Nauja atrankos sistema kelią į rinktinę atvėrė būriui naujokų 

Naujoji pasaulio vyrų krepšinio čempionato atranka, kurioje rinktinės dėl kelialapių kovojo krepšinio klubų sezono metu, parodė, jog Lietuva turi daug talentingų žaidėjų, deramai pavadavusių iš NBA ir Eurolygos klubų neišleistus rinktinės senbuvius.

Per visą atrankos ciklą, prasidėjusį 2017-ųjų lapkritį ir pasibaigusį 2019-ųjų vasarį, mūsų šalies rinktinei atstovavo 30 krepšininkų. Visų jų pastangomis rinktinė iškovojo 11 pergalių iš 12 galimų ir užtikrintai įsigijo kelialapį į planetos pirmenybių etapą Kinijoje.

„Noriu padėkoti visiems 30 žaidėjų, kurie per tuos „langus“ atstovavo rinktinei, atsiliepė į kvietimus ir atvažiavo susikaupę, labai rimtai žiūrėdami į savo darbą, – pasibaigus atrankos varžyboms sakė rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. – Vienodai esu dėkingas visiems – tiems, kurie dalyvavo visuose susitikimuose, ir tiems, kurie atvažiavo vieną kartą. Kiekvienas įdėjo savo indėlį. Kai kuriuose turuose būdavo nelengva, kai atvažiuodavo nauji žaidėjai ir tekdavo juos įtraukti į sistemą. Daug kam atrodė tai paprasta, bet tai nebuvo taip lengva.“

Atsigręžė ir į veteranus

Per planetos pirmenybių atrankos varžybas D. Adomaičiui didžiausias galvos skausmas buvo surinkti pajėgiausius ne NBA ir Eurolygoje rungtyniaujančius žaidėjus, nes lapkričio ir vasario mėnesiais, kada buvo numatyti grupių turai, šios organizacijos savo čempionatuose nebuvo nenumačiusios pertraukų.

Tokiu būdu mūsų trenerių štabui teko pasitelkti būrį krepšininkų, kurie rinktinės marškinėlius per oficialias varžybas užsivilko pirmą kartą. Iš 30 rinktinei padėjusių žaidėjų net penkiolikai tai buvo debiutas nacionalinėje ekipoje.

Treneriams teko prisiminti ir tuos, kurie jau buvo atsisveikinę su rinktine. Kalbame apie Kšištofą Lavrinovičių, be jokių diskusijų atsiliepusį į D. Adomaičio pagalbos šauksmą. Jį 2015 metais tuometis nacionalinės komandos vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas išleido „į užtarnautą poilsį nuo rinktinės“.

K. Lavrinovičius per savo karjerą rinktinėje iškovojo visų trijų spalvų Europos čempionato medalius. Ir jei ne nugaros trauma, savo kolekcijoje jis turėtų ir 2010 metų pasaulio pirmenybių bronzą. Per šias atrankos varžybas Kšištofas žaidė trejas rungtynes ir vidutiniškai rinko po 6 taškus.

Tarp kandidatų buvo ir vyriausias Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas Mindaugas Lukauskis, tačiau šio paslaugų taip ir neprireikė.

Ilgai lauktos svajonės išsipildymas

Per visą atrankos ciklą, prasidėjusį 2017-ųjų lapkritį ir pasibaigusį 2019-ųjų vasarį, mūsų šalies rinktinei atstovavo 30 krepšininkų, iš jų net 15 – debiutantų

Svajones vilkėti rinktinės marškinėlius pagaliau įgyvendino ne kartą vyriausiųjų trenerių akiratyje buvę Mindaugas Girdžiūnas, Rokas Giedraitis ir Žygimantas Janavičius.

Pastarasis arčiausiai galutinio rinktinės dvyliktuko slenksčio buvo net dukart. Apie galimą alytiškio debiutą rinktinėje buvo garsiai kalbama 2014 metų rinktinės stovykloje. Tačiau tada pasaulio čempionatui drauge su kandidatais besirengiantis Žygimantas per treniruotę patyrė traumą. Kauno klinikose atlikus išsamius tyrimus, paaiškėjo, kad gynėjui lūžo delnikaulis.

O 2015 metais paskutinę akimirką prieš Europos čempionatą treneris J. Kazlauskas į dvyliktuką pasiėmė ne Ž. Janavičių, o Luką Lekavičių.

„Viduje kažkas suvirpėjo, kai sulaukiau kvietimo atstovauti Lietuvai. Žodžiais sunku ir apibūdinti, ką jaučiau. Anksčiau vis pritrūkdavo poros žingsnių, o dabar mano sena svajonė pagaliau išsipildys“, – džiaugėsi krepšininkas, savo pavardę išvydęs D. Adomaičio paskelbtame kandidatų sąraše.

D. Adomaitis Ž. Janavičių pasitelkė per pirmo etapo atrankos rungtynes su Vengrija ir Kosovu bei antro etapo paskutines akistatas su olandais ir italais. 17 minučių per rungtynes aikštelėje praleisdavęs gynėjas rinko 3,5 taško.

R. Giedraitis anksčiau dukart buvo kviečiamas į kandidatų stovyklas, tačiau į dvyliktuką taip ir nepatekdavo. Rinktinėje jis debiutavo 2015 metais, tačiau tik per draugiškas rungtynes. Šiame atrankos cikle jis sulaukė savo valandos ir buvo vienas iš trijų žaidėjų, kovojusių per visus 12 rinktinės susitikimų. Šiuo metu Berlyno klubo ALBA garbę ginantis Rokas rinktinėje atkovojo daugiausia kamuolių (36) ir buvo trečias pagal pataikytus tritaškius (15).

M. Girdžiūnas 2016 metais rinktinei atstovavo taip pat tik per draugiškas rungtynes, tačiau tada prasibrauti į dvyliktuką neturėjo jokių realių galimybių. D. Adomaičio rinktinėje jam atsirado vietos, ir gynėjas žaidė šešerias rungtynes, vidutiniškai rinkdamas po 6 taškus.

Atsiskleisti trukdė traumos

Gediminas Orelikas kartą – 2015 metais – taip pat buvo atsidūręs išplėstiniame kandidatų sąraše, tačiau kvietimo į stovyklą taip ir nesulaukė.

D. Adomaitis žaidėją nedvejodamas įtraukė į rinktinės dvyliktuką ir naujokas 2017-ųjų lapkritį debiutavo įspūdingai: per rungtynes su Kosovu ir Lenkija pelnė 21 tašką, atkovojo 12 kamuolių ir pataikė 5 tritaškius. Tačiau 2018 metais ir šiemet puolėjas daugiau rinktinės marškinėlių nebeapsivilko. Visus planus sujaukė prieš metus patirta sunkiausia karjeroje trauma. Tąkart 2018-ųjų sausį jo atstovaujama Venecijos „Umana Reyer“ ekipa žaidė su Milano „Olimpia“. Trečiame kėlinyje lietuvis sukniubo bandydamas pagauti kamuolį per greitą ataką. Aikštelę jis paliko ant neštuvų. Iš pradžių manyta, kad Gediminui greičiausiai trūko kryžminiai kairiojo kelio raiščiai. Tiesa buvo dar skaudesnė – trūko girnelės savasis raištis. Prognozė buvo negailestinga – be krepšinio teks praleisti mažiausiai pusmetį. Tačiau kelio skausmas nesiliovė, todėl lapkričio mėnesį žaidėjui teko antrą kartą gultis ant operacinio stalo ir girnelės raištį sutvirtinti specialiomis vielomis.

Peties trauma sutrukdė rinktinėje dar daugiau atsiskleisti aukštaūgiui Evaldui Kairiui. Jis nacionalinės ekipos marškinėlius vilkėjo per šešis susitikimus ir vidutiniškai rinko 5,8 taško. Tačiau praėjusių metų gruodžio 1 dieną susižeidė petį. Buvo nutarta, jog žaidėjui reikia atlikti operaciją, po kurios reabilitacija gali trukti pusę metų.

Lietuva turi talentų

Pasak D. Adomaičio, Lietuva šiose pasaulio čempionato atrankos varžybose išliko stabili. Jo manymu, tokia atrankos sistema privertė visus dar labiau atkreipti dėmesį į mūsų krepšininkų rezervą, kurį dauguma yra linkę nurašyti.

„Faktas yra tas, kad turime didžiulę persvarą prieš kitas rinktines. Mes turime krepšinį, kuris Lietuvoje yra sportas numeris vienas, ir tikrai turime žaidėjų. Man truputį gaila, kad nuvertiname patys save ar žaidėjus, kurie varžosi LKL. Tai gera lyga, joje rungtyniauja aukšto lygio žaidėjai. Kaip parodė rinktinės rezultatai, mūsų žaidėjai yra geresni už kitų rinktinių“, – sakė D. Adomaitis.

Tai, trenerio teigimu, yra visos šalies krepšinio sistemos persvara, todėl tokia pasaulio čempionato atrankos sistema nepakenkė. Skirtingai nei į planetos pirmenybių finalinį etapą nepatekusiems kroatams ar slovėnams. „Šios valstybės tapo tokios atrankos sistemos aukomis. Sykiu tai išryškino šių šalių krepšinio sistemų spragas“, – pabrėžė Lietuvos rinktinės strategas.

Spėlioti, koks bus Lietuvos rinktinės dvyliktukas, vasaros pabaigoje vyksiantis į Kiniją kautis dėl pasaulio čempionato prizinės vietos, D. Adomaičio teigimu, dar per anksti. Pirmiausia kandidatai turi baigti sezonus savo klubuose, taip pat daug lems jų sportinė forma ir sveikata.

Lietuvos krepšininkai pasaulio čempionato atrankos turnyre

Žaidėjas Rungtynės Minutės (vid.) Taškai (vid.) Naudingumas (vid.) E. Bendžius 12 18,2 10,6 11,2 A. Juškevičius 12 18,4 7,3 7,4 R. Giedraitis* 12 17,3 7,1 9,3 R. Seibutis 10 18,5 8,6 7,2 M. Kalnietis 6 24,5 11,8 15,0 M. Echodas* 6 14,9 8,3 11,7 M. Girdžiūnas* 6 20,5 6,0 7,7 A. Butkevičius* 6 17,4 5,7 8,2 E. Kairys* 6 14,3 5,8 8,2 E. Želionis* 6 8,8 3,5 2,8 L. Lekavičius 4 19,8 8,8 8,8 J. Mačiulis 4 22,7 7,8 11,0 A. Gudaitis 4 19,1 7,5 10,5 M. Grigonis 4 20,4 6,8 11,5 M. Kuzminskas 4 20,6 4,8 4,3 M. Gebenas* 4 17,5 4,0 6,5 Ž. Janavičius* 4 17,0 3,5 7,3 V. Čepukaitis* 4 9,9 2,8 5,8 Š. Vasiliauskas 4 12,2 1,0 2,5 G. Masiulis* 3 14,1 6,3 5,3 K. Lavrinovičius 3 9,8 6,0 7,0 D. Sabonis 2 21,7 14,5 20,0 J. Valančiūnas 2 20,0 13,0 15,5 G. Orelikas* 2 21,1 10,5 12,5 D. Gailius 2 18,0 8,0 8,0 E. Ulanovas 2 30,8 7,0 7,0 D. Bičkauskis* 2 15,6 5,5 5,0 E. Mockevičius* 2 11,4 4,5 5,5 A. Kulboka* 1 18,6 9,0 12,0 L. Birutis* 1 12,7 8,0 12,0

* Debiutavo rinktinėje

Reklama