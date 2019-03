Kapitoną praradusi rinktinė tiki: žiūrovai suteiks sparnus 

Greičiau nei po mėnesio Elektrėnuose startuos pasaulio jaunių ledo ritulio čempionato IIA diviziono turnyras. Jame vilčių kovoti dėl aukso neatsisakys ir Lietuvos jaunių rinktinė.

Artėjant čempionatui yra ir ne pačių maloniausių naujienų: rinktinei padėti negalės neseniai operaciją iškentęs kapitonas Martynas Grinius, tačiau jo ir komandos vyriausiojo trenerio Dougo Boulangerio teigimu, nepaisydama nuostolių, Lietuvos rinktinė nežada sustoti ir toliau judės į priekį siekdama aukščiausių tikslų.

Sezoną sujaukė peties problemos

Kaip rašo hockey.lt, vienam iš Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinių lyderių M. Griniui pastarasis mėnuo gana sunkus. Suomijos jaunių aukščiausiosios lygos „Sport“ klube rungtyniaujantis 17-metis turėjo priimti nelengvą sprendimą ir ryžosi atlikti ilgai atidėliotą peties operaciją. Po sėkmingos operacijos praėjus porai savaičių jaunasis ledo ritulininkas jau neslepia nekantraujantis vėl lipti ant ledo.

„Prieš tris savaites man operavo petį, dabar atlieku reabilitaciją. Jau labai noriu čiuožti ir ant ledo tikiuosi žengti kaip įmanoma greičiau. Viliuosi kitą savaitę pradėti aktyviai sportuoti ir atlikti pratimus, kuriuos leis daryti medikai, tačiau iš pradžių veikiausiai teks viską pradėti nuo dviračio. Vis dėlto iki mano sugrįžimo į dvikovas dar praeis nemažai laiko: į kontaktinį žaidimą galėsiu sugrįžti tik po pusės metų“, – kalbėjo Suomijoje besimokantis lietuvis.

Peties problemos žaidėjui nedavė ramybės nuo pat sezono pradžios. Jau tuomet Martynui gydytojai siūlė operuotis, bet puolėjas bandė viską atidėti ir sėkmingai debiutavo aukščiausiojoje Suomijos jaunių lygoje, taip nustebindamas net ir savo komandos trenerius.

Dougas Boulangeris: „Turiu būti atviras - žaidėjų praradimas nėra tas dalykas, kuris keltų galvos skausmą.“ / hockey.lt nuotrauka

„Manau, kad šis sezonas susiklostė visai gerai. Dėl mano sėkmingo žaidimo buvo nustebę ir komandos treneriai, nes tokių rezultatų iš manęs jie nelaukė. Tiesa, nesu labai tvirtai sudėtas, tad jie manė, jog prieš fiziškai stipresnius žaidėjus man žaisti bus sunku. Aišku, sezonas galėjo būti ir geresnis. Bet problemos dėl peties prasidėjo dar prieš sezoną. Jau tuomet man buvo siūloma atlikti operaciją, bet labai norėjau žaisti ir ieškojau galimybių, kaip ją būtų galima atidėti iki sezono pabaigos.“

Sezono užbaigti be traumų M. Griniui nepavyko. Keletą kartų dėl peties nežaidęs galiausiai jis turėjo atsisveikinti su galimybėmis vesti komandą į priekį pasaulio čempionate Elektrėnuose ir atsigulė ant operacinės stalo. Puolėjas neslepia, kad noras žaisti rinktinėje, nepaisant rizikos, buvo didžiulis, o jį nuo to padėjo atkalbėti tik protingi aplinkinių patarimai.

„Žinoma, pasaulio čempionatas Elektrėnuose buvo mano mintyse, ilgai svarsčiau, kokį sprendimą priimti. Atvirai kalbant, jei ne medikai, tėvai ir kiti protingi žmonės, būčiau važiavęs ir žaidęs rinktinėje. Juk tai yra paskutinis mano kartos čempionatas šioje amžiaus grupėje, į mane buvo dedama daug lūkesčių. Tiesa, nėra to blogo, kas neišeitų į gera: žiūrint į mano asmeninę karjerą, geriau operaciją atlikti dabar nei ateityje, kad problemos dėl peties nepablogėtų. Gydytojai mane įspėjo, jog tęsiant žaidimą be operacijos peties būklė pablogėtų, ir taip galėtų baigtis visa mano karjera. Džiugu, jog iki to nepriėjau. Tikiuosi, kad pasveikusio manęs ateityje laukia dar daugybė čempionatų“, – optimizmo neprarado žaidėjas.

Svarbiausia – judėti į priekį

Jau nebe pirmo svarbaus žaidėjo Lietuvos rinktinės stovykloje praradimas nekeičia jaunių rinktinės planų būsimame čempionate. Kaip atskleidžia vyriausiasis treneris D. Boulangeris, reikia judėti į priekį ir pamiršti savo netektis.

„Turiu būti atviras – žaidėjų praradimas nėra tas dalykas, kuris keltų galvos skausmą apie tai galvojant. Mano darbas – padaryti viską rengiant tuos žaidėjus, kurie atvyks, kad jie pasirodytų kuo geriau. Neabejoju, jog savų problemų turės ir kitos į čempionatą atvyksiančios rinktinės, o netekčių neišvengsi.

Be jokios abejonės, labai gaila, kad Martynas patyrė traumą ir praleis čempionatą. Paskambinau jam po operacijos ir pasiteiravau, kaip laikosi. Sužinojęs, jog operacija truko kiek ilgiau, nei planuota, bet viskas praėjo sklandžiai, galėjau būti ramus dėl mūsų kapitono ir kibti į tolesnius darbus. Mums svarbiausia – judėti į priekį ir parengti visus atvykstančius vaikinus, kad jie tinkamai atstovautų mūsų šaliai. Man nesvarbu žaidėjų numeriai ar jų pavardės ant marškinėlių, svarbiausia, kad visi atliktų gautas užduotis, nes galiausiai laimėtoją lemia tai, kuri komanda yra pasirengusi stipriau dirbti“, – apie kapitono netektį kalbėjo treneris iš Kanados.

Apie tai, jog ir be jo rinktinė gali pasiekti savo tikslus, kalbėjo ir M. Grinius. Jis pripažino, kad du prieš tai vykę čempionatai tik patvirtino žodžius, jog svarbiausia čempionate – sunkus darbas.

„Manau, kad šiai rinktinei viskas yra pasiekiama. Pats abiejuose žaistuose čempionatuose įsitikinau, kad gali nutikti visko. Štai U-20 pirmenybėse visus nustebino ispanai, o praėjusiame U-18 čempionate Korėja mums vos neatidavė aukso“, – teigė M. Grinius.

Palaikymas kaip niekad reikalingas

Būsimose pirmenybėse Lietuvos rinktinei itin svarbus bus ir aistruolių palaikymas. Tuo neabejoja ir į čempionatą palaikyti komandos draugų besiviliantis atvykti M. Grinius. Jis pripažino, jog gruodį Elektrėnuose vykusiame turnyre pasigesta aktyvesnio palaikymo iš tribūnų.

„Visada malonu, kai tavęs palaikyti susirenka daug žmonių. Nenorėčiau kritikuoti žiūrovų, bet per kalėdinį turnyrą, kai žaidėme su lenkais, tribūnose esančių žiūrovų palaikymas buvo pasyvus. Žaidėjai iš tribūnų galėtų pasisemti kur kas daugiau energijos, jei rinktinės palaikymas būtų aktyvesnis nei gruodį.“

Vyriausiasis rinktinės treneris D. Boulangeris neabejoja, kad pasaulio čempionate palaikymas bus gausesnis ir skambesnis, aistruoliai neabejotinai taps septintu rinktinės žaidėju.

„Net neabejoju – balandį palaikymas iš tribūnų bus daug didesnis ir aistringesnis. Turime suprasti, kad tai yra naujai suburta komanda, o žiūrovai gruodį dar tik bandė su ja susipažinti ir pamatyti, ką ji gali. Manau, kad dabar, pamatę rinktinės pirmus pasirodymus, jie pradės mūsų ekipą sekti akyliau, ir rinktinė iš tribūnų svarbiausių kovų metu sulauks puikaus palaikymo.

Nedvejodamas galiu sakyti drąsiai: žiūrovai žaidėjams suteiks sparnus. Jų palaikymas padės žengti papildomą žingsnį, surasti jėgų ir mačo metu nejausti nuovargio. Su sirgalių palaikymu kiekvienose rungtynėse ant ledo turėsime septynis žaidėjus – šešis žaidžiančius aikštėje ir vieną rinktinei padedantį tribūnose“, – kalbėjo rinktinės treneris.

Pasaulio jaunių IIA diviziono čempionatas Elektrėnuose vyks balandžio 7–13 dienomis. Lietuviai dėl kelialapio į pirmąjį divizioną kovos su Rumunijos, Lenkijos, Pietų Korėjos, Estijos ir Ispanijos bendraamžiais.

