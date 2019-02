Lemtingas vakaras 

Po septynerių metų pertraukos Vilniaus „Rytas“ turi puikią galimybę vėl patekti tarp aštuonių pajėgiausių Europos taurės turnyro ekipų ir toliau kovoti dėl apdovanojimo.

Tam tereikia šiandien „Siemens“ arenoje per svarbiausias sezono rungtynes iškovoti pergalę.

Vienas laisvas bilietas

Europos taurės turnyre liko tik vienas nežinomasis, ir tas nežinomasis priklauso E grupei, kurioje varžosi Dainiaus Adomaičio treniruojami „Ryto“ krepšininkai. Septynių kelialapių į ketvirtfinalį savininkai jau aiškūs. Tai – Berlyno ALBA (E grupė) su Roku Giedraičiu, Vilerbano ASVEL (F) su Mantu Kalniečiu ir Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (F), ispanų „Valencia“ (G) ir Malagos „Unicaja“ (G) bei Andoros „MoraBanc“ (H) ir Kazanės „Uniks“ (H).

Dėl paskutinio bilieto į laisvą vietą ketvirtfinalyje kausis „Rytas“ ir „Monaco“. Pirmą tarpusavio akistatą išvykoje vilniečiai pralaimėjo 70:75, tačiau per atsakomąją dvikovą taškų skirtumas nieko nebelems. Situacija E grupėje paprasta – į ketvirtfinalį pateks ta komanda, kuri nugalės varžovę nors ir vienu tašku.

„Monaco“ klubą šį sezoną traukia 14,7 taško per rungtynes renkantis 210 cm ūgio vidurio puolėjas Elmedinas Kikanovičius. Be jo, dviženklį skaičių taškų dar pelno gynėjai Paulas Lacombe'as (11) ir Yakuba Ouattara (10,8).

Eimantas Bendžius: „Tikime, kad šį kartą viskas bus kitaip.“

Vilniaus komanda varžovus pranoksta pagal renkamus taškus, atkovotus kamuolius, tuo metu „Monaco“ krepšininkai atlieka daugiau rezultatyvių perdavimų ir taikliau atakuoja iš vidutinio nuotolio.

Per pirmą tarpusavio mačą Monake vilniečiai ilgą laiką pirmavo, o likus žaisti pusantros minutės rezultatas buvo lygus 69:69. Tačiau susitikimo pabaigoje šaltakraujiškiau žaidė šeimininkai ir laimėjo 75:70.

Apšilo mėtydami tritaškius

Pastarąjį kartą Vilniaus ekipa tarp aštuonių pajėgiausių Europos taurės turnyro komandų buvo patekusi 2011–2012 metų sezoną. Tuomet klubui sekėsi – jis net prasibrovė į finalo ketverto turnyrą, kuriame iškovojo bronzą.

Eimantas Bendžius: „Tikime, kad šį kartą viskas bus kitaip.“ / „Monaco“ nuotrauka

Nedaug iki ketvirtfinalio sostinės krepšininkams pritrūko 2016–2017 metų sezoną. Tąkart viską, kaip ir dabar, lėmė paskutinės „Top 16“ etapo rungtynės. Kelią į atkrintamąsias varžybas Vilniaus komandai būtų atvėrusi pergalė devyniais taškais prieš Sankt Peterburgo „Zenit“, tačiau Rusijos klubą šeimininkams pavyko įveikti tik dviejų taškų skirtumu.

Rengdamiesi lemiamam išbandymui „Ryto“ žaidėjai apšilo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate per akistatą su Utenos „Juventus“. Namie rungtyniavę vilniečiai nugalėjo varžovus 93:82. Čia visu gražumu atsiskleidė sostinės klubo puolėjas Eimantas Bendžius, pataikęs 6 tritaškius iš 8. Iš viso jis pelnė 21 tašką ir savo ekipoje buvo rezultatyviausias. Be to, E. Bendžius atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų. Per šį susitikimą „Ryto“ krepšininkai pataikė 13 tritaškių iš 30 (43 proc. taiklumas).

„Nuo labai gerai iki labai blogai – taip galima sakyti apie mūsų rungtynes“, – repeticiją prieš akistatą su „Monaco“ komentavo vilniečių treneris D. Adomaitis.

Svarbiausia – susikaupti

Prieš mūšį su „Monaco“ vienas „Ryto“ lyderių E. Bendžius sakė, kad krepšininkų nuotaika gera, sekmadienį komanda turėjo laisvą dieną, o nuo pirmadienio intensyviai rengėsi dvikovai su svečiais.

Per pirmąjį ratą išvykoje „Neptūno“ krepšininkams nepavyko sustabdyti Bairoito klubo puolimo - jis laimėjo 102:78. / Ray Vyniškausko nuotrauka

Po ketverių metų pertraukos sostinės klube rungtyniaujantis puolėjas, prisimindamas pirmojo rato akistatą Monake, teigė, jog vienu metu jo atstovaujama ekipa turėjo septynių taškų pranašumą, bet kartais buvo paskubėta, nepataikyta iš patogios padėties. Tuo metu varžovai pasinaudojo vilniečių klaidomis ir persvėrė rezultatą. „Tikime, kad šįsyk viskas bus kitaip“, – neabejojo puolėjas. Jis pridūrė, jog „Monaco“ pastaruoju metu rungtyniavo be dviejų savo lyderių, tačiau demonstravo neblogą krepšinį.

„Monako klubas iškovojo svarbią pergalę Prancūzijos čempionate, o tai parodo, kokį charakterį turi jo žaidėjai, – tinklalapiui rytasvilnius.lt kalbėjo E. Bendžius. – Mums bus svarbu susikaupti ir išlaikyti koncentraciją per visas rungtynes.“

Krepšininkas viliasi, jog šį vakarą „Siemens“ tribūnose tuščių vietų nebus, ir tai, jo žodžiais, suteiks komandai dar daugiau papildomos motyvacijos.

Vien pergalės nepakaks

Šiandienos vakaras ne mažiau svarbus ir FIBA Čempionų lygos turnyre besikaunančiam Klaipėdos „Neptūnui“. Tiesa, į atkrintamąsias varžybas siekiantiems patekti Kazio Maksvyčio auklėtiniams per paskutines reguliariojo sezono rungtynes neužteks savo žiūrovų akivaizdoje tik nugalėti Bairoito klubą „Medi“, kuris į D grupės ketvertuką nepretenduoja.

Šioje grupėje pirmąsias tris vietas, o sykiu ir teisę žaisti atkrintamosiose varžybose jau užsitikrino Bolonijos „Virtus“ (9 pergalės/4 pralaimėjimai), Stambulo „Besiktas“ (8/5) ir Patrų „Promitheas“ (8/5). Į ketvirtąją vietą pretenduoja po septynerias rungtynes laimėjusios Ostendės „Filou“, „Neptūno“ ir Strasbūro SIG komandos.

Kad būtų ketvirtas, uostamiesčio klubas turi įveikti Bairoito ekipą ir tikėtis, jog tą pačią dieną Strasbūro krepšininkai svečiuose nugalės Ostendės „Filou“. Tik taip „Neptūnas“ gautų galimybę tęsti sezoną Europoje. Jei SIG krepšininkams nepavyktų palaužti belgų pasipriešinimo, šie grupėje užimtų ketvirtąją vietą ir aplenktų Klaipėdos komandą, nes yra įveikę ją abu sykius.

Šiandien uostamiesčio žaidėjai stengsis sukaupti visas jėgas po nesėkmingo pasirodymo savaitgalį LKL pirmenybėse. 28 taškų deficitą ketvirtame kėlinyje turėję klaipėdiečiai buvo priversti namie pripažinti pavydėtinai taikliai tritaškius metusių Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ pranašumą – 89:103. Svečiai iš viso pataikė net 19 tritaškių iš 35 (taiklumas 54 proc.), o „Neptūnas“ – tik 7 iš 36 (19 proc.).

„Labai gėda dėl to, kaip žaidėme namie, – neslėpė nusivylimo „Neptūno“ strategas K. Maksvytis. – Praleidome 103 taškus. Net sunku rasti kokių nors žodžių. Buvome lėti, stori, nemotyvuoti ir dar nelabai protingi.“

GOOGLE rekomenduoja