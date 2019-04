Įspūdingą charakterį pademonstravę žalgiriečiai švenčia pergalę Stambule 

Antrosiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse Kauno „Žalgiris“ pademonstravo visai kitą savo veidą, 82:80 (20:21, 26:18, 27:19, 9:22) patiesė Stambulo „Fenerbahce“, išlygino serijos rezultatą 1:1 ir perkelia seriją į „Žalgirio“ areną. Jau dabar aišku, kad Kaune tikrai bus sužaisti du mačai – pirmasis jau balandžio 23 d., o antrasis – balandžio 25 dieną.

Rungtynių pradžioje kauniečiams taškus rinko agresyviai žaidęs Brandonas Daviesas, tačiau niekaip nepavyko apsiginti nuo „Fenerbahce“ išpuolių – 4:10. Dėjimais krepšio tvirtumą tikrino laiku ir vietoje atsiradęs Deonas Thompsonas, o svarstykles į „Žalgirio“ pusę 16:15 tolimais šūviais nusvėrė Leo Westermannas ir Nate‘as Woltersas. Gerą atkarpą pratęsė puikiai nuo suolo į puolimo schemas įsilieję D.Thompsonas ir N.Woltersas, bet pirmą kėlinį 20:21 laimėjo Turkijos čempionai.

Antrą kėlinį atidarė dar vienas sėkmingas B.Davieso epizodas baudos aikštelėje, rezultatyviai po krepšiu sužaidė pirmauti svečiams 26:24 leidęs Edgaras Ulanovas. Aktyvų pasirodymą tęsė N.Woltersas, dar kartelį metimą kartojo E.Ulanovas – 30:26. Rekordinį pranašumą Stambule krovė progas iš toli išnaudoję Artūras Milaknis ir N.Woltersas – 36:28. Iš gynybos į puolimą po E.Ulanovo bloko gražiai perėjo N.Woltersui asistavęs D.Thompsonas, o po Mariaus Grigonio taiklių baudų, persvarą išaugo iki dviženklės – 40:30. Į pagyvėjusį varžovų žaidimą savo atsakymą turėjo tritaškiais prapliupę Aaronas White‘as ir L.Westermannas, provokavę dar vieną Željko Obradovičiaus minutės pertraukėlę – 46:36. Per likusį laiką žalgiriečiai taškų nepelnė, tačiau į rūbinę nusinešė apčiuopiamą 46:39 pranašumą.

Po didžiosios pertraukos progų nešvaistė M.Grigonis, po kurio septynių taškų vos per keletą minučių atstumas išaugo iki 55:42. Juvelyrinį L.Westermanno perdavimą taškais pavertė E.Ulanovas, sudėtingą metimą su sirena realizavo savo žodį taręs Thomasas Walkupas – 59:46. Be priekaištų toliau rungtyniavo E.Ulanovas, naujas aukštumas sukūrė T.Walkupas – 63:46. Be klaidų varžovų krepšį tarnavo E.Ulanovas, tačiau tada iniciatyvos ėmėsi Luigi Datome (67:53). Ramesnį gyvenimą kauniečiams prieš lemiamą mačo atkarpą užtikrino solidus B.Davieso žaidimas – 73:58.

Ketvirtajame kėlinyje be taškų Lietuvos čempionai gyveno tris minutes, o persvara pavojingai mažėjo iki 73:62. Tuomet prie baudų metimų linijos stojo B.Daviesas ir D.Thompsonas, tačiau iš žaidimo krepšys buvo užsirišęs jau daugiau nei šešias minutes (77:71). Galų gale perėmęs kamuolį visą susikaupusį pyktį triuškinamu dėjimu pavertė lengviau atsikvėpti leidęs E.Ulanovas – 79:71. Sunkiu komandai metu rankos metant baudas sudrebėjo T.Walkupui ir B.Daviesui, tad likus 39 sekundėms rezultatas jau tapo lygus 80:80. Lemiamą ataką vargais negalais metimu su sirena užbaigė E.Ulanovas, Eurolygos vicečempionai likus 4 sekundėms klydo, pergalę užtvirtinti galėję L.Westermanno baudų metimai skriejo pro šalį, bet pergalės iš „Žalgirio“ tai neatėmė – 82:80.

„Žalgiris“: E.Ulanovas 20 (9/10 dvit., 7 atk. kam.), N.Woltersas 14, B.Daviesas 13, M.Grigonis 9, D.Thompsonas 8, T.Walkupas 6, L.Westermannas 6, A.Milaknis 3, A.White‘as 3.

„Fenerbahce“: L.Datome 17 (9 atk. kam.), K.Sloukas 15 (6 rez. perd.), J.Veseley 12 (5/6 dvit.), M.Guduričius 11 (3/5 trit.).

