sens. Tokiais atvejais tenka su klientais kalbėtis, aiškinti, kad tinkama odos priežiūra, individualiai parinktos priemonės odos būklę pagerina, turi teigiamą estetinį efektą“, – pagrindinius mitus mini specialistė.

Tačiau didesnė bėda, pasak jos, tai faktas, kad itin aktyvi kosmetikos priemonių reklama bei galimybės ją lengvai įsigyti internetu ypač masina paaugles.

„Tai, kad netinkama kosmetika pradedama naudoti per anksti ir per gausiai, tikrai rimta problema. Jaunos merginos naudoja per daug kosmetikos, per daug skirtingų, jų amžiui netinkamų ir nereikalingų produktų. Mamos atveda jaunas mergaites, ieškodamos pagalbos, klausdamos, ką daryti, nes paauglės internetu prisiperka visko ir tepasi. Penkios kaukės per savaitę, trys serumai, du kremai – tai arsenalas gal net per stiprus penkiasdešimties sulaukusiai moteriai, o jaunai odai tai – perkrova, iššūkis, su kuriuo ji nesusitvarko, pavargsta, o tada prasideda problemos. Ir kartais būna tikrai sunku įtikinti paaugles, kad joms pakanka vos kelių priemonių – prausiklio, toniko ir lengvo drėkinančio kremo – reklama aiškina visai ką kitą“, – pastebi M. Kruciūtė-Babickienė.

Mitai gaubia ir mitybą: ar odai naudingos vaisių sultys, grikių dietos ir ką daryti su riebalais

Ne ką mažiau įvairių, kartais ir labai žalingų mitų gaubia ir mitybą, kuri turi tiesioginės įtakos odos būklei ir sveikatai. Dietistė Asta Bagdonaitė pastebi, kad daugiausia mitų susijusių su riebalų bei cukraus vartojimu.

„Vienas populiariausių įsitikinimų – kad riebus maistas „riebina“ odą, sukelia spuoguotumą, skatina inkštirų formavimąsi. Tiesa ta, kad riebalų kiekis, balansas, įvairovė ir kokybė tikrai turi įtakos tam, kaip atrodo mūsų oda. Tačiau riebalai riebalams nelygu – mūsų organizmui, taigi ir odai, kokybiški riebalai yra absoliučiai būtini. Todėl į kasdienį racioną būtina įtraukti šalto spaudimo augalinius aliejus, neapdorotus riešutus, sėklas, riebią žuvį, tikrą sviestą ar net... griežinėlį ekologiškų lašinių. Svarbu, kad organizmui netrūktų Omega-3 riebiųjų rūgščių, kurios mažina uždegiminius procesus organizme taigi teigiamai veikia aknės, dermatito pažeistą odą, – riebalų naudą pabrėžia specialistė ir priduria, jog vengtini yra tik uždegimus skatinantys perdirbti riebalai: hidrinti, iš dalies hidrinti, rafinuoti aliejai ir juose aukštoje temperatūroje skrudintas maistas.

Dar vienas klaidingas įsitikinimas, kad natūralus cukrus vaisiuose yra kitoks, geresnis nei rafinuotas cukrus, todėl esą sultys, ypač šviežiai spaustos, yra itin naudingos odai

„Deja, bet turiu nuvilti taip manančius. Cukrus yra cukrus, o organizmas į gliukozę ir fruktozę reaguoja panašiai, nepriklausomai nuo jų šaltinio. Žinoma, vaisiuose yra daug naudingų, organizmui ir odai reikalingų vitaminų, tačiau naudingiau saldžius vaisius ir uogas valgyti nei gerti jų sultis. O jei negalite gyventi be sulčių, joms rinkitės žalialapes daržoves: salierus, agurkus, cukinijas, kopūstus, špinatus ir pagardinkite šlakeliu citrinos sulčių, imbieru. Taip suvartosite mažiau cukraus ir praturtinsite racioną naudingais antioksidantais“, – pataria A. Bagdonaitė.

Ir trečias, anot specialistės itin žalingas mitas, – įsitikinimas, kad griežti ilgalaikiai mažo kaloringumo dietų iššūkiai, grikių savaitė ir panašios „programos“ naudingos ne tik kūno apimčių mažinimui, bet ir odai. Esą po jų oda tiesiog švyti.

„Tiesa visiškai priešinga. Ilgesnės nei vienos-dviejų dienų „iškrovos“ veikiau daro žalą odos būklei. Visų pirma, dėl galimo maistinių medžiagų trūkumo, taip pat dėl to, kad greitai mažėjant kūno svoriui, mažėja ir poodinio riebalinio sluoksnio apimtis, netenkama skysčių. Tai tiesus kelias į odos suglebimą, ypač – vyresnio amžiaus moterims. Na, o atsiradęs odos švytėjimas besilaikant net ir nesubalansuotos, griežtos mitybos plano dažniausiai susijęs su tuo, kad tiesiog apribojame „šlamštmaisčio“ vartojimą, kas tikrai yra naudinga organizmui“, – įsitikinusi specialistė.

Paprašyta išskirti tris produktus, kuriuos būtina vartoti norint skaisčios, elastingos ir švytinčios odos, A. Bagdonaitė teigia, kad svarbu, jog organizmui pakaktų visų būtinų maistinių medžiagų. Tačiau kaip dažniausiai pasitaikantį deficitą ji išskiria Omega-3 riebiąsias rūgštis, jodą bei vandenį.

„Šios trys medžiagos būtinos viso organizmo funkcionavimui, bendrai sveikatai, tad ir odai. Stenkitės bent kelis kartus per savaitę suvalgyti riebios žuvies, vartokite linų sėmenų aliejų ar pačias sėmenis, įtraukite į racioną jūros dumblių, jūros kopūstų, apskritai daugiau jūros gėrybių ir gerkite pakankamai vandens. Tiesiog žinokite, kad jokie kremai, masažai, kolageno ar hialurono papildai neduos naudos, jeigu vartosime per mažai vandens“, – pabrėžia specialistė.

Didžiausia Baltijos šalyse grožio paroda „Pelenė“ visų, ieškančių įkvėpimo, žinių, norinčių atsinaujinti ir pajusti tikrą pavasarį,lauks balandžio 5–7 d. parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Parodoje veiks kosmetologijos kabinetai, kuriuose parodos lankytojai išskirtinėmis sąlygomis galės pasidaryti veido bei kūno priežiūros procedūras. Parodoje taip pat – naujų gaminių pristatymai, specialistų konsultacijos, profesionalams skirti renginiai, o visos parodos metu dėmesys bus skiriamas ne tik grožiu bei mada besidominčioms moterims, bet ir vyrams.

