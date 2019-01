Net pati virtuoziškiausia sekso technika nublanksta prieš „nenoriu“. Ten, kur nėra seksualinio potraukio, neverta kalbėti apie jo tenkinimą.

Heidelbergo seksualinės terapijos instituto (Vokietija) įkūrėjas, psichoterapeutas Ulrich Clement knygoje „Geras seksas, nepaisant meilės“ suformulavo keturis ilgalaikių seksualinių santykių priesakus:

– Santykių pradžioje aistringai geisti partnerio ar partnerės natūralu. Tačiau anksčiau ar vėliau susiduriame su fenomenu: metams bėgant vienas kitą geriau pažįstame, mylime, tačiau seksualiniai santykiai atšąla. Praktika rodo, kad mus tenkinantis seksas reikalauja tikslingo aktyvumo ir dėmesio. Be to, kuris nors partnerių turi ryžtis kitam pranešti, kad seksualiniai santykiai jo nebetenkina.

1. Erotika reikalauja ryžto

Partneriai didžiąja dalimi patys nusprendžia, kiek aktyviai jie reguliuoja erotinius pasireiškimus. Erotiškai auga tas, kuris priima sprendimą atverti troškimus partneriui. Sprendimą pastebėti ne tik tai, kas geidžiama, bet ir tai, kas kelia nerimą. Sprendimą rizikuoti („ką tu manai, jei...“, „pabandykime...“). Sekse galima daug ką sau leisti. Tiesa, tai turi būti vertinga ir priimtina abiem partneriams. Vadinasi, abu kartu ir kiekvienas atskirai turi nuspęsti, kokia kryptimi judės jų seksualinis gyvenimas, kaip jie naudosis seksualine laisve.

Kvietimas dalyvauti sekso nuotykyje reiškia būtinybę įvertinti ir kviečiamojo įpročius bei troškimus. Todėl reikia išsiaiškinti ir skirtumus. Apie tai – antrasis priesakas.

2. Kiekvienas partneris turi erotinį profilį. Skirtumas garantuoja aistrą

Erotinis profilis susideda iš patirties (Ką jau patyriau?), fantazijų (Kokie erotiniai vaizdiniai jaudrina mano vaizduotę?), troškimų (Ką norėčiau patirti?), erotinių galimybių ir meistriškumo (Kokius gundymo būdus žinau?) ir seksualinės kasdienybės (Kaip save išreiškiu seksualiniuose santykiuose?).

Partneriai turėtų atsižvelgti į vienas kito seksualinio profilio skirtumus ir leisti sau būti skirtingiems. Kasdieniame gyvenime prieštaravimai mus dažniausiai erzina. Jie dažnai tampa konfliktų ir barnių priežastimi. Todėl ir seksualiniuose santykiuose bandome sulyginti teises bei troškimus. Tačiau būtent skirtumai leidžia sukurti erdvę seksualinių santykių raidai.

Kaip mes jausimės, keisdami žaidimo taisykles, galima nustatyti atsakius į klausimus:

Ar galiu leisti sau pasikeisti, tapti kitokiu santykiuose su partneriu?

Kaip į tai sureaguos partneris?

Gali netikėta partnerio reakcija mane supykdyti, įžeisti?

Ar leisiu partneriui būti kitokiam?

Ar suvokiu, kad partnerio pasikeitimai man gali nepatikti?

Ar išties noriu suprasti, ko trokšta antroji pusė?

Ar noriu pažinti partnerį iš kitos pusės? O gal bijau paskui gailėtis, kad tai neliko paslaptyje?

Pripažindami skirtumus, seksualinius santykius darome turtingesnius. Žaisdami galime išbandyti ką nors naujo ir grįžti į pradinę padėtį, jei patirtis mums nepatiko. Žaidybiniai momentai silpnina veiksmų kontrolę. Su partneriu pasidaliname atsakomybę, neužsikraudami nereikalingais įsipareigojimais. Metame partneriui iššūkį ir smalsiai laukiame jo reakcijos. Tokia yra trečiojo priesako esmė.

3. Geras seksas – tai pasirengimas žaisti ir naujovių troškimas.

Sekse visuomet yra vietos atradimams. Proza ir nuobodulys į santykius ateina be kvietimo. Nelaukite, kol jus aplankys geismas. Jeigu jo įgūdžiai ilgai netreniruojami, laukti teks ilgai. Pabandykite aistrą suvaidinti ir ji grįš. Dažnai tokie patarimai suerzina. Juk esą koktu inscenizuoti arba išsigalvoti, kai kalbama apie jausmus ar seksą. Mums nemalonus nenatūralumas, erotinių žaidimų planavimas. Partneris taip pat pasimetęs ir nežino, kaip reaguoti į pasiūlymą: supykti ar surizikuoti ir pabandyti ką nors naujo. Priklausomai nuo jo reakcijos turėsime arba tęsti žaidimą, arba sugalvoti kitą. Atminkite, erotinių santykių raida reikalauja pastangų ir įtampos. Be kovos išsiveržti iš komforto zonos nepavyks. O to išsiveržimo pasekmės – neaiškios. Čia gimsta ketvirtasis priesakas.

4. Erotinių santykių raida susijusi su rizika, bet kartais yra būtina.

Dažnai rizikuojame prarasti daugiau, nei atrasti. O jei partneris nepalaikys mūsų troškimų? Naujų seksualinio pasitenkinimo būdų paieška griauna įsivyravusią ramybę, reikalauja įveikti kuklumą ir nepasitikėjimą.

Būtina atsisakyti sekso problemų nutylėjimo, kurias anksčiau buvo patogiau slėpti. Šiuos ieškojimus lydi būtinybė partneriui atrodyti patraukliam.

Kiek pastangų ir laiko reikės erotinei įtampai sukurti, galima nustatyti tik bandymų keliu. Bet be šių pastangų šansų situaciją pakeisti nėra.

Taigi, 4 ilgalaikių seksualinių santykių komponentai yra:

Ryžtas. Turime nuspręsti, ko trokštame ir judėti tikslo link.

Skirtumų nesibaiminimas. Nesistengiame sutapti su partneriu ir esame pasirengę rasti skirtumus.

Smalsumas. Sutinkame pažinti dar nežinomas partnerio puses.

Gebėjimas rizikuoti. Rizikuojame būti nesuprasti ar net atstumti.

O svarbiausia, erotinei įtampai sukurti ir palaikyti būkite pasirengę atsisakyti:

abejingumo, nešančio pasroviui;

visiško susivienodinimo;

nuspėjamumo;

atsakomybės kitiems perkėlimo;

troškimų slopinimo.

