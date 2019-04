Mažumoje žaidęs „Žalgiris“ parbloškė varžovus 

Ketvirtą pergalę per pastarąsias penkerias rungtynes Lietuvos futbolo A lygoje iškovojo čempionato lyderis Vilniaus „Žalgiris“.

Sostinės klubas 8-ojo turo mače išvykoje po rezultatyvios 4:1 (1:1) sutriuškino „Palangą“, kuri beveik visą antrą kėlinį žaidė turėdama žaidėjo pranašumą.

Vilniečiai į priekį pabėgo jau 5-ąją minutę. Liviu Antalis atliko aštrų perdavimą į baudos aikštelės vidurį, kur nuo oponento atitrūkęs Pau Moreris tiksliai smūgiavo galva.

Tai buvo ketvirtasis legionierius iš Ispanijos įvartis šiame sezone.

Netrukus dėkingos progos neišnaudojo Rolandas Baravykas, o kitoje aikštės pusėje krito išlyginamasis įvartis. 20-ąją minutę Idrisas Umajevas baudos aikštelėje surado Andrejų Miaziną ir šis tiksliai smūgiavo pažeme.

„Žalgiris“ rungtyniavo pranašiau, tačiau 49-ąją minutę už antrą geltoną kortelę iš aikštės buvo pašalintas vidurio gynėjas Mevlanas Adili. Beje, raudoną kortelę prieš save šiame sezone žalgirietis išvydo jau antrą kartą.

Vis dėlto tai vicečempionų iš rikiuotės neišmušė. 51-ąją minutę po greito Sauliaus Mikoliūno išmetimo iš užribio puikiu smūgiu savo komandą į priekį išvedė L. Antalis.

„Palanga“ metėsi į priekį, o tuo pasinaudoję žalgiriečiai padidino pranašumą. 65-ąją minutę po L. Antalio perdavimo aštuntą įvartį šiame sezone pelnė Tomislavas Kišas, dar po šešių minučių kamuolį į savo vartus, perdavimus atlikus Matui Vareikai, nukreipė „Palangos“ saugas Josipas Baličius.

Per likusį laiką pasižymėti galėjo abi komandos, tačiau savo šansais nepasinaudojo. Be to, šiose rungtynėse pirmą sykį su „Žalgirio“ marškinėliais A lygoje pasirodė puolėjas Ertonas Fejzullahu.

„Žalgiris“ iškovojo šeštąją pergalę sezone ir savo sąskaitoje turi 19 taškų, „Palangos“ kraityje – 7 taškai.

