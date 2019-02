Žalią šviesą keliauti į rinktinę Dainius Adomaitis uždegė trims naujokams 

Šį mėnesį vyksiančioms paskutinėms pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynėms su olandais ir italais rengsis penkiolika Lietuvos krepšininkų, iš jų trys – dar niekad nevilkėję nacionalinės komandos marškinėlių.

Ketvirtadienį šalies vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis trenerio Dainiaus Adomaičio paskelbtame kandidatų sąrašą yra trys naujokai. Tai Dovis Bičkauskis (Utenos „Juventus“), Egidijus Mockevičius (Pezaro „Victoria Libertas“) ir Paulius Valinskas (Panevėžio „Lietkabelis“).

Sąraše vėl yra Žygimanto Janavičiaus ir Šarūno Vasiliausko pavardės, kurie jau buvo padėję ekipai kovoti pasaulio čempionato atrankos varžybose.

Šįkart mūsų komanda versis be patyrusio įžaidėjo ir rinktinės kapitono Manto Kalniečio bei puolėjo Jono Mačiulio (Atėnų AEK).

„Yra naujų žaidėjų, kurie, manome, yra verti būti įtraukti, – pristatydamas kandidatus sakė D. Adomaitis. – Norėtume pažiūrėti, kaip jie atrodys per tą trumpą laiką. Žinoma, norėjome įtraukti daugiau jaunų žaidėjų, bet turėsime tik kelias treniruotes, todėl nesinorėjo, kad daugumai narių viskas būtų nauja. Todėl pakvietėme ir jau žaidusių rinktinėje, kurie žino schemas ir derinius“.

Rinktinė vasario 22 dieną išvykoje susikaus su Olandijos komanda, o 25 dieną atrankos turnyrą baigs dvikova su Italijos krepšininkais. Pirmame rate lietuviai olandus įveikė po dviejų pratęsimų 95:93, o italams išvykoje teko nusileisti 65:70.

– Kuo jūsų dėmesį patraukė trys debiutantai? – pasiteiravome Dainiaus Adomaičio.

– Pirmiausia – jiems šis sezonas yra labai geros. Be to, jie yra tų pozicijų krepšininkai, kuriose mums būtų įdomu pasižiūrėti naujus žmones, nes dabar matome juos žaidžiančius tik per TV ar internetą. Manau, visi trys yra verti galimybės išbandyti jėgas rinktinėje. Bičkauskis kaskart daro didesnį ar mažesnį žingsnį į priekį. Bus įdomu, kaip jis atrodys kitame lygyje ir ar padarys tą žingsnį. Privalome suteikti progą tiems žaidėjams, kurie savo komandose dominuoja.

– Žaidžiant su italais mūsų rinktinė turėjo problemų dėl atkovotų kamuolių. Ar Egidijus Mockevičius yra vienas iš tų, kuris padėtų susitvarkyti su šia problema?

– Manome, kad šioje vietoje Egidijus mums gali padėti. Vis dėlto jis yra vidurio puolėjas. Bet grįšiu prie to paties – jam šis sezonas geras, rungtyniauja geroje lygoje, jo statistika gera.

– Jonas Mačiulis negalėtų rinktinei padėti bet kuriuo atveju (krepšininkas su AEK varžysis FIBA Tarpžemyninės taurės turnyre), o kaip dėl Manto Kalniečio?

– Kalbėjomės su abiem žaidėjais. Bendrai nusprendėme, kad jie nėra jauni ir perspektyvūs, o labai patyrę krepšininkai, kurie geriausiai žino savo kūną. Dėl Mačiulio situacija aiški, o su Mantu sutarėme, kad jis šias atrankos varžybas praleis.

– Kaip vyks pasirengimas rungtynėms su Olandija ir Italija?

– Kviesime dvylika krepšininkų, nes nenorime ir žaidėjams, ir klubams sudaryti kliūčių rengiantis svarbiausiai sezono daliai.

Rinksimės vasario 18 dieną Vilniuje ir jau tą patį vakarą planuojame treniruotę. Kadangi būtent tą savaitgalį įvairiose šalyse vyks taurių turnyrai, kai kurie krepšininkai gali turėtų problemų dėl atvykimo į Lietuvą. Kitą savaitę, manau, turėtų paaiškėti dvyliktukas. O penkiolika žaidėjų paskelbėme, nes niekas neapdraustas dėl traumų ir kitų sveikatos problemų.

Yra ir daugiau žaidėjų, kurių klubai informuoti, jog gali tekti lietuvius išleisti į rinktinę. Juk krepšininką į dvyliktuką galima įtraukti ir paskutinę akimirką.

Vasario 20 dieną išskrisime į Olandiją, o grįžę apsistosime Klaipėdoje. Ten turėsime dvi treniruotes ir žaisime su italais.

– Kiek vasaros planus jaukia vidurio puolėjo Artūro Gudaičio trauma?

– Apie tai galvosime vasarą. Kalbėjomės su Artūru. Labiausiai gaila, kad tai nutiko jam žaidžiant geriausią karjeroje sezoną. Milano klube jam pavyko gerai atsiskleisti ir demonstruoti įspūdingą žaidimą. Trauma sujaukė visus jo planus. Bet neabejoju, kad jis – užsispyręs ir geras žmogus – po traumos grįš psichologiškai stipresnis ir kaip žaidėjas geresnis.

