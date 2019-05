Giedrius Bernotavičius: „Mūsų pareiga – nepykti ant mažųjų pacientų tėvų“ 

„Dabar tėveliai apsiskaitę, turi išankstinę nuomonę, jų klausimai būna tikslingi. Smagu, kai vyksta lygiavertis dialogas. Aišku, kai kurie prisiskaito ne to, ko reikia. Bet mūsų pareiga – ne pykti ant mažųjų pacientų tėvų, o paaiškinti“, – sako VUL Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos-traumatologijos skyriaus vedėjas dr. Giedrius Bernotavičius (40 m.).

– Geriausia padėka – pasveikusio vaiko šypsena. Tačiau iki to – sudėtingas kelias. Be to, pirmiausia bendros kalbos tenka ieškoti su jų tėvais. Nelengva?

– Tokia yra mūsų darbo specifika – bendraujame tiek su mažuoju pacientu, kas jau reikalauja tam tikrų žinių ir charakterio savybių, tiek su jų tėvais. Ir tinkama komunikacija yra svarbiausia, idant ir vaikas, ir tėvai suvoktų, apie ką kalbama. Jei žiūrėsi tik iš savo pusės, atsiras ir neadekvačių klausimų, kils priešiškumas ar net pyktis. Būna atvejų, kai tėvai išklauso, linksi, o vėliau sako nieko nesupratę. Tad labai svarbu pasiteirauti jų, ar tikrai viskas aišku.