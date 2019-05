Olimpinės rinktinės gydytojas – apie R.Meilutytės pasitraukimą 

lsveiakta.lt nuotr. lsveiakta.lt nuotr.

„Diskutuoti apie profesionalų sportą bei jo padarinius ir vienas kitą suprasti gali tik tą patį išgyvenę asmenys. Tik patyrus tokį sportinį krūvį, galima suvokti, ką reiškia perlipti per save: per negaliu, per skausmą, per emocijas“, - kalba Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojas Dalius Barkauskas, komentuodamas plaukikės Rūtos Meilutytės pasitraukimą iš didžiojo sporto.