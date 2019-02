Paskutinė Garetho Bale'o galimybė 

Madrido „Real“ klubas, atsisveikinęs su vienu geriausių pasaulio futbolininkų Cristiano Ronaldo ir vyriausiuoju treneriu Zinedine'u Zidane'u, išgyvena permainų sezoną. Pastarųjų trijų Čempionų lygos turnyrų laimėtojai vis dar ieško savo sėkmės formulės.

Tris sezonus iš eilės Čempionų lygą „Real“ laimėjo vadovaujamas Z. Zidane'o. Todėl kai po pastarojo triumfo Kijeve praėjus vos kelioms dienoms prancūzas paskelbė paliekantis komandą, ši žinia nuskambėjo tarsi perkūnas iš giedro dangaus.

„Galbūt kai kam tai atrodo nesuprantama, tačiau, manau, pasitraukti esant viršūnėje – pats tinkamiausias metas“, – tuomet paaiškino Z. Zidane'as. Jis buvo pirmas per 15 metų „Real“ treneris, palikęs postą savo noru.

Įkandin prancūzo tokį pat verdiktą paskelbė ir kitas „Real“ pergalių simbolis C. Ronaldo. Portugalas išvyko žaisti į Turino „Juventus“.

Daug kas spėliojo, kad netrukus Madrido klubas nusipirks naują superžvaigždę, tačiau viskas pasirodė ne taip paprasta. Neymaras ir Kylianas Mbappe paskelbė liekantys Paryžiaus PSG, Londono „Chelsea“ gerokai padidino Edeno Hazardo išpirkos kainą, o Miuncheno „Bayern“ snaiperis Robertas Lewandowskis jau nebebuvo toks patrauklus pirkinys kaip anksčiau.

Tada visų žvilgsniai susmigo į legionierių iš Velso Garethą Bale'ą. Tapo aišku, kad nuo tos akimirkos jam teks gerokai svarbesnis vaidmuo ir atsakomybė formuojant Madrido komandos atakas. 2013 metais už tuomet rekordinę 100 mln. eurų sumą pirktas saugas palengva tampa „Real“ lyderiu, nors vis dar stokoja stabilumo ir muša gerokai mažiau įvarčių negu C. Ronaldo.

Finale išliejo pyktį

Nuo pat pirmos dienos Madride G. Bale'as jautė, kad iš jo tikimasi labai daug. Tačiau futbolininkui iš Velso karališkajame klube ne viskas klojosi pagal planą. Jis atsidūrė C. Ronaldo šešėlyje, o atskleisti savo potencialą trukdė dažnos traumos. Tad šis sezonas 29-erių valui tampa lemiama galimybe įrodyti, ko yra vertas.

Praėjusio sezono pabaigoje futbolininkas taip pat ketino palikti „Real“, nes nesutarė su Z. Zidane'u, o klubo valdžia kur kas didesnę pagarbą rodė C. Ronaldo. „Real“ vadovai buvo patys nusprendę parduoti G. Bale'ą, kad tik sugebėtų išsaugoti portugalą. Problema išsisprendė savaime pastarajam pasirinkus Turiną.

Neseniai leidiniui „Four Four Two“ G. Bale'as patvirtino tai, apie ką visi kalbėjo jau seniai, – jo santykiai su Z. Zidane'u buvo ne patys geriausi. Per pastarąjį Čempionų lygos finalą Kijeve, kai „Real“ kovėsi su „Liverpool“ komanda, G. Bale'as troško rungtyniauti nuo pat pirmų minučių, bet treneris jį paliko ant suolo ir į aikštę įleido prabėgus visai valandai. Per likusį mačo laiką saugas pelnė du įvarčius (vieną – efektingu smūgiu per save) ir svariai prisidėjo prie „Real“ triumfo rezultatu 3:1.

„Mudu nesikalbėjome nei po finalo, nei vėliau. Niekada. Tokie mūsų santykiai – darbiniai ir dalykiški. Tikrai nebuvome geriausi draugai“, – atskleidė futbolininkas.

Prieš Čempionų lygos finalą G. Bale'as demonstravo žvėrišką sportinę formą – iki tol per 4 rungtynes buvo įmušęs 5 įvarčius. „Jaučiausi puikiai, maniau, jog tikrai žaisiu starto vienuolikėje. Kai sužinojau, kad nepatekau į ją, buvau labai nusivylęs ir piktas, – prisiminė G. Bale'as. – Troškau pasirodyti aikštėje. Kai pagaliau buvau įleistas po keitimo, vis dar viriau iš pykčio. Tikriausiai tai padėjo įmušti du įvarčius. Nesiruošiau treneriui ką nors įrodinėti, padariau tai dėl komandos. Kai patenki į finalą, visuomet trokšti trofėjaus. Nesvarbu, ar žaidi jame 30, ar 90 minučių.“

Neatitinka kainos?

Tad kai vasarą „Real“ sukrėtė didžiulės permainos, G. Bale'o vaidmuo klube kardinaliai pasikeitė. Jis buvo priverstas išnirti iš C. Ronaldo šešėlio.

„Akivaizdu, kad netekus tokio futbolininko situacija iš esmės pasikeičia. Dabar didesnė atsakomybė tenka visiems ekipos nariams, mes turime žaisti komandinį futbolą, neieškoti aikštėje vieno žmogaus“, – svarstė valas.

Pačiam G. Bale'ui klube sekasi permainingai. Liaupses po įspūdingo pasirodymo Kijeve kartais keitė negailestinga kritika, ypač po tokių beviltiškų pralaimėjimų kaip 1:5 žaidžiant su „Barcelona“ ar 0:3 – su „Eibar“ ir Maskvos CSKA.

Sykį neištvėręs buvęs „Real“ futbolininkas Jorge Valdano rėžė: „Kodėl mes tiek daug tikimės iš G. Bale'o? Ar dėl didelių pinigų, sumokėtų už jį, ir sukurtos iliuzijos, kad šis futbolininkas yra žvaigždė? Tačiau žaidimas per pastaruosius penkerius metus neatperka tų pinigų, kuriuos už jį paklojo klubas. Kartais mėgindamas viską padaryti vienas G. Bale'as tik kenkia komandai.“

Vis dėlto dabartinis „Real“ treneris Santiago Solari neabejoja: G. Bale'as pasirengęs tapti pagrindine šio klubo figūra – jei ne įvarčiais, tada lyderio savybėmis. „Tikimės, kad jis ves komandą į priekį kiekvieną sekmadienį, kiekvieną trečiadienį – visuomet, kai žaisime. Tai ne taip paprasta, bet vis dažniau G. Bale'as žaidžia tobulai“, – kalbėjo S. Solari.

Dabar arba niekada

G. Bale'as teigia, jog šis sezonas kupinas netikėtumų: „Ypač pirma jo dalis. Viskas klojosi ne taip, kaip norėjome ir tikėjomės. Klube keitėsi treneriai, sunkiai įsibėgėjome. Dar privalome tobulinti komandinį žaidimą, kitaip rezultatų nebus.“

Praėjusį savaitgalį Madrido derbyje „Real“ 3:1 įveikė „Atletico“, o G. Bale'as įmušė savo 100-ąjį įvartį klube. Kaip juokavo žiniasklaida, kiekvienas toks įvartis klubui kainavo po milijoną eurų.

Vis dėlto kritikai įsitikinę, jog tokie žybtelėjimai per reti, kad „Real“ aistruoliai trokštų matyti šį futbolininką komandoje ir kitą sezoną. „Šis sezonas G. Bale'ui – paskutinė galimybė. Visi jau pavargo laukti, kad jis suspindės. Dabar pamatysime, ar tai tebuvo nepamatuoti lūkesčiai, ar žaidėjas tikrai gabus“, – prieš kelias savaites pareiškė praeityje „Real“ atstovavęs juodkalnietis Predragas Mijatovičius.

Nors Madride įvyko nemažai permainų, „Real“ neatsisako ambicijų iškovoti ketvirtą iš eilės Čempionų lygos titulą. „Kodėl ne? Naujas sezonas – naujas iššūkis. Esame pasirengę tam“, – tikino G. Bale'as.

Išvargta pergalė

Grupės varžybų etape čempionai atrodė vangiai, o aštuntfinalyje susikovė su jauna ir ambicinga Amsterdamo „Ajax“ komanda. Trečiadienį per pirmąsias rungtynes Olandijos sostinėje „Real“ vargais negalais išplėšė pergalę rezultatu 2:1.

Entuziastingai žaidę „Ajax“ futbolininkai tituluotiems varžovams kėlė daugybę problemų. Vienas šeimininkų įvartis nebuvo įskaitytas teisėjams pasitelkus VAR peržiūrų sistemą, o pačioje rungtynių pabaigoje puikią galimybę išlyginti rezultatą turėjo Kasperas Dolbergas, bet jo smūgį atrėmė vartininkas Thibaut Courtois.

Šiaip ar taip, „Ajax“ buvo vertas palankesnio rezultato. Jo futbolininkų drąsą puikiai iliustruoja net 19 bandymų smūgiuoti į varžovų vartus. „Žaidėme gerai ir ryžtingai. Deja, rezultatas to neatspindi. O varžovai demonstravo meistriškumą pasinaudodami retomis progomis“, – apgailestavo vienas „Ajax“ lyderių Frenkie de Jongas.

„Real“ trenerio žodžiais, jo ekipa palankų rezultatą pasiekė sunkiu komandiniu darbu, rodydama kantrybę. S. Solari dažnai giriamas G. Bale'as šį kartą nežaidė geriausių savo rungtynių, todėl 61 min. buvo pakeistas.

Bet kokiu atveju po sunkios pergalės Amsterdame „Real“ priartėjo prie ketvirtfinalio. Kaip byloja statistika, pirmąsias atkrintamųjų varžybų rungtynes išvykoje rezultatu 2:1 laimėjusi komanda 94,4 proc. atveju patenka į kitą etapą.

„Šį kartą galėjome įsitikinti, kad „Ajax“ futbolininkai į atkrintamąsias varžybas prasibrovė neatsitiktinai. Jie privertė mus dirbti labai sunkiai, tad bus apie ką pagalvoti prieš atsakomąjį mačą“, – neslėpė S. Solari.

Čempionų lygos statistika

„Ajax“ (Olandija) – „Real“ (Ispanija) 1:2 (0:0). Amsterdamas, 52 286 žiūrovai. Teisėjas – D. Skomina (Slovėnija). Įvarčiai – H. Ziyechas (75); K. Benzema (60), M. Asensio (87).

„Tottenham“ (Anglija) – „Borussia“ (Vokietija) 3:0 (0:0). Londonas, 71 214 žiūrovų. Teisėjas – A. M. Lahozas (Ispanija). Įvarčiai – H. M. Sonas (47), J. Vertonghenas (83), F. Llorente (86).

