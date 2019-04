Auklė vaikui – naujagimiui ir paaugliui. Kokia ji? 

Auklės etapo išvengia retai kuri šeima. Ar tai bus valandinė auklė, kuri išleis jus į spektaklį, ar nuolatinė, kuri prižiūrės vaiką kelerius metus, – vis tiek susidursite su iššūkiu: kaip tinkamai pasirinkti? Pataria auklių agentūros vadovė Ieva Augustinienė.

Pirmą kartą renkatės auklę

Būna tėvų, kurie mano, kad auklę pasirinkti gali lengvai ir greitai, įsivaizduoja, kad niekuo nerizikuoja, nes socialiniuose tinkluose gali viską patikrinti. Panaršyti, ar rekomenduojantis žmogus iš tiesų egzistuoja, išties labai paprasta. Tačiau čia ir slypi visa bėda: rekomenduotoju gali tapti bet kas: giminės ar pažįstami, kaimynės ar klasės draugai. Susitaria dvi draugės viena kitą parekomenduoti – ir jos gali patvirtinti susikurtą istoriją kaip tik norite: raštu ar telefonu.

Tokia rekomendacija tik rodo kruopštesnį pasiruošimą darbo pokalbiui, bet ne auklės darbo kokybę. Socialiniai tinklai, tiesa, išryškina ypač neatsakingas darbuotojas – auklių paieškos grupėse galite rasti atsiliepimų, kad kuri nors susitarė ir neatėjo, bet jei auklę rekomenduoja jums nepažįstamas žmogus, nebūkite patiklūs.

Kas yra negera auklė

Kai ieškoma auklės skelbimų svetainėse, dažniausiai susiduriama su šiomis rimtomis problemomis:

* Psichinė kandidatės sveikata;

* Nervingumas, dirglumas, paranoja;

* Sociopatija – žmogus, kuris nejautrus kitiems, neturi empatijos;

* Manipuliacijos (šiuo punktu turiu omeny, kai išnaudoja tėvus, jų prisirišimą prie vaiko, bet ne tiesiogiai patį vaiką);

* Polinkis į asocialų elgesį – girtavimas, vagystės ir t. t.; savotiškas sąžiningumo, dorumo supratimas (prisiminkite sovietinių laikų „nešimą iš darbo“ ir kitas panašias „normas“);

* Menkas intelektas, lemiantis keistus ir kartais pavojingus sprendimus.

Kai renkatės patys, pavojingiausios – gražiosios kandidatės. Juk kvailą, prasigėrusį ar nevalyvą žmogų lengva pastebėti, tačiau jei būsima darbuotoja serga kai kuriomis psichikos ligomis, slepia polinkį į alkoholį ar yra sociopatė, ji gali atrodyti ir elgtis net labai patraukliai. Deja, diplomai ar buvimas mama nuo šito irgi neapsaugo.

„Kregždutėmis“ vadiname aukles, kurios žiemos sezono metu su šeima būna šiltuosiuose kraštuose, o vasarai grįžta į Lietuvą.

Be abejo, blogai, jei auklė neturi supratimo apie vaikų auklėjimą, – linkusi auginti gąsdinimais, melavimu ar pykčiu, nesuvokia vaiko raidos ir psichologijos. Dėl to pokalbyje labai svarbu užduoti klausimų, kurie neleistų išsisukti, priverstų papasakoti, kaip darbuotoja elgtųsi vienoje ar kitoje su vaiku iškilusioje situacijoje.

Svarbiausia, kad pavyktų atmesti aukščiau nurodytų savybių turinčias kandidates. Tačiau būna auklių, kurios galėtų sėkmingai prižiūrėti vaikus, bet dažnai atmetamos dėl kitų priežasčių:

* Negebėjimas prisistatyti, teigiamai save pateikti;

* Negebėjimas derėtis;

* Pernelyg aštri reakcija į stresą, kurį sukelia darbo pokalbis;

* Kito socialinio sluoksnio apranga, žodynas, grožio supratimas;

* Tėvų išankstinės nuomonės apie vyresnes darbuotojas, akcentą, tautybę, stambius žmones ir t. t.

Kas yra gera auklė

„Gera auklė“ nėra universali sąvoka. Ar ji taps „gera darbuotoja“, priklauso nuo to, kiek jos savybės atitinka šeimos poreikius, o ypač – vaiko poreikius. Vienokia auklė bus reikalinga šeimai su penkiais vaikais, kitokia – vienturčiui, labai skirsis tėvų įsitikinimai (kiekviena dulkė – problema, o gal purvas netrukdo?) Tačiau pats svarbiausias kriterijus – vaiko amžius ir jo sveikata.

Auklė turi būti pakankamai jautri – nes vaikas dar negali tiksliai pasakyti, ko nori. Taip pat svarbu, kad ji būtų susigaudanti: tokio amžiaus mažiukai labai greiti ir guvūs, situacija nuolat kinta. Šios dvi savybės visiškai nesusijusios su auklės amžiumi: būna energingų vyresnių ir visiškai apsimiegojusių jaunų žmonių.

Auklė ar darželis

Auklė – tai pereinamasis etapas: ne mama ar tėtis, bet visa kita kaip namuose. Maistas, režimas, mažesnis nepažįstamų žmonių skaičius (su kitais žmonėmis bendraujame lauke arba kai tėveliai pasikviečia svečių), ta pati aplinka – namai, sava lovytė, savas puodelis suteikia ramybės ir saugumo jausmą. Pats svarbiausias šio laikotarpio bruožas – vaikas būna su viena aukle, nėra kaitaliojimosi ir daug daugiau ramybės, jei vaikas to nori.

Su aukle namuose būnantis vaikas per metus serga iki dviejų kartų, net kai lanko būrelius, o išėjęs į darželį – iki dešimties kartų per sezoną. Kodėl taip nutinka? Į būrelius vedami tik sveiki vaikai. Jei mažyliui prasidėjo kad ir menka sloga, geriau nusprendžiama pabūti namie.

Į darželį vaikas vedamas kasdien, dažnai apsimiegojęs – tėvai gali ir nepastebėti, kad jis vangokas. Be to, tėvai skuba į darbą ir jei nuspręstų, kad vaikas „įtartinas“, turėtų daug problemų – vėlavimas, pagalbos ieškojimas ir t. t. Dėl to kartais pasirenkama „nematyti“ peršalimo ar viruso.

Darželis – nemažas stresas vaikui, nes keičiasi viskas: dienos režimas, maistas, draugai, priežiūra. Stresas irgi sargdina. Vidutiniškai vaikas iš tiesų prie darželio pripranta per pusantrų metų. Tada sumažėja streso sukeltų ligų.

Auklių įvairovė

Naujagimių auklės – tarp brangiausių

Su naujagimiais dirbantys žmonės turi turėti patirties su tokiais mažiukais, bet tai – tik ledkalnio viršūnė. Svarbiausia, kad tokia auklė būtų labai jautri vaiko poreikiams (juk kiekvienas „pypt“ gali reikšti skirtingus dalykus – nori valgyti, sušlapo, diegia, maudžia, nepatogu, trina…), – gebėtų juos išgirsti ir pajusti, greitai, be panikos reaguoti į kiekvieną problemėlę. Auklė turi būti atspari nuovargiui ir nedirgli – kas bus, jei mažiukas ilgai verks, nes prasidėjo diegliukai?

Darželinuko auklė

Tai žmogus, kuris gali prižiūrėti vaiką, kai jis jau lanko darželį ir suserga. Tokią auklę rasti nėra paprasta, ji arba turi papildomų užsiėmimų, kuriuos prireikus gali atšaukti, arba yra pensininkė, nenorinti dirbti visą mėnesį. Svarbiausi reikalavimai tokiam žmogui: patikimumas (tiek atvykimo, tiek vaistų davimo, slaugymo klausimais) ir gebėjimas elgtis su labiau suirzusiu vaiku (juk jam skauda ar šiaip negera). Geriausiai sutaria šeimos ir auklės, kurios susitaria dėl bazinio – atitinkančio vidutinį poreikį – atlyginimo arba ten, kur garantuojamas kitoks užimtumas, pvz., parvedimas iš darželio.

Būrelių ir mokyklų auklė

Tokios auklės, kurios vežioja į būrelius, yra brangios, nes vairuojančių rinkoje labai mažai. Patikimumas irgi vaidina nemenką vaidmenį, taip pat supratimas apie tokio amžiaus vaikus. Kartais, jei būrelių nėra daug, labiau apsimoka turėti nevairuojančią auklę ir iškviesti taksi.

Kitokių vaikų auklė

Be abejo, tuomet reikia žiūrėti į vaiko specifinius poreikius. Hiperaktyviam vaikučiui reikės gana energingos auklės, o ypač jautriam vaikui turbūt ieškosite ramaus temperamento žmogaus. Specialių poreikių vaiko auklei reikėtų suteikti žinių, tikrai verta su ja kartu lankytis pas Vaiko raidos centro ar kitus specialistus.

Auklė-kregždutė ir kitos keliautojų auklės

Yra šeimų, kurios aukles samdo dideliems vaikams, nes dažnai keliauja – taip būna tikros, kad jais bus pasirūpinta. Taip pat yra šeimų, kurios auklę keliaudamos vežasi kartu.

„Kregždutėmis“ vadiname aukles, kurios žiemos sezono metu su šeima būna šiltuosiuose kraštuose, o vasarai grįžta į Lietuvą. Tokiomis auklėmis negalės dirbti moterys, kurios namuose slaugo savo garbaus amžiaus mamą ar turi mažų vaikų. Labiausiai pageidautinos savybės – lankstumas, gebėjimas greitai prisitaikyti, draugiškumas. Sunkiau tinka garsiakalbės, dominuojančios kandidatės ir žmonės be humoro jausmo.

