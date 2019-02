VAR sistema tampa futbolo teisėjų išsigelbėjimu 

UEFA Čempionų lygoje šiemet nuo atkrintamųjų varžybų integruojama ginčytinų epizodų peržiūros sistema VAR, gerokai palengvinanti arbitrų darbą.

Futbolo pasaulyje VAR atsiradimas sukėlė didelę bangą diskusijų. Nors ši naujovė iš pradžių vertinta skeptiškai, VAR efektyvumas yra neginčijamas. Diskutuotinų epizodų peržiūra iki minimumo sumažina teisėjų klaidos galimybę.

Svarbiausia – efektyvumas

Čempionų lygos aštuntfinalyje per pirmus aštuonis mačus VAR sistema naudotasi ne sykį. Vaizdo peržiūros aktyviai analizuotos ir per rungtynes trečiadienį Madride, kuriame vietos „Atletico“ 2:0 įveikė Turino „Juventus“ komandą.

Teisėjas iš Vokietijos Felixas Zwayeris po konsultacijų su kolegomis iš VAR kambario atšaukė į „Juventus“ vartus skirtą 11 m baudinį, o vėliau, peržiūrėjęs įrašą, dėl pražangos neįskaitė šeimininkų įvarčio. Vis dėlto „Atletico“ sugebėjo įmušti du kartus nepažeisdama taisyklių ir triumfuoti 2:0.

Apžvelgdamas pirmąsias aštuntfinalio dvikovas UEFA teisėjų padalinio vadovas italas Roberto Rosetti teigė, jog VAR sistema veikia puikiai. Esą visi po peržiūrų priimti sprendimai fiksuojant pražangas ir nuošales buvo teisingi. „Esu labai patenkintas tuo, kad Čempionų lygoje įdiegta VAR sistema. Technologijos veikė tobulai, nesusipratimų išvengėme ir visi teisėjai dirbo aukštu lygiu“, – sakė R. Rosetti.

Tiesa, žiūrovai ne visuomet būna patenkinti, nes kai kurių ginčytinų epizodų nagrinėjimas užtrunka net tris minutes, o tai mažina žaidimo intensyvumą. „Manau, šiuo atveju aktualiau yra efektyvumas ir teisingo sprendimo priėmimas. Tai mums svarbiau už laiką, sugaištą analizuojant epizodą“, – pabrėžė R. Rosetti.

VAR sistema neprireikė naudotis tik dvejose aštuntfinalio rungtynėse tarp „Roma“ ir „Porto“ bei „Manchester United“ ir Paryžiaus PSG komandų.

Jei ne vaizdo peržiūros, trečiadieni „Atletico“ galėjo įveikti „Juventus“ solidesne persvara. Tačiau dėl to šeimininkai pretenzijų nereiškė. Jų treneris Diego Simeone buvo laimingas pasiekta pergale dviejų įvarčių skirtumu ir tuo, kad ispanai neleido įmušti varžovams.

„Rezultatas puikus, nors gerai žinau, kaip sunku bus išvykos rungtynėse. Tačiau tik sunkiai dirbdami ir kentėdami mes galime ką nors pasiekti“, – tvirtino D. Simeone.

Tuo metu „Juventus“ treneris Massimiliano Allegri aiškino, kad jo komanda dar nieko neprarado ir žaidėjams dėl šio pralaimėjimo „nereikia verkšlenti“. Atsakomosios rungtynės Turine vyks kovo 12 dieną.

Stringantis „Man City“

Azijiečių valdomi Paryžiaus PSG ir „Manchester City“ klubai pasižymi įspūdingomis finansinėmis išlaidomis. Jie naujiems futbolininkams įsigyti išleidžia daugiausia. Tačiau net mėtomi šimtai milijonų eurų negarantuoja sėkmės tarptautinėje arenoje.

Šį dešimtmetį PSG klubo „lubos“ Čempionų lygoje buvo ketvirtfinalis, geriausias „Man City“ rezultatas – pusfinalis prieš trejus metus.

„Galėsime lygintis su „Barcelona“ ar Madrido „Real“ ir sakyti, kad esame tarp elito, tik tuomet, kai patys laimėsime Čempionų lygos trofėjų. Toks yra mūsų siekis“, – šią savaitę pareiškė „Man City“ saugas Ilkay Gundoganas. Vis dėlto iki išsvajoto tikslo jo komandos dar laukia ilgas ir sunkus kelias.

„Man City“ futbolininkai buvo laikomi aiškiais aštuntfinalio akistatos su Gelzenkircheno „Schalke“ favoritais. Tačiau per pirmą tarpusavio dvikovą Vokietijoje Anglijos čempionai privertė nerimauti savo gerbėjus, o pergalę 3:2 išplėšė tik paskutinėmis mačo minutėmis.

„Man City“ abu kartus leido įmušti varžovams nuo 11 m žymos, be to, rungtynes baigė be pašalinto gynėjo Nicolaso Otamendi. „Atsižvelgiant į tai, rezultatas gana geras, – kalbėjo „Man City“ treneris Josepas Guardiola. – Suteikėme varžovams galimybę įmušti, kai nebuvo didelio pavojaus mūsų vartams. Tai įrodo, kad tokios svarbos rungtynes turėtume žaisti labiau susikaupę.“

„Kai pirmauji iki 85 minutės ir galiausiai pralaimi dvikovą, ima skaudėti širdį. Esame neapsakomai nusivylę“, – prisipažino „Schalke“ treneris Domenico Tedesco.

Statistika

„Atletico“ (Ispanija) – „Juventus“ (Italija) 2:0 (0:0). Madridas, 67 193 žiūrovai. Teisėjas – F. Zwayeris (Vokietija). Įvarčiai – J. Gimenezas (78), D. Godinas (83).

„Schalke“ (Vokietija) – „Man City“ (Anglija) 2:3 (2:1). Gelzenkirchenas, 54 417 žiūrovų. Teisėjas – C. del Cerro (Ispanija). Įvarčiai – N. Bentalebas (38 iš 11 m ir 45 iš 11 m); S. Aguero (18), L. Sane (85), R. Sterlingas (90).

