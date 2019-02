S. Kulviečio karjeros rungtynėse – „Lietkabelio“ pergalė prieš nukraujavusius „Šiaulius“ 

Pastaruoju metu Panevėžio „Lietkabelio“ klube vykstančios permainos didelės įtakos komandos pasirodymams nepadarė – „Betsafe-LKL“ pirmenybėse buvo iškovota dar viena pergalė.

„Lietkabelis“ (12/8) savo namų arenoje 95:83 (23:21, 14:23, 34:20, 24:19) susitvarkė su „Šiauliais“ (3/18)

Ketvirtajame kėlinyje panevėžiečiai turėjo dviženklį pranašumą, tačiau Beno Griciūno vedami svečiai neleido varžovams per daug atitrūkti – 78:71. Per likusią kėlinio dalį šiauliečiai bandė priartėti, tačiau šeimininkai netrukus susigrąžino pranašumą (88:78). Per likusį laiką šiauliečiams pritrūko jėgų ir grįžti į rungtynes nebepavyko – panevėžiečiai mačą laimėjo 95:83.

Į pergalę Panevėžio krepšininkus vedė karjeros rungtynes sužaidęs Saulius Kulvietis. Šis surinko 25 taškus (5/6 tritaškiai) ir sukaupė net 34 naudingumo balus.

Panevėžiečių gretose taip pat debiutavo naujausias jų įžaidėjas Ikenna Iroegbu. Pirmajame savo mače Lietuvoje jis pelnė 14 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 18 naudingumo balų.

Tuo tarpu šiauliečiai rungtynėse vertėsi be savo lyderio Igno Vaitkaus. Prieš mačą buvo pranešta, kad krašto puolėjas dėl pėdos traumos nerungtyniaus maždaug mėnesį. Svečiai rungtynėms iš viso registravo vos 9 krepšininkus.

Dvikovą sėkmingiau pradėjo panevėžiečiai, kurie jau po penkių minučių turėjo sukaupę dviženklį pranašumą – 16:5. Panašus skirtumas laikėsi ilgą laiką, tačiau ketvirčio pabaigoje šiauliečiai spurtavo 8:0 ir po pirmojo kėlinio „Lietkabelio“ persvara siekė vos du taškus – 23:21.

Antrojo kėlinio starte panevėžiečiai dar buvo priekyje, bet ketvirčiui įpusėjus svečiai rezultatą išlygino – 30:30. Tada iniciatyvą perėmė šiauliečiai – būtent jie išsiveržė į priekį ir solidžiai sužaidę antrą kėlinio dalį įpusėjus mačui jau šiauliečiai pirmavo 44:37.

Trečiajame kėlinyje šeimininkai netruko grįžti į rungtynes ir rezultatą išlygino – 52:52. Panevėžiečiai daugiausiai S. Kulviečio dėka ir toliau išlaikė iniciatyvą savo rankose, kėlinio pabaigoje spurtavo ir likus žaisti vienam kėliniui pirmavo 71:64.

GOOGLE rekomenduoja