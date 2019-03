Puikiai rungtyniavęs „Žalgiris“ sutriuškino „Daruššafaka“ ekipą 

Penktadienį Eurolygos 28-ojo turo rungtynėse įspūdingai sužaidę Kauno „Žalgirio“ krepšininkai nugalėjo Stambulo „Daruššafaka“ komandą 94:67 (22:18, 27:12, 19:16, 26:21) ir iškovojo tryliktąją pergalę pirmenybėse.

Žalgiriečiams pirmuosius taškus baudų metimais rinko Edgaras Ulanovas ir Brandonas Daviesas, tačiau itin aktyviai susitikimą pradėjo 4:11 į priekį truktelėję varžovai. Situaciją iškart po pertraukėlės taisyti ėmėsi Thomasas Walkupas ir iš toli iššovęs Marius Grigonis – 9:11. Dar geresnės nuotaikos įsivyravo po kauniečiams jau pirmauti 16:11 leidusių keturių Deono Thompsono taškų ir antrojo M.Grigonio tolimo šūvio. Svečiams vėl atkutus (16:15), pražangos nepaisydamas pasižymėjo Aaronas White‘as, o pirmąsias dešimt minučių laimėti 22:18 leido tolimą bombą smeigęs Artūras Miilaknis.

Antrajame kėlinyje po krepšiu siautė B.Daviesas, uraganinį prasiveržimą atliko net pražangos nesulaikytas Nate‘as Woltersas – 28:18. Tolstantį „Žalgirio“ laivą jau iki 35:18 tolino M.Grigonis, N.Woltersas ir visus žiūrovus iš vietų kėlęs B.Daviesas. Turkijos komandos puolimui šlubuojant, Lietuvos čempionams pranašumą dar labiau augino savo žodį tarę Antanas Kavaliauskas ir Leo Westermannas – 45:24. Prieš didžiąją pertrauką šeštąjį tašką rinko D.Thompsonas, puikiu reidu paskutinį žodį pirmoje rungtynių dalyje tarė T.Walkupas – 49:30.

Trečiasis ketvirtis startavo taikliais A.White‘o ir M.Grigonio tritaškiais, L.Westermanno perdavimus-saldainiukus nesunkiai gliaudė šou kūręs B.Daviesas – 59:35. Iš toli neklydo E.Ulanovas, dėjimu po perimto kamuolio tašką trečiajame kėlinyje padėjo vilčių varžovams nesuteikęs D.Thompsonas – 68:46.

Paskutinį kėlinį tritaškių salve atidarė A.Milaknis, puikiai į žaidimą įsiliejo šešis taškus susirinkęs Rokas Jokubaitis – 82:52. Formalumų tvarkymą pradėjo iš toli driokstelėjęs N.Woltersas, jau devintąjį savo tašką per trumpą laiko tarpą rinko lygiai tuo pačiu varžovus nubaudęs R.Jokubaitis – 88:56. Per likusį laiką pergalę rezultatu 94:67 užtvirtino A.Kavaliauskas ir N.Woltersas.

„Žalgiris“: B.Daviesas 13 (5 atk. kam., 2 per. kam.), D.Thompsonas 12 (6/8 dvit., 3 per. kam.) A.Milaknis 12 (4/6 trit.), N.Woltersas 12 (5 rez. perd., 2 per. kam.), M.Grigonis 11 (3/4 trit.), R.Jokubaitis 9, A.White’as 6 (5 atk. kam.), A.Kavaliauskas 6 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), E.Ulanovas 6, T.Walkupas 4, L.Westermannas 3, L.Uleckas 0.

„Daruššafaka“: J.Evansas 14 (7/7 dvit., 5 atk. kam., 4 per. kam.), M.Baygulas 11 (5/5 dvit.), M.Ericas 9.

