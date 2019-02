Pasaulio treko čempionate – skirtingos lietuvių nuotaikos 

Pruškove (Lenkija) vykstančio 116-ojo pasaulio dviračių treko čempionato pirmą dieną – trečiadienį – Lietuvos dviratininkės kovėsi dėl aukštų pozicijų: Olivija Baleišytė 10 km (40 ratų) skrečo rungtyje iškovojo šeštą, o Miglė Marozaitė ir Simona Krupeckaitė komandų sprinto lenktynėse – septintą vietas.

Skrečo rungtyje, iki finišo likus kiek daugiau nei ratui, įvyko didelė griūtis. O. Baleišytei vos pavyko jos išvengti. Iš 23 dalyvių finišo nepasiekė 10.

Pasaulio čempione tapo 2017 metų pasaulio ir 2016 metų Europos vicečempionė britė Elinor Barker. Sidabras atiteko 2015 ir 2018 metų pasdaulio čempionei olandei Kirsten Wild, o bronza – belgei Jolien D’Hoore. O. Baleišytė į priekį dar praleido prancūzę Laurie Berthon ir vokietę Franziską Brausse.

O. Baleišytė pernai pasaulio čempionato skrečo rungtyje buvo keturiolikta.

„Šuolis didelis – iš keturioliktos vietos į šeštą. Esu labai laiminga, o labiausiai džiaugiuosi, kad negriuvau. Italė, kuri sukėlė griūtį, visu kūnu buvo atsirėmusi į mane, bet pavyko išsilaikyti. Gal truputėlį gaila, kad nesugebėjau aplenkti penktą vietą užėmusios vokietės, – sakė O. Baleišytė. – Prieš startą tikėjausi būti pirmajame dešimtuke. Neplanavau pabėgimų, tik galvojau, kad reikės kantriai laukti finišo. Stebėjau skrečo rungtį pastaruosiuose penkiuose pasaulio čempionatuose ir nė viename grupė nepaleido bėglių. Šiandien buvo bandymų nuvažiuoti, bet grupė gana operatyviai sureaguodavo – pasaulio čempionate taip lengvai neatitrūksi.“

Grupelės lietuvių Pruškovo arenoje palaikoma O. Baleišytė didžiąją lenktynių dalį važiavo paskui patyrusią K. Wild. „Man patinka jos važiavimas. Kadangi olandė yra lyderė, bandžiau laikytis paskui ją. Paprasčiausiai stengiausi užsitikrinti ramybę, išsaugoti daugiau energijos. Atrodo, esu drąsi, bet, kai iki finišo liko du ratai ir visos pradėjo lysti į priekį, kiek pabūgau. Varžovės važiavo labai agresyviai. Jei tik truputį prisibijai, tai ir užleidi savo pozicijas. Nepaisant to, esu patenkinta. Manau, kad ir neįvykus griūčiai būčiau buvusi dešimtuke“, – sakė 20-metė panevėžietė.

O. Baleišytė pasaulio čempionate dar dalyvaus daugiakovėje ir grupinėse lenktynėse dėl taškų.

Trečiadienį savo gimtadienį minėjusio Dmitrijaus Leopoldo treniruojamas M. Marozaitės ir S. Krupeckaitės duetas debiutavo pasaulio čempionate. Pastarąjį kartą planetos pirmenybėse lietuvės komandų sprinto rungtyje buvo dalyvavusios 2012 metais (S. Krupeckaitė ir Gintarė Gaivenytė).

Atrankos varžybose, kuriose dalyvavo 17 komandų, M. Marozaitė ir S. Krupeckaitė užėmė ketvirtą vietą ir pateko į pirmą etapą. Kurį laiką lyderėmis buvusios Lietuvos atstovės (33,278 sek.) atrankos varžybose nusileido tik Australijos (32,492 sek.), Rusijos (32,590 sek.) ir Vokietijos (32,802 sek.) duetams.

Į pirmą etapą pateko aštuonios geriausios komandos. Pirmajame etape lietuvės 0,253 sek. nusileido meksikietėms Jessicai Salazar ir Yuli Paolai Verdugo. Pagal pirmame etape pralaimėjusių komandų rezultatus lietuvėms galutinėje įskaitoje atiteko septinta vieta. Beje, meksikietės atrankoje buvo penktos. Jos lietuvėms pralaimėjo 0,003 sek.

„Padariau didelę klaidą – per daug atsilikau nuo Miglės. Nereikėjo to daryti. Prisiimu kaltę, – teigė 15-ą kartą pasaulio čempionate dalyvaujanti S. Krupeckaitė. – Programą minimum įvykdėme, o programos maksimum – ne. Esu labai nusiminusi.“

Treneris D. Leopoldas sakė, kad komandai nepavyksta parodyti to, ką gali. „Komanda gana nauja ir jai dar nepavyksta visko atlikti idealiai. Tikrai galėjome būti aukščiau. Gyvename ir mokomės, – komentavo treneris. – Merginos pirmą kartą atsirinko į pasaulio čempionatą. Tam reikėjo daug pastangų. Pernai to padaryti nepavyko. Šiemet žengėme žingsnį į priekį, bet to neužtenka. Akivaizdu, kad mes galime. Komandos potencialas – didžiulis, bet kol kas jo negalime realizuoti. Ar pavyks, parodys laikas.“

Pasaulio čempionėmis tapo australės Kaarle McCulloch ir Stephanie Morton. Jos finale 0,336 sek. įveikė Rio de Žaneiro olimpines vicečempiones, dukart pasaulio ir keturiskart Europos čempiones ruses Dariją Šmeliovą ir Anastasiją Voinovą.

Bronzą pelnė vokietės Emma Hinze ir Miriam Welte. Jos kovoje dėl trečios vietos 0,666 sek. pranoko meksikietes Luz Danielą Gonzalez ir J. Salazar.

Ketvirtadienį nuo 15.53 (Lietuvos laiku) Simona ir Miglė dalyvaus sprinto lenktynėse (33 dalyvės).

