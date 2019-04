Dvidešimt superproduktų tiems, kam per 50 metų 

Norite ilgiau likti gyvybingi? Tada jums reikėtų įtraukti į savo mitybą šiuos 20 superproduktų, rekomenduojamų vyresniems nei 50 metų žmonėms, kad protas išliktų šviesus ir gerai veiktų imuninė sistema.

Kaip rašo „Healthy&Pretty“, nesvarbu, kiek jums metų, maistą turėtumėte rinktis išmintingai. Bet kai pasiekiate tam tikrą gyvenimo etapą, jūsų kūnas tiesiog nebegali priimti viso šlamšto, kaip galėjo, kai buvote dvidešimtmetis. Taigi pasitikrinkite, kokius maisto produktus turėtumėte valgyti.

Obuoliai

Visi gerai žinome: vienas obuolys per dieną – ir gydytojų reikės rečiau. Tačiau įsitikinkite, jog perkate ekologiškus obuolius, kad išvengtumėte kenksmingų pesticidų. Obuoliai gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, kraujospūdį ir cholesterolį. Be to, jie yra geras vitamino C, kalio, skaidulų ir antioksidantų šaltinis.

Vienas obuolys per dieną - ir gydytojų reikės rečiau. / telegraph.co.uk nuotrauka

Morkos

Naują prasmę superproduktams suteikia morkos. Jos naudingos visais atvejais – nuo odos priežiūros iki vėžio prevencijos. Padeda stiprinti regėjimą ir burnos sveikatą, išlaikyti normalų cholesterolio kiekį ir kraujo spaudimą, išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, gerina imuninę sistemą ir virškinimą. Taip yra dėl beta karoteno, skaidulų, vitaminų (A, C, E, K, B8), taip pat mineralų (kalio, vario, mangano, geležies) ir antioksidantų – jų gausu morkose.

Burokėliai

Galite juos sutrinti ir gerti sultis, virti sriubas ar net kepti. Burokėliai yra puikus vitaminų A ir C šaltinis, turi tokių mineralų kaip kalcis, manganas, kalis ir geležis, taip pat folio rūgšties ir skaidulų. Jie turtingi antioksidantų ir gali sumažinti kraujospūdį, užkirsti kelią kai kurių rūšių vėžiui bei demencijai, pagerinti fizinę būklę. Burokėliai turi mažai kalorijų, todėl taip pat tinka metant svorį.

Burokėliai yra puikus vitaminų A ir C šaltinis, turi tokių mineralų kaip kalcis, manganas, kalis ir geležis, taip pat folio rūgšties ir skaidulų. / oliveoilsfromspain.org nuotrauka

Mėlynės

Šios uogos turi galingų antioksidantų ir tirpiųjų skaidulų. Jie padeda optimizuoti cukraus kiekį kraujyje ir sumažinti blogojo cholesterolio. Mėlynės taip pat turtingos vitaminų C ir K bei mangano. Tiesiog pagardinkite jomis avižinius dribsnius ar graikinį jogurtą ir stiprinkite savo sveikatą.

Riešutai

Pamirškite traškučius ir krekerius, rinkitės graikinius riešutus, migdolus, lazdynų ar žemės riešutus – kuriuos labiau mėgstate. Arba pasidarykite mėgstamų riešutų mišinį ir pagardinkite avižinius dribsnius arba salotas. Riešutai turi daug baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, antioksidantų, vitaminų ir mineralų. Jie gali sumažinti blogojo cholesterolio kiekį, skatinti svorio mažėjimą, slopinti uždegimą, užkirsti kelią širdies priepuoliui ir insultui bei gerinti virškinimą. Tačiau įsitikinkite, kad per dieną suvalgote ne daugiau kaip saują riešutų, nes jie turi labai daug energijos.

Juodasis šokoladas

Tik 30–60 gramų juodojo šokolado per dieną gali padėti sumažinti kraujo spaudimą ir blogojo cholesterolio kiekį, užkirsti kelią širdies ligoms, apsaugoti odą nuo saulės poveikio ir pagerinti smegenų veiklą. Juodasis šokoladas turi skaidulų, geležies, magnio, vario, kalio, fosforo, cinko, seleno ir mangano. Jis taip pat pagerins jūsų nuotaiką, nes skatina smegenyse išsiskirti endorfinus – vadinamuosius laimės hormonus.

Avižiniai dribsniai

Juose gausu baltymų ir tirpiųjų skaidulų, mangano, fosforo, cinko, seleno, geležies ir B grupės vitaminų. Avižiniai dribsniai – idealūs pusryčiai. Galite pagardinti savo patiekalą šviežiais ar džiovintais vaisiais arba riešutais. Avižiniai dribsniai padeda virškinti, mažina blogojo cholesterolio bei cukraus kiekį kraujyje. Jie taip pat naudingi metant svorį ir mažina vidurių užkietėjimą. Valgykite su graikiniu jogurtu, kad būtų skaniau ir padidėtų maistinė vertė.

Avižiniai dribsniai - idealūs pusryčiai. Juose gausu baltymų ir tirpiųjų skaidulų, mangano, fosforo, cinko, seleno, geležies ir B grupės vitaminų. / medicalnewstoday.com nuotrauka

Kriaušės

Šie vaisiai puikiai tinka vyresniems nei 50 metų žmonėms, nes juose yra daug tirpiųjų skaidulų, vitamino C, folio rūgšties, kalio ir antioksidantų. Be to, kriaušės tokios skanios, ar ne? Galite gardžiuotis jomis be kaltės jausmo, nes kriaušės iš tikrųjų gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir užkirsti kelią diabetui.

Vyšnios

Ar žinote, kad vyšnios turi 65 kartus daugiau vitamino C negu apelsinai? Ką ir kalbėti apie antioksidantus! Be vitamino C ir dieviško skonio, vyšnios taip pat turi daug vitaminų A ir B, maistinių skaidulų, geležies ir kalcio. Jos padeda virškinti, gali sumažinti blogojo cholesterolio kiekį, padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir skatinti svorio mažėjimą.

Abrikosai

Šie vaisiai yra puikus užkandis žmonėms, vyresniems nei 50 metų, nes yra minkšti, saldūs ir turtingi vitamino E – tikrai galingo antioksidanto. Abrikosų taip pat galite dėti į vaisių salotas ar avižinius dribsnius. Džiovinti abrikosai – taip pat puikus pasirinkimas, nes juose yra geležies, padedančios išvengti anemijos. Jie taip pat naudingi mūsų odai, padeda reguliuoti kraujo spaudimą ir gerina virškinimą.

Braškės

Bene populiariausios sezoninės uogos yra braškės. Jose gausu vitamino C, labai galingo antioksidanto, lėtinančio senėjimo procesus. Braškės taip pat turi daug skaidulų ir padeda mažinti blogojo cholesterolio kiekį bei gerinti širdies sveikatą. Šiose uogose daug vitamino K, mangano, magnio, kalio ir folio rūgšties.

Avokadai

Šie vaisiai išpopuliarėjo visame pasaulyje ne tik dėl savo gero skonio, bet ir dėl mononesočiųjų riebalų, naudingų širdžiai. Avokadai turi beveik 20 vitaminų ir mineralų, įskaitant vitaminus K, C, B ir E, taip pat kalį ir varį. Jie gali padėti reguliuoti kraujospūdį ir cholesterolio kiekį bei turi senėjimą lėtinančių savybių.

Graikinis jogurtas

Jis labai naudingas virškinimui, nes turi probiotikų ir daug baltymų. Graikinis jogurtas idealiai tinka žmonėms, vyresniems nei 50 metų, nes turi mažiau cukraus, druskos ir angliavandenių nei įprasti jogurtai. Žarnyno sveikata labai svarbi, kad būtų pasisavintos visos kitos maistinės medžiagos, todėl probiotikai yra būtini, jei norite išlaikyti bendrą sveikatą.

Kvapieji moliūgai

Jei jums patinka kvapieji moliūgai, bus malonu išgirsti, kad jie turi daug galingų antioksidantų, tokių kaip vitaminai A, C ir E. Kvapieji moliūgai taip pat turtingi skaidulų, beta karoteno, folio rūgšties, kalio ir mangano. Jie naudingi širdžiai, kaulams, nervų ir imuninei sistemai.

Kvapieji moliūgai naudingi širdžiai, kaulams, nervų ir imuninei sistemai. / thegreenlife.ca nuotrauka

Lašišos

Negalime visą laiką kalbėti vien apie vaisius ir daržoves. Tikras skanumynas jums – lašišos. Šios žuvys ne tik labai skanios, bet ir naudingos širdžiai, nes turi daug svarbių omega-3 riebalų rūgščių. Jos mažina kraujospūdį ir apsaugo nuo širdies priepuolio, taip pat naudingos smegenims, odai, regėjimui ir gali padėti išvengti vėžio. Lašišos taip pat turi vitaminų B6, B12, D ir seleno, kalio bei cholino.

Bolivinės balandos

Jos mėgstamos vegetarų ir veganų, tačiau kiekvienas turėtų įtraukti bolivines balandas į savo mitybą. Jose gausu antioksidantų, vitaminų, mineralų ir skaidulinių medžiagų. Bolivinės balandos taip pat tinka tiems, kurie jautrūs glitimui, nes visiškai jo neturi. Be to, šių augalų sėklose yra vitamino B2, magnio, mangano, geležies, fosforo, vario ir labai svarbios aminorūgšties l-lizino. Bolivinės balandos naudingos širdies, žarnyno ir kaulų sveikatai, metant svorį, vėžio ir diabeto prevencijai.

Bolivinės balandos naudingos širdies, žarnyno ir kaulų sveikatai, metant svorį, vėžio ir diabeto prevencijai. / manrepeller.com nuotrauka

Česnakai

Šis vienas stipriausių senėjimą stabdančių maisto produktų idealiai tinka žmonėms, vyresniems nei 50 metų (atsižvelgiant į tai, kad jiems nereikia taip dažnai eiti į pasimatymus). Česnakai turi antimikrobinių, antivirusinių ir grybelį slopinančių savybių, todėl puikiai tinka gydyti peršalimą ir infekcijas. Tarp kitų pranašumų – pagerėjusi širdies ir kraujagyslių sveikata, sumažėjęs kraujospūdis, vėžio prevencija, cukraus kiekio kraujyje reguliavimas ir apsauga nuo demencijos.

Brokoliai

Brokoliai yra puikus detoksinis maistas ir turi daug antioksidantų. Nesvarbu, ar nuspręsite valgyti žalius ar virtus, gausite vitaminų E ir C paros dozę. Ypač svarbu žmonėms, vyresniems nei 50 metų, kad padeda išvengti osteoporozės, vėžio ir antsvorio. Taip pat sveika akims ir odai.

Šparagai

Šie augalai ypač tinka vyresniems nei 50 metų vyrams, nes turi daug likopeno, padedančio apsaugoti prostatą ir mažinančio prostatos vėžio riziką. Žinoma, moterims taip pat reikėtų valgyti šparagų, nes juose daug ląstelienos ir vitamino A. Be to, šparagai mažina blogojo cholesterolio kiekį, stiprina akis ir imuninę sistemą.

Špinatai

Norite išlikti stiprūs, įžengę į šeštą dešimtį? Neatsisakykite špinatų. Galite juos valgyti žalius, bet jei virsite ar troškinsite garuose, padidinsite maistinę vertę. Špinatai turi daugiau kaip dešimt antioksidantų, vitaminų A, C ir K, taip pat magnio, mangano, cinko ir seleno. Jie apsaugo nuo vėžio, širdies ligų, diabeto ir neurologinių sutrikimų, stiprina regėjimą, kaulų ir odos sveikatą, imuninę sistemą.

