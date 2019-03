Bikinio sezonui artėjant: kineziterapeutės patarimai kaip sportuoti vandenyje 

Dėl natūralių vandens savybių, tokių kaip plūdurumo, klampumo, hirdostatinio slėgio ir kt., kineziterapija baseine ypač naudinga pacientams, siekiantiems susigrąžinti sveikatą po patirtų traumų, patyrusiems insultą, besiskundžiantiems nugaros ar sąnarių skausmais – sako Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) kineziterapeutė Justina Komžaitė.

Specialistė taip pat priduria, kad kineziterapija baseine gali pasitarnauti ir tiems, kurie rimtų nusiskundimų neturi, bet siekia pagerinti fizinę būklę. „Tai, kas ant tvirto grunto vargina ir spaudžia prakaitą, vandenyje teikia ne tik malonumą, bet ir per trumpą laiką padeda pagerinti kūno formas, padidinti raumenyną“, – procedūrų vandenyje naudą įvardija kineziterapeutė.

Jai antrina ir RVUL baseiną jau keletą mėnesių lankanti kūdikio besilaukianti Deimantė: „Apsilankymai čia, iš tiesų, padeda atsipalaiduoti, mažina stresą, svariai pagerina nuotaiką šiuo svarbu gyvenimo etapu. Tačiau privalau pasakyti, kad pratimai, kuriuos, prižiūrimos profesionalų, atliekame baseine, pareikalauja rimtų pastangų ir, nepaisant to, kad laukiuosi, jaučiu, kaip po kiekvieno apsilankymo kūnas tvirtėja. Žinoma, pradžioje kiekvieno fizinės galimybės įvertinamos individualiai, todėl darome tik tuos pratimus, kuriuos leidžia mūsų sveikatos būklė. Be to, noriu pridurti, jog vanduo šiame baseine šiltas, šiltesnis nei kitur – tai ypač svarbu mums, besilaukiančioms moterims“.

Kineziterapeutės Justinos Komžaitės teigimu, mankšta vandenyje yra saugi ir rekomenduojama nėščiosioms nuo antrojo nėštumo semestro. „Panirus į vandenį mažėja kūno svoris, todėl mažesnė apkrova tenka sąnariams, mažėja raumenų patempimo galimybė, lengvėja širdies ir kraujagyslių sistemos darbas – visos šios mankštų baseine savybės ypač svarbios besilaukiančioms moterims. Be to, mankštos baseine padeda pagerinti nuotaiką, padidinti energijos kiekį“, – sako specialistė, pabrėždama, kad nėščiųjų, norinčių lankyti mankštas vandenyje, nuolat daugėja.

Tuo metu, vilnietę Martyną į RVUL baseiną „atvedė“ patirta kelio trauma. Mergina sako turėjusi abejonių dėl kineziterapijos vandenyje naudos, tačiau dabar džiaugiasi kiekvienu apsilankymu.

„Kelio trauma ir reabilitacija baseine – iš pradžių man tai atrodė visiškai nesuderinama. Tiesą sakant, netikėjau, kad iš viso gausiu kažkokios naudos iš šių apsilankymų. Bet džiaugiuosi, jog išankstinė nuostata nepasiteisino. Dabar galiu pasakyti, kad traumos pasekmės nyksta, o kiekvienas apsilankymas, kaip aš juokauju, leidžia prisiminti, kad, vis dėlto, turiu raumenis. Tikrai drąsiai rekomenduoju visiems, kurie turi problemų dėl nugaros, sąnarių ir net tiems, kurie visiškai sveiki, bet, pavyzdžiui, nori pagražinti kūno linijas. Be to, ne paslaptis, kad atmosfera čia leidžia pasikrauti energijos, nepaisant to, kaip intensyviai ir aktyviai dirbame“, – pasakoja Martyna, užsiėmimus keletą kartų per savaitę lankanti jau tris mėnesius.

RVUL kineziterapeutė Justina, paklausta, ar tikrai mankšta baseine gali pasitarnauti kiekvienam, norinčiam sulieknėti dar iki vasaros, juokauja, jog mažėjančios apimtys ir gerėjanti nuotaika – tiesiog neišvengiama po mankštų baseine.

„Atrodo, kad vandenyje judesius galime atlikti lengviau, nei, pavyzdžiui, sporto salėje. Bet, išties, yra priešingai – mankštinantis vandenyje dėl pasipriešinimo, veikiančio kiekvieną mūsų judesį, priverčiame dirbti daugiau raumenų. Taip kūnas tvirtėja ir laikysena gražėja žymiai greičiau“, – sako J. Komžaitė.

Ji priduria, jog visiškai neseniai mankštų baseine metu pradėti naudoti reabilitacijai skirti kilimėliai, ant kurių sportuojant galima suderinti apie 250–300 kcal per 30 min. treniruotę. „Pratimai atliekami su kilimėliais, kurie leidžia pajusti nesvarumo pojūtį vandenyje ir padeda atsipalaiduoti. Judant vandens sukeliamas pasipriešinimas lavina pusiausvyrą, gerėja stuburo stabilumas, didėja raumenų tonusas, neapkraunami sąnariai, gerėja emocinė būklė“, – sako kineziterapeutė.

„Mankšta vandenyje ant kilimėlio yra labai panaši į treniruotę salėje, skirtą stiprinti visus kūno raumenis. Daroma daugybė žinomų pratimų, kaip ir salėje: gulint ant nugaros, gulint ant pilvo, keturpėsčia, įvairūs balansavimo (pusiausvyros ir koordinacijos) pratimai, tačiau dėl vandens savybių ir nestabilumo tuos pačius pratimus ant kilimėlio vandenyje atlikti žymiai sudėtingiau, tam reikia daugiau paciento susikaupimo bei ištvermės. Taip yra todėl, kad atliekant pratimus dirba ne tik raumenys, atsakingi už treniruojamąsias dalis, bet ir viso kūno gilieji raumenys, kurie stengiasi išlaikyti mūsų kūną stabilų ant nuolat judančio kilimėlio. Būtent giliųjų raumenų stiprinimas reikalingas norint turėti tvirtą kūną, išvengti traumų“, – apie mankštos ant kilimėlių naudą pasakoja RVUL specialistai.

Be to, RVUL veikiančiame moderniame baseinas kvalifikuotų kineziterapeutų prižiūrimi lankytojai gali išbandyti povandeninių srovių masažą, kaskadą, plaukti prieš vandens srovę su pasipriešinimu. Užsiėmimų vandenyje teikiamą naudą sveikatai gali pajusti ne tik ligoninės Ambulatorinės reabilitacijos ir Stacionarinės reabilitacijos skyrių pacientai, tačiau ir čia nesigydantys žmonės.

