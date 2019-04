Rinktinė visų pranašumų dar neatskleidė 

Lietuvos ledo ritulio rinktinė šiandien draugiškomis rungtynėmis su Lenkijos nacionaline komanda baigs rengtis pasaulio IA diviziono čempionatui, kuris pirmadienį prasidės Kazachstane.

Iki šiol niekada neišbandytas technines naujoves taikančios Lietuvos rinktinės trenerių štabas netrukus turės apsispręsti dėl 22 ledo ritulininkų, vyksiančių į IA diviziono kovas Kazachstane. Pastarosiomis dienomis komandos stovyklą paliko pirmi žaidėjai.

Asistentams tenka dalis naštos

Prieš paskutinę pasirengimo čempionatui savaitę lietuvių vyriausiasis treneris iš Kanados Danielis Lacroix pasidžiaugė treniruočių stovykla ir išskyrė pagrindinius jos akcentus. „Tai buvo dvi geros savaitės visai komandai, o man – naudinga praktika su rinktine. Turėjome puikią galimybę įvertinti jaunesnius vaikinus ir įsitikinti, ką jie sugeba. Kaip visiems žinoma, praėjusiais metais rinktinę paliko nemažai veteranų, ir šios netektys ypač jaučiamos gynybos grandyje. Todėl džiaugiuosi, kad atvykęs jaunimas visas užduotis atlieka maksimaliai susikoncentravęs ir užsidegęs. Per šias savaites atidžiai pasižiūrėjome į mūsų vaikinus, įvertinome jų galimybes, taip pat turėjome laiko padirbėti pagal norimą sistemą“, – kalbėjo rinktinės treneris.

Kanadietis atskleidė, kad naują treniruočių programą išbandę ledo ritulininkai paliko jam gerą įspūdį. Specialistui padėjo keturi asistentai, todėl jis su savo štabu galėjo daugiau dėmesio skirti individualiam darbui su žaidėjais.

„Man patiko, kaip vaikinai atrodė per treniruotes. Kiekvieną dieną stengėmės dirbti ir tapti geresne rinktine, taip pat patobulinti komandinį darbą. Be to, turėjome galimybę šiek tiek individualiai pamokyti ledo ritulininkus. Tai itin svarbu mūsų jaunoje komandoje. Todėl galiu tik pasidžiaugti, kad šioje rinktinėje dirba keturi asistentai. Ronas Pasco ne vien puikiai analizuoja oponentus, vertina žaidėjų gebėjimus, bet ir turi daugybę patirties, kurią gali perduoti jaunimui. Šarūnas Kuliešius taip pat šauniai darbuojasi, gerai pažįsta kiekvieną ledo ritulininką. O kur dar Arūnas Aleinikovas ir Ty Newberry... Visi jie labai padeda dirbti su žaidėjais individualiai“, – pasakojo D. Lacroix.

Naujos technologijos

Praėjusią savaitę Lietuvos ledo ritulininkai per kontrolines rungtynes du kartus – 6:3 ir 8:5 – nugalėjo Estijos komandą. Prieš šias dvikovas rinktinė atsisveikino su vartininku Donatu Žukovu ir puolėjais Luku Žukausku bei Ignotu Ragu, vėliau – su gynėju Mantu Stankiu.

Paskutinis mūsų ekipos stovyklą papildė praėjusią savaitę į treniruotes atvykęs vartininkas Mantas Armalis. Vis dėlto ne visi į rinktinės kandidatų sąrašą įtraukti žaidėjai galėjo dalyvauti stovykloje. Edgarui Rybakovui sutrukdė trauma, o Pijus Rulevičius pasaulio čempionatą praleis dėl asmeninių priežasčių.

Šiuo metu komandoje dirba 26 ledo ritulininkai. Po rungtynių su lenkais turėtų paaiškėti galutinis į IA diviziono pirmenybes vyksiančių 22 žaidėjų sąrašas.

D. Lacroix neslėpė, kad prieš paskutinį kontrolinį testą vis dar turi neatsakytų klausimų. Per draugiškų rungtynių ciklą kartais treneriai tyčia sudėtingesnėse situacijose išbando jaunus ledo ritulininkus, nes nori įsitikinti, ar šie pasirengę atlaikyti spaudimą. „Kitąsyk specialiai paliekame vyresnius žaidėjus ant suolo ir įvairiose situacijose išmėginame mūsų jaunimą. Taip bandome sužinoti, kaip jie gali atrodyti susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms, nes prieš pasaulio čempionato startą tai labai svarbu“, – pabrėžė strategas.

Kad ir kokius sprendimus priims treneris, šiemet rinktinėje žais nemažai jaunimo, kuriam tai bus pirma patirtis pasaulio pirmenybėse. D. Lacroix teigimu, parengti tam ledo ritulininkus labai sudėtinga. Kartais reikia tiesiog tikėti, kad jauni žaidėjai gebės užkamšyti patirties spragas savo entuziazmu.

„Kaip paruošti jaunimą pasaulio čempionatui ir išsirinkti geriausius iš patirties neturinčiųjų būrio? Tai geras klausimas. Privalome rinktis tuos, kuriais pasitikime labiausiai. Kai kurie ledo ritulininkai, atvykę į pasaulio čempionatą, žengs žingsnį į priekį ir pakels savo žaidimo kreivę. Tačiau reikia suprasti, kad jaunimui tai – tobulėjimo procesas, kuriame klaidų netrūksta. Viliamės, jog savo darbo etika jie sugebės užglaistyti tas klaidas“, – sakė strategas.

Per šį pasaulio čempionatą rinktinė naudosis dar viena technine gudrybe, kurios iki šiol neturėjo. Filmuojamas rungtynes specialia programa apdoros už vaizdo peržiūras atsakingas treneris T. Newberry. Per pertraukas tarp kėlinių jis su trenerių štabu galės pateikti komandai norimų epizodų pakartojimą. Tokios peržiūros vos pasibaigus kėliniams – naujovė Lietuvos ledo ritulyje.

„Lietuvoje tai naujas dalykas, bet aukščiausiojo diviziono rinktinės naudojasi šia galimybe jau ne vienus metus. Mums labai svarbu pamokyti žaidėjus ir parodyti jiems, kas vyksta ant ledo, suteikti patarimų“, – teigė D. Lacroix.

Pasaulio čempionato IA diviziono kovas lietuviai pradės balandžio 29 dieną rungtynėmis su Baltarusijos rinktine. Vėliau žais su Kazachstano, Vengrijos, Pietų Korėjos ir Slovėnijos komandomis.

„Lietuvos žinių“ inf.

