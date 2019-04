Lietuvos regbininkai istoriniame mače nusileido buvusiems Europos čempionams 

Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį sausakimšame Jurbarko centriniame stadione išbandė jėgas su buvusia Europos čempione Portugalijos rinktine. Lietuviai Europos čempionato „Trophy“ diviziono turnyro rungtynėse varžovams pralaimėjo 7:48 (7:21).

Tai buvo 100-osios oficialios Lietuvos rinktinės rungtynės. Portugalai po šios pergalės užsitikrino „Trophy“ diviziono nugalėtojų vardus ir su Vokietija žais dėl teisės rungtyniauti aukščiausiame divizione. Lietuvos rinktinė su 5 taškais lieka penkti, bet mūsiškiai jau įvykdė pagrindinį tikslą – išsaugoti vietą šiame divizione.

Portugalai aktyviau pradėjo rungtynes, bet klaidos ir netikslūs baudos smūgiai neleido svečiams išsiveržti į priekį. 20-ąją min. portugalai galiausiai pralaužė lietuvių gynybą. Po kelių minučių jau lietuviai ėmė džiuginti gausiai susirinkusius sirgalius ir ėmė rengti pavojingas atakas. Po vienos iš jų Darius Vaitkevičius prispaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote. Po Donato Vilimavičiaus realizacijos smūgio rezultatas tapo lygus 7:7. Vis dėlto portugalai dar pirmajame kėlinyje išnaudojo savo meistriškumą ir įpusėjus rungtynėms pirmavo 21:7.

Antrajame kėlinyje abi komandos atliko nemažai keitimų, o didesnę laiko dalį kamuolį kontroliavo Portugalijos regbininkai. Lietuvių klaidomis gynyboje pasinaudoję svečiai dar labiau padidino persvarą, o Lietuvos rinktinės treneris iš PAR Ntando Manyosha leido daugiau pažaisti jaunesniems žaidėjams.

„Portugalai nebuvo joks stebuklas. Gal patys per daug jų išsigandome. Nebuvo jie kažkuo ypatingai geresni, tiesiog jie turi daugiau patirties. Iš tokių rungtynių galime pasimokinti to, kad labai daug kas priklauso nuo kiekvieno žaidėjo. Jeigu kažko nepadarai tokiose rungtynėse, tai niekas už tave to nepadarys. Čia ir buvo svarbiausia. Treneriai sakė, kad viskas priklausys nuo žaidimo vienas prieš vieną. Taip ir buvo“, – įspūdžiais dalinosi Lietuvos rinktinės kapitonas Žygimantas Radžius.

Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais po savaitės išvykoje su Šveicarijos rinktinė. Ciklą mūsiškiai baigs birželio 8 dieną Panevėžyje, kuri susitiks su Nyderlandų komanda.

„Džiaugiuosi, kad išvengėme didesnių traumų, Šveicarijoje vėl bus sunki kova, bet žinoma, kad sieksime tik pergalės“, – pridūrė Ž. Radžius.

