Atopinis dermatitas ne visada susijęs su alergija 

Jei vaiką išbėrė, manome, kad dėl to kaltas maistas. Šis mitas apie atopinį dermatitą – tik vienas iš daugybės. Nenuostabu, juk vaikų, sergančių atopiniu dermatitu, buvo visuomet, todėl ir pasenusių žinių netrūksta. Pokalbio pakvietėme Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos gydytoją alergologę prof. Odiliją Rudzevičienę.

– Profesore, jau dvidešimt metų dirbate šioje srityje, kas naujo atopinio dermatito pasaulyje?

– Atopinis dermatitas (AD) – nesunkiai diagnozuojama liga, tačiau dabar gerokai lengviau galime nustatyti, kas sukėlė ligą – maisto ar įkvepiami alergenai (ir kokie) ar kitos priežastys. Reikia nepamiršti, kad net trečdalis AD atvejų nėra susiję su alergija. Kai vaikui nustatomas AD, tėvai deda lygybės ženklą su alergija – tai vienas gajausių mitų apie AD. Taip, 60–70 proc. kūdikių, kurie serga AD, maisto alergenai gali paūminti būklę, bet likusiam trečdaliui alergenai neturės įtakos.

Didžiausios šio amžiaus naujienos AD srityje, kurias pabrėžiu ir savo studentams, yra dvi. Pirmiausia, atsirado naujos kartos nehormoninių kremų, skirtų gydyti lengvo ir vidutinio sunkumo AD. Jų veiksmingumas kone prilygsta hormoniniams tepalams, tačiau nėra šalutinio poveikio, jie neplonina odos, yra saugūs (hormoninius tepalus skiriame, kai AD yra vidutinio sunkumo arba sunkus). Antra, gydant AD gaunamas geresnis rezultatas, kai tepant gydomuoju kremu kasdien ir pasiekus odos būklės pagerėjimą tepti nenustojama ir toliau tepama palaikomuoju režimu (bėrimai tepami 2 kartus per savaitę ilgą laiką, atsižvelgiant į ligos sunkumą, 2, 6 ar net 12 mėnesių ir ilgiau).

Tyrimai parodė, kad dažniausiai beriamų vietų patepimas gydomuoju kremu 2 kartus per savaitę net 4–8 kartus sumažina atkritimo pavojų.

Ligą galima suvaldyti

– Galbūt pastebėjote, kad bėgant metams keičiasi alergenai, kurie įjautrina mūsų vaikus?

Neseniai atliktas didžiulės apimties tyrimas patvirtino, ką žinojome ir anksčiau, – kad mūsų šalies vaikai labiausiai alergiški pienui, kiaušiniams ir kviečiams.

Prof. Odilija Rudzevičienė. / Asmeninio albumo nuotrauka

Tačiau yra ir pokyčių – vis dažniau vaikus alergizuoja mūsų kraštui nebūdingi alergenai, tarkime, sezamo sėklos. Alergija sezamo sėkloms paplitusi Prancūzijoje, kur šios sėklytės beriamos ant kepinių. Pas mus ji nebuvo pastebėta, o dabar konsultuoju vis daugiau vaikų, alergiškų sezamo sėkloms. Taigi maisto rinkoje atsiradę nauji produktai skatina naujos alergijos atsiradimą.

– Kiek laiko trunka gydymas, kai vaikui nustatomas AD?

– Tėvai turi žinoti, kad AD yra lėtinė liga. Jos neįmanoma išgydyti, galima tik suvaldyti: palengvinti paūmėjimus bei pailginti remisijas. Iki 7 metų net du trečdaliai vaikų, sergančių AD, ligą išauga. Neįmanoma tėvams pasakyti termino, kiek laiko prireiks gydyti, nes viskas priklauso nuo ligos pobūdžio, sunkumo. Tai liga, kurią gydant būtinas tėvų ir gydytojų bendravimas, nes būklė labai keičiasi. AD būdingos bangos ir atoslūgiai, o tą bangavimą dažnai sunku numatyti. Regis, pasiekta remisija, ir staiga be jokios priežasties – staigus paūmėjimas.

Būtent tas AD bangavimas ir sukelia tėvų nerimą – kai paūmėjimas užtrunka, tėvai mano: o gal gydytojas ne taip gydo, gal skyrė ne tuos vaistus? Dažnai būna sutapimas, kad tėvai kreipiasi į kitą mediką ar netradicinės medicinos atstovus, o tuo metu AD ateina bangos atoslūgis – remisija.

Odilija Rudzevičienė: „Atsiradę nauji produktai maisto rinkoje skatina naujos alergijos atsiradimą.“

Tepalai į kraują nepatenka

– Viena pagrindinių baimių, susijusių su AD, – kad nuo hormoninių tepalų suplonės vaiko oda, o nuo hormonų, patekusių į organizmą, sutriks endokrininė sistema. Ar tiesa?

– Jau minėjau, kad ne visada prireikia hormoninių kremų, o jeigu jų reikia, preparatas parenkamas pagal ligos sunkumą, vaiko amžių. Kasdien jie tepami trumpais kursais, vėliau tepama rečiau. Labiausiai gydyti trukdo chaotiškas hormoninių tepalų vartojimas, kai tėvai, pamatę staigų pagerėjimą, nustoja tepti arba tepa per retai. Tada gali įvykti vadinamoji rikošeto reakcija – staigus odos būklės pablogėjimas. Baimė, kad hormoniniai tepalai, skirti AD gydyti, pažeis endokrininę sistemą, – nepagrįsta. Jie veikia vietiškai, į kraują nepatenka.

– Ar esate konsultavusi vaikų, kuriuos netinkamai parinktas emolientas ne pagydė, o nugydė?

– Mamos teiraujasi, ar atopinei odai drėkinti tinka natūralus sviestmedžio sviestas, natūralūs aliejai, šiaip riebūs kremai. Žinoma, gali tikti ir jie, tačiau visada saugiau kliautis specialiai AD gydyti pritaikytomis priemonėmis, nes jos yra ištirtos. Be to, jose yra sudėtinių dalių, skatinančių normalią epidermio funkciją. Oda turi savybę įsijautrinti, tad ilgai naudojant vieną ir tą pačią priemonę oda gali tapti alergiška kokiai nors jos sudėtinei daliai. Tuomet gydytojas patars priemonę pakeisti kita arba jas kaitalioti.

Emolientų kiekis, kurį reikia sunaudoti sergant AD, priklauso nuo odos ploto, pažeidimo lygio, tepimo dažnumo, bet vidutiniškai skaičiuojama, kad kūdikiui ir mažam vaikui reikia apie 250 g emoliento per savaitę, o vyresniam vaikui ar paaugliui – 400–500 gramų. Odą tepti reikia nuo 2 iki 4–6 kartų per dieną ir net dažniau, atsižvelgiant į odos būklę. Pasiekus remisiją, vis tiek reikia tepti odą bent 2 kartus per dieną, nors ji atrodo visiškai sveika.

– Jūsų patarimai tėvams, susilaukusiems AD sergančio vaikučio?

– Pirmiausia – neišsigąskite. Taip, liga neišgydoma, bet šiuolaikinė medicina vaikui tikrai gali padėti. Atliekami tyrimai, kurie padeda eliminuoti alergenus, skiriami pažangūs vaistai, apie kokius prieš 25 metus net nesvajojome. Antras patarimas – kreiptis į gydytoją kuo anksčiau, kol liga dar neįsibėgėjo. Kai vaikas pradedamas gydyti anksti, ligos eiga būna daug lengvesnė. Deja, būna, kad tėveliai, pamatę AD požymius, praranda daug laiko, nes ilgai stebi, tikisi, gal praeis, mama bando pati reguliuoti savo mitybą, jei žindo, tepa vaikutį pačios pasirinktomis priemonėmis.

Tyrimai parodė, kad kuo sunkesnė AD eiga, tuo dažniau vėliau vaikai suserga alerginėmis kvėpavimo organų ligomis, pavyzdžiui, astma, rinitu.

