Praėjusio sezono statistika „Žalgiriui“ siunčia pavojaus žinutę 

Per likusias aštuonerias Eurolygos rungtynes Kauno „Žalgiris“, norėdamas antrus metus iš eilės patekti tarp aštuonių pajėgiausių turnyro klubų, neturi teisės suklysti.

Kitaip sakant, norėdami patekti į ketvirtfinalį Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai privalo laimėti visas kitas rungtynes, bet ir tai dar nereiškia, ar šią nerealią užduotį įgyvendinus Lietuvos čempionams užsidegs žalia šviesa keliauti toliau.

Kiek reikia pergalių

Eurolygos reguliariajame sezone 16 komandų dviem ratais rungtyniauja jau trečius metus. Todėl ankstesni du sezonai gali puikiai pasufleruoti, kiek pergalių komandai gali atverti kelią į ketvirtfinalį.

Štai 2016–2017 metų sezone į atkrintamąsias varžybas prasibrovė 16 sykių laimėjusi Stambulo „Darussafaka“. Toks pergalių skaičius jai užtikrino aštuntą vietą. Pernai aštuntą poziciją užėmė ir į ketvirtfinalį iškopė taip pat 16 pergalių iškovojęs Maskvos srities klubas „Chimki“. Tačiau net ir 16 pergalių dar nėra tas skaičius, kuris leistų komandoms lengviau atsikvėpti. Užpernai 16 sykių laimėjusi Belgrado „Crvena Zvezda“ liko per žingsnį nuo ketvirtinalio – buvo devinta. Ją pralenkė minėta turkų „Darussafaka“, kuri turėjo geresnį tarpusavio rungtynių rezultatą.

Per likusias reguliariojo sezono rungtynes „Žalgiriui“ nepakaks vien laimėti, per kai kurias akistatas teks varžovus įveikti tam tikru taškų skirtumu.

Teks ir taškus skaičiuoti

„Žalgiriui“ liko sužaisti aštuonerias rungtynes, iš jų ketverias – savo žiūrovų akivaizdoje.

Kauno ekipai likę varžovai yra įsitaisę įvairiose turnyro lentelės vietose. Trys iš jų – „Darussafaka“, Podgoricos „Budučnost“ ir Las Palmo „Gran Canaria“ – yra žemiau Kauno klubo. Žalgiriečiams teks kovoti ir su lyderių trejete esančiu Madrido „Real“, 6–8 vietas užimančiomis ir vietos ketvirtfinalyje siekiančiomis Pirėjo „Olympiakos“, Miuncheno „Bayern“ ir Vitorijos „Baskonios“ ekipomis bei dešimtojoje pozicijoje esančiu Tel Avivo „Maccabi“.

Pirmame rate žaisdamas su šiais klubais „Žalgiris“ laimėjo prieš „Budučnost“ (72:60), „Olympiakos“ (83:75) ir „Darussafaką“ (75:71).

Jei atsižvelgsime į ankstesnių dviejų Eurolygos reguliariųjų sezonų rezultatus, kauniečiams, norintiems pasiekti 16 pergalių, kurios greičiausiai leistų užimti vietą aštuntuke, reikia laimėti visas kitas rungtynes. Galbūt pakaktų ir 15 pergalių, bet tuomet reikėtų, kad palankiai „Žalgiriui“ sužaistų pagrindiniai varžovai, taip pat kovojantys dėl 8 pozicijos.

Jei kauniečiai po vienodai pergalių surinktų su „Chimki“ ar Milano „Olimpia“ ekipomis, kurios taip pat galvotrūkčiais siekia patekti į aštuntuką, abu varžovai už Lietuvos čempionus būtų aukščiau, nes turi palankesnį tarpusavio rungtynių rezultatą.

Todėl per likusias rungtynes „Žalgiriui“ nepakaks vien laimėti, per kai kurias akistatas teks varžovus įveikti tam tikru taškų skirtumu. Pavyzdžiui, „Bayern“ krepšininkus mūsiškiai turėtų nugalėti ne mažesniu nei 5 taškų skirtumu, o „Baskonią“ – 9 taškais.

Vadovaujama Jasmino Repešosi Podgoricos komanda Eurolygoje iškovojo tris pergales ir keturiskart pralaimėjo. / euroleague.net nuotrauka

Pakeitė trenerį

Taigi vilčių kauniečiai dar turi, o jas stiprinti Š. Jasikevičiaus auklėtiniai privalo pradėti jau šiandien „Žalgirio“ arenoje įveikdami „Budučnost“ krepšininkus. Kaip minėjome, pirmame rate kauniečiai Podgoricoje šeimininkus nugalėjo 10 taškų skirtumu.

Pergalės kauniečiams reikia kaip oro, nes per ilgai užsitęsė nesėkmių ruožas – per pastarąsias aštuonerias Eurolygos rungtynes mūsų klubas patyrė net septynis pralaimėjimus.

„Budučnost“ – viena iš tų ekipų, kurios sezono metu pakeitė vyriausiąjį trenerį. Po nesėkmingo pirmo rato, per kurį iš 15 rungtynių buvo laimėtos tik trejos, Juodkalnijos klubo vadovai gruodžio pabaigoje atleido Lietuvos krepšinio gerbėjams gerai pažįstamą serbą Aleksandrą Džikičių. Jį pakeitė šį sezoną darbo neturėjęs Kroatijos krepšinio specialistas 57-erių Jasminas Repeša.

Šiam atėjus Podgoricos komanda Eurolygoje iškovojo tris pergales ir keturiskart pralaimėjo. Tarp įveiktųjų atsidūrė „Darussafaka“ (75:74), „Real“ (73:60) ir „Gran Canaria“ (75:70). Pastarąsias dvejas rungtynes Juodkalnijos klubas pralaimėjo CSKA (69:99) ir „Chimki“ (90:98) krepšininkams.

Naujokai pateisina viltis

„Budučnost“ ekipoje rezultatyviausiai rungtyniauja nuo antro rato prie ekipos prisidėjęs amerikietis gynėjas Cole'as Norrisas. Per visas aštuonerias rungtynes jis pelnydavo dviženklį taškų skaičių, o pelnomų taškų vidurkis yra 18,89. Dvitaškius jis meta 56, o tritaškius – 47 proc. taiklumu. Be to, šešis sezonus NBA rungtyniavęs amerikietis atlieka 5,1 rezultatyvaus perdavimo. Į Juodkalnijos ekipą gynėjas persikėlė iš Italijos, Avelino ekipos „Sidigas“ . Šalies čempionate jis vidutiniškai rinko 16,3 taško, o FIBA Čempionų lygoje – 16,1 taško.

C. Norrisas galbūt ir būtų likęs rungtyniauti Italijoje iki sezono pabaigos, bet jo planus sujaukė 2018-ųjų pabaigoje Avelino klubą užklupusi finansų krizė. Avelino komandai dėl skolų FIBA arbitražo teisme buvo iškeltos net šešios bylos. Atgauti pinigus siekė mažiausiai šeši krepšininkai, todėl, „La Gazzetta Dello Sport“ teigimu, klubo sporto direktorius Nicola Alberani pareiškė, kad visi komandos žaidėjai gali ieškoti naujų komandų.

Į „Budučnost“ puikiai įsiliejo ir kitas naujokas, debiutavęs taip pat antrame Eurolygos rate – devyniolikmetis gruzinas Goga Bitadzė. 212 cm ūgio vidurio puolėjas turnyre vidutiniškai renka 13,1 taško ir kamuolį sugriebia 6,6 karto. Jo naudingumo rodiklis (18) yra geriausias tarp klubo žaidėjų. Gruzinas į Podgoricą atvyko iš Serbijos ekipos „Mega Bemax“, kurioje ir pradėjo sezoną. ABA (buvusi Adrijos) lygoje vienu talentingiausiu Europos žaidėju laikomas gruzinas rinkdavo 20,2 taško ir kamuolį sugriebdavo beveik po aštuonis kartus.

Praėjusią savaitę „Budučnost“ įsigijo dar vieną žaidėją – 24-erių 206 cm ūgio sunkųjį krašto puolėją Deviną Williamsą, rungtyniavusį Turkijos lygos klube „Buyukcekmece“. Ten amerikietis žaidė 18 rungtynių, per jas rinkdavo 18,1 taško ir kamuolį sugriebdavo 11,5 karto.

„Budučnost“ atvyksta pakylėta

Savaitgalį ir „Žalgiris“, ir „Budučnost“ dalyvavo savo šalių taurių turnyruose. Abu klubai pasiekė finalus, tačiau juose pasirodė skirtingai.

Kaip jau esame rašę, žalgiriečiai Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finale paskutiniame kėlinyje perleido iniciatyvą taikliai iš toli atakavusiam Vilniaus „Rytui“ ir pralaimėjo 67:70.

Tuo metu Podgoricos krepšininkai savo progos nepaleido ir iškovojo pirmą sezono trofėjų – Juodkalnijos taurę. Finale J. Repešos auklėtiniai 85:71 paklupdė „Sutjeskos“ krepšininkus. Šalies taurę „Budučnost“ pelnė dvyliktą kartą.

Nugalėtojams 16 taškų pelnė puolėjas Seadas Sehovičius, po 13 taškų prie pergalės prisidėjo Suadas Sehovičius ir Edwinas Jacksonas. Ekipos „Sutjeska“ gretose nesulaikomas buvo 29 taškus surinkęs Nikola Pavličevičius.

ABA lygoje „Budučnost“ užima ketvirtą vietą, turėdama 13 pergalių ir 6 pralaimėjimus.

Eurolygos lentelė po 22 turų

(pergalės, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų taškų skirtumas)

1. „Fenerbahce“ 19 3 212 2. CSKA 17 5 134 3. „Real“ 17 5 203 4. „Anadolu Efes“ 14 8 113 5. „Barcelona“ 13 9 39 6. „Olympiakos“ 12 10 29 7. „Bayern“ 11 11 –28 8. „Baskonia“ 11 11 42 9. „Olimpia“ 11 11 27 10. „Maccabi“ 10 12 –19 11. „Chimki“ 9 13 –34 12. „Panathinaikos“ 9 13 –49 13. „Žalgiris“ 8 14 –44 14. „Gran Canaria“ 6 16 –196 15. „Budučnost“ 6 16 –217 16. „Darussafaka“ 3 19 –212

„Žalgiriui“ liko žaisti

Vasario 22 d. – namie su „Buducnost“

Vasario 28 d. – svečiuose su „Baskonia“

Kovo 7 d. – namie su „Gran Canaria“

Kovo 14 d. – namie su „Bayern“

Kovo 20 d. – svečiuose su „Maccabi“

Kovo 22 d. – namie su „Darussafaka“

Kovo 29 d. – svečiuose su „Olympiacos“

Balandžio 4 d. – svečiuose su „Real“

