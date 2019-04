NKL čempionate – istoriniai žemaičių pasirodymai 

Po savaitės į Jonavą rinksis keturios pajėgiausios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) komandos. Bus nustatyta stipriausia lygos ekipa, kuri šiais metais turės teisę belstis į Lietuvos krepšinio lygos (LKL) duris.

Finalo ketverto turnyras antrus metus iš eilės vyks Jonavos sporto arenoje, kurioje varžybas gali stebėti 2 tūkst. žiūrovų. Šįkart jis bus surengtas balandžio 12–13 dienomis. Renginio metu vyks dėjimų ir snaiperių konkursai.

Praėjusiais metais NKL lygoje po trejų metų pertraukos triumfavo Klaipėdos komanda „Neptūnas-Akvaservis“, sidabro medalius pelnė Kauno „Žalgiris-2“, o bronzą antrus metus iš eilės iškovojo Šakių „Vytis“. Marijampolės komandos „Sūduva-Mantinga“ krepšininkai liko ketvirti.

Šiemet dėl apdovanojimų kausis „Sūduva-Mantinga“, „Vytis“, pirmą kartą tarp keturių stipriausių ekipų patekę „Telšiai“ ir didžiausią staigmeną čempionate pateikusi debiutantė Palangos „Kuršių“ komanda. Pusfinalyje „Kuršiai“ kovos su „Sūduva-Mantinga“, o „Vytis“ – su „Telšiais“.

Sėkmingas R. Seibučio projektas

Palangos klubą įkūrė žinomas krepšininkas ir Lietuvos rinktinės narys Renaldas Seibutis. Jis vyriausiojo trenerio postą patikėjo dukart NKL čempionui Mariui Kiltinavičiui, o į komandą pakvietė tokius krepšininkus kaip Aidą Viskontą, Taurantą Tamošiūną, Grantą Vasiliauską, Aurimą Majauską ir puikiai pritapusį amerikietį Jaleną Riley. Visi išvardytieji ekipoje žaidė ypač naudingai: A. Viskontas vidutiniškai rinko 10,1 taško, T. Tamošiūnas – 7,6, neseniai dėl traumos sezoną jau baigęs A. Majauskas – 13,4, o sausio pabaigoje ekipą palikęs G. Vasiliauskas – 10,4 taško. Juos visus pranoko amerikietis J. Riley, kuris lygoje yra pirmas pagal rezultatyvumą (26,4 taško) ir naudingumą (24,12 balo).

Jis svariausiai prisidėjo ir prie ekipos pergalių ketvirtfinalyje prieš Molėtų „Ežerūno“ ekipą. Per pirmas ketvirtfinalio rungtynes palangiškiai varžovam pralaimėjo skaudžiai – 64:100, tačiau atsigriebė per kitas tris dvikovas (68:62, 79:68, 81:78) ir ketvirtfinalio varžybų seriją laimėjo 3:1. Per šiuos keturis susitikimus minėtas amerikietis iš viso surinko 103 taškus.

„Sūduvos-Mantingos“ ekipa NKL istorijoje tapo ketvirtąja, sugebėjusia laimėti atkrintamųjų varžybų seriją atsiliekant 0:2.

„Jis yra ne tik individualiai stiprus krepšininkas, bet ir nepaprastai įdomi asmenybė. J. Riley yra didelė mūsų sėkmės priežastis“, – amerikiečio indėlį išskyrė treneris M. Kiltinavičius.

Praėjusį sezoną gyvavusi Palangos „Palanga“ NKL čempionate užėmė paskutinę vietą ir iškrito iš pirmenybių. Susidarius tokiai situacijai, krepšinį gimtinėje nutarė gaivinti R. Seibutis. Jis su keliais bičiuliais, kurie vaikystėje kartu Palangoje lankė krepšinį, įkūrė naują komandą. „Kuršių“ komanda į šalies krepšinio bendruomenę įstojo 2018 metų vasarą.

„Palangos komanda kadaise laimėjo NKL pirmenybes ir žaidė LKL, todėl nesinorėjo, kad viskas numirtų“, – tokių minčių vedamas R. Seibutis kurorte įkūrė naują krepšinio klubą. Šis jau debiutiniame sezone šovė į viršūnę.

„Galbūt mūsų tikslas nėra būtinai laimėti lygą, bet norėjome konkurencingos komandos, kuri kiekvienose rungtynėse kovotų dėl pergalių ir džiugintų palangiškius“, – taip ekipos prezidentas R. Seibutis kalbėjo prasidėjus sezonui. Vieną geriausių arenų visoje lygoje turinti Palangos komanda NKL reguliariajame sezone užėmė trečią vietą, iškovojo 26 pergales ir patyrė 16 pralaimėjimų.

Dėsningas „Telšių“ rezultatas

Kitai pusfinalio dalyvei iš Žemaitijos – „Telšių“ komandai – šis sezonas yra istorinis. Povilo Šakinio treniruojami telšiškiai, kuriems šis sezonas NKL yra ketvirtas, ketvirtfinalio varžybose 3:0 (80:74, 93:90 po pratęsimo, 78:62) nugalėjo Jonavos klubo „Sintek-Jonava“ krepšininkus ir tarp keturių stipriausiųjų atsidūrė pirmą kartą. Reguliariajame sezone „Telšiai“ užėmė ketvirtą poziciją.

Pusantro sezono ekipą treniruojantis P. Šakinis įsitikinęs, kad toks klubo rezultatas yra dėsningas.

„Žinau komandos valdžią ir savininkus, klubas dirba nuosekliai ir tvarkingai. Toks stabilumas duoda rezultatų. Žaidėjų rotacija yra didelė, jie viską apgalvoja. Vadovų sprendimai yra teisingi, todėl manau, kad dabar ir rezultatas yra gana dėsningas. Sezoną vertinu gerai, bet liko nebaigtų darbų“, – interviu svetainei nklyga.lt sakė P. Šakinis.

„Telšių“ komandoje penki žaidėjai renka dviženklį taškų skaičių. Tai Deividas Rasys (11,7), Mindaugas Norkus (11,6), Ovidijus Kaminskis (11,4), Ignas Razutis (11,0) ir Juozas Balčiūnas (10,6).

„Neturime vieno lyderio. Mūsų žaidėjai žino savo funkcijas. Su vienu varžovu vieni žaidžia geriau, su kitu – kiti. Viską grindžiame komandiniais veiksmais“,˙– aiškino treneris.

Kalbėdamas apie pusfinalio varžovą „Vytį“ P. Šakinis sakė, jog Šakių ekipa yra gera ir neatsitiktinai laimėjo reguliarųjį sezoną: „Jos braižas aiškus – remiasi atakuojančiais žaidėjais, daug meta iš toli, sezono metu gerino rekordus. Toks jų žaidimas veikia.“

„Telšių“ strategas pabrėžė, jog finalo ketverto varžybos suteikia netikėtumo, nes jose nebelieka favoritų ar autsaiderių.

Puikiai „Kuršių“ klube pritapęs amerikietis Jalenas Riley lygoje yra pirmas pagal rezultatyvumą ir naudingumą. / nklyga.lt nuotrauka

„Vytis“ – reguliariojo sezono lyderis

Daugiausia iš visų NKL ekipų – 32 rungtynes laimėję „Vyčio“ krepšininkai ir šį sezoną rimtai nusitaikę į apdovanojimus. Pastaruosius dvejus metus Šakių ekipa iškovojo bronzos medalius.

Šį sezoną ekipą, kurią treniruoja Erikas Kučiauskas, traukia penki dviženklį taškų kiekį renkantys žaidėjai: Paulius Beliavičius (14,4 tšk.), Marijus Užupis (13,8), Aurelijus Pukelis (12,4), Šarūnas Vingelis (12,1) ir Lukas Grabauskas (11,3).

Ketvirtfinalyje „Vytis“ 3:0 (73:72, 69:58, 75:66) pranoko titulo neapgynusį uostamiesčio klubą „Neptūnas-Akvaservis“.

Šakių klubas jau praėjusiais metais mėgino pereiti į LKL, bet „Vyčio“ galimybės žlugo, kai Kauno rajono savivaldybė neleido klubui žaisti Garliavoje. Šakių salė neatitinka LKL keliamų kriterijų, o kitos alternatyvos „Vyčio“ ekipos vadovai nebuvo pateikę.

Beje, į elitą, tik jau komerciniu principu, pernai bandė patekti ir Jonavos komanda. Tačiau šiai stojamasis mokestis (400 tūks. eurų) pasirodė per didelis. Jonaviškiai prašė mokestį sumažinti iki 200 tūkst., bet LKL valdyba net nediskutavo tuo klausimu.

O šių metų Jonavos ekipos bandymas patekti į LKL sportiniu principu, kaip jau rašėme, baigėsi ketvirtfinalyje.

Atsiliko 0:2 ir laimėjo

Sunkiausiai kelią į NKL pusfinalį skynėsi „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai. Pirmas dvi ketvirtfinalio rungtynes Marijampolės komanda pralaimėjo Joniškio „Delikatesui“ (91:96 ir 81:90), bet paskui iškovojo tris pergales (93:76, 77:64 ir 98:94) ir triumfuodama pateko į ketvertą. Lemiamos, penktosios, rungtynės gerbėjams padovanojo tikrą krepšinio spektaklį: prireikė net dviejų pratęsimų.

Ryčio Vaišvilos vadovaujama „Sūduvos-Mantingos“ ekipa NKL istorijoje tapo ketvirtąja, sugebėjusia laimėti atkrintamųjų varžybų seriją iki trijų pergalių atsiliekant 0:2.

Anksčiau tai yra pavykę padaryti trims komandoms. 2016–2017 metų sezone „Vytis“ kovoje dėl trečiosios vietos su Raseinių „Rasais“ atsiliko 0:2, tačiau sugebėjo triumfuoti tris sykius paeiliui ir laimėjo bronzos medalius. Lemiamas mūšis buvo laimėtas 104:103.

2008–2009 metais tokia pati situacija nutiko vėl žaidžiant dėl bronzos medalių. Utenos „Juventus“ po pirmųjų dvejų rungtynių pirmavo 2–0, bet Mažeikių „Mažeikiai“ šventė pergales tris kartus iš eilės ir triumfavo. Pirmą kartą toks įvykis buvo užfiksuotas 2006–2007 metų sezone. Tuomet finalo varžybose Jonavos „Dextera“ buvo priekyje 2:0, trimis laimėjimais paeiliui atsakė ir nugalėtojų taurę į viršų iškėlė Klaipėdos „Nafta-Uni-Laivitė“.

