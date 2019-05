12 svarbiausių dalykų apie infarktą: dėl ko įtarti sau ir kaip gaivinti kitus 

Apie pirmosios pagalbos žinių trūkumą gaivinant pacientus imta kalbėti tik nutikus rezonansinei nelaimei – etiketo specialistui Giedriui Drukteiniui sukniubus prie vairo. Įtarus infarktą vyras išgabentas į ligoninę, o jį bandę gaivinti aplinkiniai apgailestavo, kad iki galo nežinojo, kaip tokiais atvejais reikėtų elgtis. LŽ kreipėsi į Santaros klinikų Širdies ir kraujagyslių ligų centro gydytoją kardiochirurgą dr. Gintarą Kalinauską ir pirmosios pagalbos dėstytoją Oskarą Medzevičių. Pristatome dvyliką punktų, kurie gali būti lemtingi atpažįstant infarkto simptomus savo kūne bei bandant gaivinti nukentėjusius, sustojus širdžiai.

1. Išankstiniai simptomai

Vilniaus Santaros klinikų Širdies ir kraujagyslių ligų centro gydytojas kardiochirurgas dr. G. Kalinauskas, kalbėdamas apie infarkto riziką, pirmiausia pažymi, kad vertėtų atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus dar prieš nutinkant rimtai nelaimei: „Jei jūsų širdis negauna pakankamai kraujo, vadinasi, ji badauja ir blogai veikia. Ir tai pasireiškia vadinama stenokardija arba krūtinės angina. Tai gana keistas skausmas, kurį žmonės retai atpažįsta. Tai labiau panašu į krūtinės užspaudimą, kai žmogus iš ryto atsikelia, paeina porą žingsnių į šaltą orą, ir jam užspaudžia krūtinę. Jis netikėtai sustoja, truputį pastovi ir tas skausmas praeina, todėl žmonės dažniausiai nieko nedaro.“

2. Kaip atpažinti infarktą

Pirmosios pagalbos dėstytojas O. Medzevičius pasakoja, kad infarktas dažniausiai pasireiškia skausmu krūtinės srityje, kuris yra stiprėjantis ir plintantis, darosi silpna. Dr. G. Kalinauskas savo ruožtu pabrėžia, kad infarkto požymiai gali būti skirtingi, – vieniems tai pasireiškia skaudančiu žandikauliu, kitiems – nutirpusia kaire ranka, tretiems iš viso skauda pilvą. Jam pritaria ir O.Medzevičius, prisiminęs atvejį, kuomet infarkto pranašu tapo skaudanti nugara ir dėl to simptomai buvo susieti su širdimi per vėlai.

3. Ar gilus kosėjimas iš tiesų gali padėti?

Kai kuriuose šaltiniuose galima aptikti patarimų, kad pajutus pirmuosius miokardo infarkto simptomus reikia pradėti giliai kosėti, esą taip didėja tikimybė sulaukti medikų pagalbos ir išsigelbėti. Kardiochirurgas dr. G. Kalinauskas šį būdą vertina skeptiškai: „Aš įsivaizduoju, apie ką kardiologai sako, tai patardami. Galima būtų filosofuoti, kas tas gilus kosėjimas ir ką jis duoda. Tačiau jei žmogus jaučia skausmą krūtinėje, gilus kosėjimas nepadės. Žmogui labiausiai pavojingas yra miokardo infarktas. Tai būklė, kai užsikiša kraujagyslė, kuri maitina dalį širdies raumens, ir jis negauna kraujo. Negaunantis kraujo širdies raumuo labai greitai miršta, o tam nutikus širdis negali normaliai susitraukti. Tai priklauso nuo infarkto dydžio ir to, kaip jis vyksta.“

4. Kaip padėti sau?

Svabiausia pagalba sau – pajutus pirmuosius simptomus laiku kreiptis į gydytojus. Jeigu po miokardo infarkto pacientas nuvažiuoja į gydymo įstaigą per pirmą valandą, skubią pagalbą galima suteikti efektyviausiai. O. Medzevičius pasakoja matęs Kauno klinikų atliktą tyrimą, kad vidutiniškai po miokardo infarkto Lietuvoje žmonės kreipiasi į medikus po trijų su puse paros. Mūsų yra bėda ta, kad žmonės užsiima savigyda – pasijutus blogai žmonės išgeria vaistų ir dažniausiai lieka namuose.

„Lietuvoje nuo širdies kraujagyslių ligų miršta 56 procentai šalies gyventojų, kai ES valstybių vidurkis tesiekia apie 25 procentus“, – pabrėžia pirmosios pagalbos specialistas.

5. Insultas ar infarktas?

Pasak O. Medzevičiaus, gaivinant žmogų nėra didelio skirtumo insultas ar infarktas jį ištiko. Pamačius praradusį sąmonę žmogų pirmiausia reikia patikrinti dvi gyvybines funkcijas – sąmonę ir kvėpavimą. Jei žmogus be sąmonės ir nekvėpuoja, reikia pradėti gaivinti.

6. Kas yra „auksinė valanda“?

Pasak dr. Gintaras Kalinausko, „auksine valanda“ vadinamas laikas nuo to, kai užsikemša kraujagyslė ir raumuo ima mirti. Sakoma, kad per valandą atlikus operaciją, tikimybė išgyti yra didesnė. Kai kurių medikų teigimu, „auksinė valanda“ gali būti ir pirmos šešios valandos po infarkto – priklausomai nuo infarkto rūšies ir stiprumo.

7. Pirmieji gaivinimo žingsniai

Patikrinus sąmonę ir kvėpavimą – jei žmogus be sąmonės ir nekvėpuoja – reikia pradėti gaivinti. Sunėrus rankas padėti jas per krūtinės vidurį ir padaryti 30 paspaudimų 100–120 kartų per minutę greičiu. Kad lengviau įsimintumėte šį ritmą, lektorius siūlo spausti krūtinę į taktą lietuvių liaudies dainai „Ant kalno mūrai“ arba anglišką „gaivinimo dainą“ „Saving a life“.

8. Kur gaivinti?

Specialistas pabrėžia, kad gaivinti žmogų geriausia būtų paguldžius ant horizontalaus kieto pagrindo ir pakišus jam po galva kažką minkšto, pvz striukę. Jokiais būdais negalima pradėti gaivinti žmogaus ant lovos ar kito minkšto paviršiaus, nes toks gaivinimas nebus efektyvus.

Neseniai nutikus nelaimei, kai etiketo specialistas, žurnalistas Giedrius Drukteinis galimai dėl infarkto sukniubo prie mašinos vairo, jis buvo gaivinamas tiesiai ant sėdynės. Paklausus O. Mencevičiaus, ar tai darant nebuvo padaryta klaida, pirmosios pagalbos specialistas pabrėžė, kad nors geriausia būtų buvę nukentėjusį iškelti iš automobilio, tačiau automobilio sėdynė – pakankamai kietas pagrindas. Jis taip pat pabrėžė, kad džiaugiasi, jog vis daugiau žmonių nelieka abejingi ir ryžtasi gaivinti net jiems nepažįstamus asmenis.

9. Kiek laiko gaivinti?

Gaivinti nesustojant reikia, kol sulaukiama medikų pagalbos. Pirmosios pagalbos specialistas prisimena, kad jo žiniomis ilgiausiai gaivintas ir po to atsigavęs nukentėjusysis buvo gaivinamas net valandą ir keturiasdešimt minučių.

10. Ar reikalingi oro įpūtimai į plaučius ir kaip juos atlikti?

Nors kai kurie specialistai teigia, kad oro įputimas į nukentėjusių plaučius nereikalingas, tačiau O. Mencevičiaus teigimu, to nedarant rizikuojama paciento smegenų būkle – ji gali suprastėti. Darant įpūtimus reikia atlošti žmogaus galvą, užkimšti nosį ir savo burna apžioti nukentėjusio burną.

O. Medzevičius pastebi kad dažnai daroma klaida – paliktas tarpas. „Panašiai kaip ir su balionu, jei burna neapžiojama pilnai, dirbtinis kvėpavimas nepavyksta“, – pasakojo lektorius. Padarius du įpūtimus nukentėjusio krūtinės ląsta turi du kartus efektyviai pakilti ir nusileisti. Tuomet reikia vėl grįžti prie trisdešimties paspaudimų, po kurių vėl padaryti du įpūtimus ir t. t.

11. Kaip apsaugoti smegenis?

„Labai svarbus momentas yra, ar žmogui atsigavus jo smegenų būklė bus gera. Lietuvoje iš visų gaivintų ir atsigavusių žmonių gerą smegenų būklę išlaikė tik apie 10 procentų“, – apgailestauja gaivinimo specialistas. Jo teigimu, yra keli būdai užtikrinti, kad gaivinimas būtų maksimaliai efektyvus, o smegenys gautų maksimaliai deguonies – pirmas dalykas: reikia daryti stiprius paspaudimus. Šiuo atveju reikia nepaisyti rizikos sulaužyti žmogui šonkaulius, nes tai gaivinant – mažiausia problema. Antras labai svarbus aspektas – pradėti gaivinti nukentėjusį reikia kuo greičiau, nes smegenys miršta maždaug po šešių minučių be deguonies ir gaivinimo.

12. Defibriliatoriai – prabanga miestui ar būtinybė?

Pasak O. Mencevičiaus, širdį užvesti vien gaivinimu neįmanoma. Daiktas, atstatantis širdies ritmą, vadinamasis defibriliatorius.

O. Mencevičius pabrėžia, kad su kiekviena minute uždelstas panaudoti defibriliatorius sumažina žmogaus galimybes atsigauti dešimčia procentų. Lektorius pateikia skaičius: Danijoje 6 milijonams gyventojų įvairiose miesto vietose įrengta net 12 000 tokių aparatų. Lietuvoje, neturint normalaus širdies ritmo atstatymo įrenginių tinklo, svarbiausiu dalyku išlieka kuo greičiau iškviesti medikus.

