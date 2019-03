S. Baranauskas: „Artimiausiu metu futbolo padėtis negerės“ 

Jau metus laimėti nesugebančiai Lietuvos futbolo rinktinei pergalės teks laukti dar ilgiau. Pirmadienį draugiškas rungtynes Baku su Azerbaidžano rinktine lietuviai baigė lygiosiomis 0:0.

Guodžia tik tai, kad šįkart pavyko nutraukti devynių pralaimėjimų seriją. Tai pagyvino komandos psichologinę būseną dėl nesėkmės Europos čempionato atrankos rungtynėse Liuksemburge (1:2).

Pasibaigus mačui Azerbaidžane tai ir akcentavo rinktinės treneris Valdas Urbonas: „Man šios lygiosios labai svarbios. Noriu padėkoti žaidėjams už kovingumą ir atsidavimą. Gerai gynėmės, sėkmingai pereidavome į puolimą, palaikydavome kamuolį – už tai komanda nusipelno pagyrimo. Esu tikras, kad galime sėkmingai žaisti ne tik su Azerbaidžano rinktine.“

Per rungtynes Baku vyravo kovingumas, o abiejų ekipų gynėjai nustelbė puolėjus. Todėl per 90 minučių nepavyko pasižymėti nei šeimininkams, nei svečiams.

„Buvome geresni už lietuvius“, – neabejojo Azerbaidžano rinktinę treniruojantis kroatas Nikola Jurčevičius.

„Neleidome Azerbaidžano komandai demonstruoti to futbolo, kurį ji įpratusi žaisti namie. Rungtynėmis esame patenkinti“, – atkirto V. Urbonas.

Nors mūsiškių treneris jau įžvelgė pozityvių reiškinių, akivaizdu, kad jo debiutas buvo sudėtingas. Per tą trumpą laiką, kai dirba su rinktine, V. Urbonui dar nepavyko parodyti stebuklų.

Apie tai kalbėjomės su buvusiu Vilniaus „Žalgirio“ ir Lietuvos rinktinės saugu Stasiu Baranausku, dirbusiu nacionalinės komandos trenerių štabe 2013–2015 metais, kai jai vadovavo Igoris Pankratjevas.

Priklausomi nuo varžovų

– Kokie įspūdžiai po antros rinktinės dvikovos šiemet? – „Lietuvos žinios“ paklausė Stasio Baranausko.

– Draugiškos rungtynės visuomet išliks draugiškos, todėl jų vertinti labai rimtai nederėtų. Per tokį mačą daug eksperimentuojama, be to, nežinome, kokių tikslų turėjo treneriai. Susitiko vienodo pajėgumo rinktinės, o dvikovos baigtis – logiška. Bet aš tikėjausi aktyvesnio žaidimo puolant. Juk tokio pobūdžio rungtynės nieko nelemia, galima pamėginti rizikuoti atakuojant. Tik pabaigoje lietuviai ėmė žaisti aktyviau ir netoli varžovų vartų ilgiau kontroliavo kamuolį.

Tačiau mane labiau nustebino beveik tuščios tribūnos Baku stadione. Kai „Žalgirio“ laikais žaisdavome Baku su „Neftči“ klubu, stadionas būdavo sausakimšas. Dabar Azerbaidžano sirgaliams futbolas neįdomus? O gal varžovai nesužavėjo? Keista, jei tapo tokie išrankūs. Tvyrant ramiai atmosferai kartais atrodė, kad ir žaidėjai per daug nesistengia, lyg stumia laiką.

– Prieš šias rungtynes nesėkmingai pradėjome Europos čempionato atrankos varžybas – pralaimėjome Liuksemburgui. Ar jūsų nenustebino atsargi lietuvių taktika per tą dvikovą ir sprendimas atsitraukti atgal?

Stasys Baranauskas (kairėje) šiame EURO 2020 atrankos cikle stebuklų nesitiki. / Romo Jurgaičio nuotrauka

– Kaip žinome, nesame nei vokiečiai, nei ispanai, kad nuolat dominuotume. Senojo „Žalgirio“ laikais kamuolio kontrolė būdavo pagrindinis mūsų koziris prieš varžovus. Kokie dabartinės Lietuvos rinktinės koziriai, negaliu pasakyti. Žaidžiame taip, kaip leidžia varžovai. Tik trumpai palaikome kamuolį, o dažniausiai nė kelių tikslių perdavimų nesugebame atlikti. Net Azerbaidžano komandai negalime diktuoti savo sąlygų.

– Ar jau galima įžvelgti V. Urbono braižą rinktinėje?

– Taktiką ir braižą lemia futbolininkų galimybės, o jos – ribotos. Lietuviai niekada nežaidė atakuojančio futbolo, visada derinomės prie varžovų. Jau net neprisimenu, kada rinktinė įmušė bent 2 įvarčius. Baku buvo nuspręsta tvarkingai gintis ir, atsiradus galimybei, ieškoti progų pereiti į puolimą. Taip žaisti galime.

– Liuksemburge aikštės viduryje rungtyniavo Fiodoras Černychas ir Arvydas Novikovas, nors anksčiau pastarasis, o kartais ir abu, žaisdavo kraštuose. Kaip atrodė tokia naujovė?

– Šie futbolininkai tokie geri ir universalūs, kad gali žaisti bet kokioje pozicijoje, užkamšyti spragą tiek krašte, tiek viduryje. Fiodorui ir Arvydui prilygsta nebent Vykintas Slivka. Tai trys futbolininkai, aplink kuriuos „lipdoma“ visa komanda. Ir F. Černychas, ir A. Novikovas aikštėje pasižymi greitesniu mąstymu, tad neretai likusieji nespėja suprasti jų originalių sprendimų. Tada prarandamas kamuolys, o kalti lieka šie du lyderiai. Tačiau nepastebima, kad jie priima puikius sprendimus, tik kiti žaidėjai nespėja sureaguoti.

Beveik visi mūsų rinktinės nariai pasižymi lėtesniu mąstymu ir prasta kamuolio kontrole. Neturime, kas apeitų varžovą žaidžiant vienas prieš vieną. Ir visos šios problemos prasideda nuo vaikų futbolo, nuo trenerių kompetencijos stokos, nes licenciją dabar gali gauti bet kas.

Toje pačioje Liuksemburgo rinktinėje nėra kokių nors ypatingų žaidėjų. Bet jie buvo greitesni ir įžūlesni, labiau norėjo laimėti. Peržiūrėjau statistiką – lietuviai Liuksemburge kamuolį kontroliavo trečdalį rungtynių laiko. Du kartus įžaidi kamuolį po praleistų įvarčių, išsimeti iš užribio, nuspiri nuo savų vartų ir susidaro tie 30 procentų...

Stebuklų nebūna

– Pastarieji rinktinės pralaimėjimai sporto aistruoliams kelia didelį nepasitenkinimą ir nusivylimą. Tačiau, turint omenyje mūsų futbolo situaciją, gal per daug norime iš savo komandos?

– Kai ją treniravo I. Pankratjevas, visi šaukė, esą reikia kostiumuoto trenerio. Puolė žmogų, rėkė, kad vilkėdamas treningą iš turgaus rinktinę treniruoja. O jeigu koks anglų žurnalistas reikalautų išvyti „Liverpool“ strategą Jurgeną Kloppą, nes jis irgi vadovauja komandai apsirengęs treningą? Neįsivaizduoju, ką tokiam padarytų.

Po I. Pankratjevo turėjome trenerį, vilkintį kostiumą. Edgaras Jankauskas buvo pasipuošęs gražiu švarkeliu, bet kas pasikeitė? Nieko, tik dar mažiau taškų rinkome. Atvežkite mums Jose Mourinho ir gražiai aprenkite – net jis nepadės. Nė viename kostiume nėra paslėptos burtų lazdelės, kuria mostelėjus Egidijus Vaitkūnas apsivarys kamuoliu keturis varžovus ir įmuš iš toli. Stebuklų nebūna. Kartais net nesuprantu, ko mes norime. Ko norite jūs?

Portugalas Cristiano Ronaldo dėl traumos su serbais žaidė tik pusę valandos. / AFP/Scanpix nuotrauka

– Bent jau Liuksemburgą savo atrankos grupėje aplenkti...

– Atvirai pasakius, netikiu, kad tai įvyks. Per pastaruosius atrankos ciklus mūsų rinktinės surinktų taškų kreivė smigo žemyn. Turime labai ribotą futbolininkų pasirinkimą. Dar baisiau, kai kuris nors iš jų į komandos stovyklą atvyksta negaluodamas, neišsigydęs traumos. Tuomet gydytojai ką nors „paburia“ prie skaudamos kojos ir leidi žaisti, nes tau reikia rezultato. Bet nepasiruošęs futbolininkas tikrai neatskleis 100 proc. savo galimybių. Po rungtynių visi jį keiks, o tu juk nekalbėsi apie traumos padarinius, nes tai atrodys kaip pasiteisinimų ieškojimas. Ir apskritai iškils klausimas, kam leidai tokį žmogų į aikštę. Neturime dvidešimties lygiaverčių žaidėjų, kad vienam jų iškritus be jokio galvos skausmo imtume kitą.

Artimiausiu metu futbolo situacija negerės. Mes galime pasinaudoti vien standartinėmis padėtimis – kampiniais ir baudos smūgiais, sulaukti varžovų klaidos. Tik taip turime galimybę įmušti.

– Kokios jūsų prognozės dėl šio EURO 2020 atrankos ciklo?

– Nedrįsčiau teigti, jog rinktinė Vilniuje sugebės įveikti Liuksemburgo ekipą. Tikėtis ir norėti niekas nedraudžia, tačiau iš anksto kalbėti apie tris taškus būtų per drąsu. Norai prasilenkia su galimybėmis, kad ir kaip futbolininkai stengiasi. O toliau – gal galime tikėtis kokio taškelio rungtyniaudami su Serbijos ar Ukrainos komandomis, bet reikia daug palankių aplinkybių, didelės sėkmės, kad varžovams nepadėtų stipriausi žaidėjai, ir t. t.

Svarbiausia – turėti minčių ir idėjų, ne vien užsidaryti savo aikštės pusėje ir spardyti į priekį. Būtina, kad futbolininkams atsirastų pasitikėjimas savimi. Jis kyla po gerų rungtynių ir iškovojus pergalių. Reikia, kad rinktinė pagaliau ką nors nugalėtų, tik klausimas – ką? Man įsiminė Tautų lygos mačas su Rumunijos ekipa Vilniuje. Rumunai įmušė pirmi ir likusį laiką vaikščiojo po aikštę. Lietuviai džiaugėsi, kai išlygino rezultatą, tačiau varžovai įjungė aukštesnę pavarą ir jau po minutės jį persvėrė. Kartais atrodo, kad oponentai nelaiko mūsų rimtais priešininkais.

Ukraina išsikapstė

Europos čempionato B atrankos grupėje Liuksemburgo rinktinė bando įrodyti galinti žaisti brandų futbolą. Liuksemburgo futbolininkai pirmadienį vos neatėmė taškų iš Ukrainos komandos – pralaimėjo jai 1:2 tik paskutinę teisėjo pridėto laiko minutę.

Esant lygiam rezultatui šeimininkai nuskubėjo į greitą kontrataką, tačiau nepasinaudojo puikia proga persverti rezultato. Ir netrukus už tai buvo nubausti. Per paskutinę ukrainiečių ataką po baudos smūgio Liuksemburgo ekipos saugas Gersonas Rodriguesas galva apmaudžiai nukreipė kamuolį į savo vartus ir taip dovanojo varžovams tris taškus – 1:2.

Ukrainos rinktinę treniruojantis Andrijus Ševčenka tikino, kad rungtyniauti ankstyvą pavasarį jo komandai visada sunku: „Žaidimas manęs netenkino, buvo daug klaidų, bet svarbiausia šiuo atveju – pergalė, kurią padėjo išplėšti tvirtas charakteris. Dar kartą įsitikinome, kad Liuksemburgo rinktinė moka žaisti futbolą, yra gerai fiziškai pasirengusi. O mums kovoti kovo mėnesį po žiemos pertraukos visuomet sunku.“

Laimėti net savo žiūrovų akivaizdoje niekaip nepajėgia dabartinė Europos čempionė Portugalijos komanda. Iš pradžių Lisabonoje portugalai neįveikė ukrainiečių (0:0), o per antrą dvikovą tenkinosi lygiosiomis su serbais – 1:1.

Edgaras Jankauskas buvo pasipuošęs gražiu švarkeliu, ir kas pasikeitė? Nieko, tik dar mažiau taškų rinkome.

Dar pirmą kėlinį portugalai neteko savo lyderio Cristiano Ronaldo – 30 min. jis turėjo palikti aikštę dėl šlaunies raumens traumos. „Atrodėme geriau nei pirmosiose rungtynėse. Komanda sukūrė daug galimybių pasižymėti, bet kamuolys tiesiog „nenorėjo“ kristi į vartus“, – komentavo C. Ronaldo.

Draugiškos rungtynės

Azerbaidžanas – Lietuva 0:0. Baku, 3000 žiūrovų. Teisėjas – H. Fesnicas (Rumunija).

Lietuva: E. Zubas (46 min. D. Bartkus), L. Klimavičius, M. Palionis, E. Vaitkūnas (88 min. V. Andriuškevičius), P. Golubickas (62 min. J. Marazas), A. Novikovas (82 min. M. Kuklys), V. Slivka, M. Vorobjovas, N. Valskis (46 min. D. Petravičius), F. Černychas (66 min. S. Mikoliūnas), R. Baravykas.

Įspėti – M. Vorobjovas, S. Mikoliūnas, J. Marazas.

Europos čempionato atranka

B grupė. Portugalija – Serbija 1:1 (1:1). D. Pereira (42); D. Tadičius (7 iš 11 m). Liuksemburgas – Ukraina 1:2 (1:1). D. Turpelis (34); V. Cygankovas (40), G. Rodriguesas (90+3 į savo vartus). Rikiuotė: Ukraina – 4 tšk., Liuksemburgas – 3, Portugalija – 2, Serbija – 1, Lietuva – 0.

A grupė. Kosovas – Bulgarija 1:1 (0:1); Juodkalnija – Anglija 1:5 (1:2). Rikiuotė: Anglija – 6 tšk., Bulgarija – 2, Kosovas – 1, Juodkalnija – 1, Čekija – 0.

H grupė. Turkija – Moldova 4:0 (2:0); Prancūzija – Islandija 4:0 (1:0); Malta – Albanija 0:3 (0:1). Rikiuotė: Prancūzija – 6 tšk., Turkija – 6, Albanija – 3, Islandija – 3, Andora – 0, Moldova – 0.

