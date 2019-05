Gyvenimo klaidos kovotoją Marių Žaromskį privertė eiti sunkesniu keliu 

Vienas garsiausių Lietuvos kovotojų Marius Žaromskis prisipažino, jog gerokai anksčiau ir kur kas daugiau titulų būtų pasiekęs, jei būtų klausęsis kitų patarimų.

„Buvau įsitikinęs, kad viską žinau, todėl dariau taip, kaip man atrodė. Tai buvo klaida“,˙– sakė savo pergalėmis užsienyje išgarsėjęs 38-erių lietuvis. Šiuo metu jo sąskaitoje – 21 pergalė ir 9 pralaimėjimai.

Daugiau nei po ketverių metų pertraukos Marius nutarė vėl lipti į ringą ir prisiminti kovų aistras, kurios jį, kaip pats neslėpė, traukia it narkotikas. Gegužės 3 dieną Vilniuje surengtame

„MMA Bushido FC“ turnyre aštuonkampiame narve M. Žaromskis (svorio kategorija iki 77 kg) pirmame raunde techniniu nokautu pranoko baltarusį Aleksandrą Danilčanką. Pergalę lietuvis pažymėjo atlikdamas kelis salto šuolius.

Įspūdingiausios pergalės

Savo žiūrovų akivaizdoje Marius kovojo po 11 metų pertraukos. Pastarąjį sykį šalies mišraus kovos meno (MMA) gerbėjai Lietuvos ringe besivaržantį M. Žaromskį matė 2008-aisiais. Tąkart „Bushido Hero's“ turnyre jau pirmame raunde jis nokautavo džiudžitsu ir kovų be taisyklių čempioną lenką Jedrzejų Kubskį. O jau kitais metais M. Žaromskis tapo asociacijos „Bushido Dream“ čempionu vidutinio svorio kategorijoje. Tąkart pusfinalyje M. Žaromskis per 4 minutes susitvarkė su japonu Hyato Maha Sakurai, o finale per 2 minutes ir 22 sekundes nokautavo amerikietį Jasoną Highą.

Viena iš labiausiai įsimintinų pergalių jo karjeroje pasiekta 2010-aisiais prieš Japonijos legendą Kazushi Sakurabą. Po tikslių lietuvio smūgių japonas patyrė ausies traumą, gydytojų sprendimu kova buvo sustabdyta ir M. Žaromskis apgynė pasaulio čempiono titulą.

„Stengiausi priešintis, tačiau Marius yra labai stiprus varžovas. Atsiprašau, kad mano ausis neatlaikė“, – tąkart po nelauktai trumpos dvikovos žiūrovų atsiprašė Japonijos legenda K. Sakuraba. Iš ringo jis buvo nuvežtas į ligoninę, kur jam buvo atlikta operacija – prisiūta ausis.

Pripažinimo sulaukęs Anglijoje ir jau devynerius metus Kalifornijos San Chosė mieste gyvenantis sportininkas per savo karjerą taip pat yra kovojęs „Strikeforce“ ir „Bellator“ turnyruose.

2008-ieji. Taip Marius Žaromskis pirmame raunde nokautavo džiudžitsu ir kovų be taisyklių čempioną Jedrzejų Kubskį. / Petro Malūko nuotrauka

Prietarai apsunkina gyvenimą

Daugybę išbandymų per gyvenimą patyręs sportininkas anksčiau turėjo nemažai prietarų, kuriais, bėgant metams, pamažu atsikrato. Štai prieš 2008-ųjų dvikovą Vilniuje su Lenkijos sportininku Marius dvi dienas nėjo į dušą ir nesiskuto. Be to, su savimi visuomet vežiojosi rankų tvarsčius nuo pirmosios kovos Anglijoje (ji įvyko 2005 m. lapkričio 27 d. su Jacku Masonu – red. past.). Ir dar turėdavo savo legendinius šortus, kuriais vilkėdamas pradėjo kovoti.

„Lietuvos žinių“ žurnalistas visa tai sportininkui priminė prieš šių metų gegužės 3-ąją Vilniuje surengtą turnyrą „MMA Bushido FC“. Marius tylėdamas iš striukės kišenės išsitraukė tvarkingai sulankstytus legendinius šortus.

„Pasiėmiau, maniau gal prieš oficialius sportininkų svėrimus jų prireiks. Jie apkeliavo aplink žemę“, – šypsojosi kovotojas. Ir iškart pridūrė: „Stengiuosi prietarų atsikratyti. Ne prietaruose esmė. Kai esi pasirengęs, tuomet viską ir darai užtikrintai. Amerikoje ilgiau pagyvenau, prietarų liko mažiau, jie apsunkina gyvenimą. Nenoriu būti nuo jų priklausomas. Svarbiausia – kad ir kas nutiktų gyvenime ar ringe, išmok džiaugtis. Tai yra raktas į sėkmę“.

Sunkiausia – atrasti džiaugsmą

Pastarąjį kartą šių eilučių autoriui su M. Žaromskiu teko bendrauti prieš 11 metų. Šįkart sportininkas dėmesio centre atsidūrė nutaręs po ilgokos pertraukos grįžti į ringą ir dėl šio tikslo atvykęs į Vilnių. Per pokalbį ne kartą teko jam priminti prieš dešimtmetį pasakytas mintis.

– Po 2008-ųjų pergalės sostinėje surengtame bušido turnyre sėkmė jus ir toliau lydėjo. Štai 2009 ir 2010 metais tapote „Bushido Dream“ čempionu. O kaip toliau jums sekėsi?

– Londone pasiekiau viską, nebeliko ko semtis. Išvykau į Ameriką. Ten nebuvo lengva, teko bristi per upes ir eiti per kalnus. Buvo sunku. Dabar jau apsipratau, jau lengviau. Bet į Lietuvą visada traukia. Ten vieni privalumai, čia – kiti.

Esu didelis Lietuvos patriotas, tik taip gyvenimas susiklostė, kad teko daug keliauti. Bet širdyje visada buvau ir būsiu savo šalies patriotas.

2019-ieji. Marius pirmame raunde techniniu nokautu pranoko baltarusį Aleksandrą Danilčanką. / BNS nuotrauka

– Kas Amerikoje buvo sunku?

– Sunkiausia buvo atrasti džiaugsmą. Jaučiau spaudimą: reikia pinigų, reikia kovoti, reikia treniruotis. Tai buvo blogiausia. O pasirodo, reikia išmokti nestresuoti, gyventi taip, kad nebūtų įtampos. Sunku buvo persilaužti psichologiškai.

Po pralaimėjimo nusprendė nebekovoti

– Kodėl nutarėte kovose padaryti pertrauką?

– Taip apsisprendžiau po 2015-ųjų sausį įvykusio „Bellator 132“ turnyro. Jame mane nuvylė teisėjų sprendimas. Man teko kovoti su meksikiečių boksininku Fernando Gonzalezu. Jis, kaip ir dauguma Amerikoje esančių kovotojų, turi tvirtą charakterį. Pasiūlė boksuotis. Negalvodamas pasidaviau jo spaudimui, o to reikia vengti, reikia turėti savo planą. Pradėjome boksuotis. Paskutiniame raunde dar pavyko jį paguldyti ant ringo grindų. Laukėme teisėjų sprendimo. Baigtis galėjo būti įvairi – teisėjai galėjo skirti pergalę ir man, ir meksikiečiui. Nugalėtoju paskelbė mano varžovą, nes daugiau jo tėvynainių buvo. Nuo to karto nutariau daugiau nebekovoti.

Bet į salę eidavau, treniruodavausi. Praėjus kiek laiko susireguliavo nervinė sistema. Jei nesusitvarkai su nervais ir spaudimu, kova nebūna graži, nesugebi atskleisti visų savo galimybių.

Vienu metu galvojau, kad jau nebekovosiu. Sportavau dėl savęs.

Paskui pastebėjau, kad vis dar traukia į ringą. Pasiilgau to jausmo, jis – kaip narkotikas. Be to, neinu jaunyn, jau nedaug liko metų iki karjeros pabaigos. Nenoriu ringe grumtis būdamas 45-erių. Jaučiausi gerai, sulaukiau Donato Simanaičio (Lietuvos bušido federacijos prezidento – red.) pasiūlymo dalyvauti bušido turnyre Vilniuje. Ir sudalyvavau.

Visko teko mokytis dvigubai

– Tai nebuvo paskutinė jūsų kova?

– Ne. Planuoju kelis metus būti aktyvus, gal vesti seminarus pradedantiesiems ir patyrusiems.

O pasidalinti turiu kuo. Kartais lietuviai, kaip ir aš pats, yra užsispyrę. Man teko įveikti sunkų kelią, nes neklausiau kitų patarimų. Buvau įsitikinęs, kad viską žinau ir darysiu taip, kaip man atrodo. Tai buvo klaida, nes visko teko mokytis dvigubai. Dėl to praradau nemažai metų. Būčiau klausęsis, būčiau turėjęs gerų mokytojų, visko būčiau pasiekęs anksčiau ir daugiau. O tuomet elgiausi taip, tarsi viską mokėčiau. Užtat ir mano ausys sulaužytos, ir nosis sulaužyta, nes lipau per save. O juk kur kas greičiau visko išmokti buvo galima einant kitu keliu.

Kai padariau pertrauką kovose, treniravausi. Pamažu atėjo supratimas. Man apmaudu, kad šalia nebuvo žmonių, kurie būtų padėję visko pasiekti kitokiu keliu. Turėjau daug trenerių. Bet reikėjo tokio trenerio, kuris būtų ir draugas, ir tėvas, ir treneris, ir mokytojas. Anglijoje buvo trenerių, bet jie dar nebuvo pasiekę tokio lygio, kaip jų kolegos Amerikoje. JAV treneriai buvo geresni, bet labiau rūpinosi vietos kovotojais, jiems tai buvo verslas. O atvykėliams teko rūpintis, kaip išgyventi. Viskas susideda į vieną krūvą. Daug metų iššvaisčiau, kad pasiekčiau tokį lygį, bet buvo galima jį pasiekti greičiau.

Nori propaguoti MMA

– Ką toliau darysite?

– Amerikoje pravedu asmenines treniruotes. Noriu Lietuvoje žmones supažindinti su MMA sportu. Kad jie daugiau žinotų apie imtynes, džiudžitsu. Amerikoje vidurinioji klasė, valstybės tarnautojai, supranta, kas yra imtynės, džiudžitsu, boksas. O Lietuvoje žmonės nesupranta imtynių, todėl jiems pasidaro nuobodu jas žiūrėti. Pastebėjau, kad žmonės mažai domisi šiuo sportu, gal jie įsivaizduoja mus kaip mušeikas. Tai yra menas. Menas išsisukti nuo smūgio ir pačiam suduoti ar parversti varžovą.

– Per pirmą mūsų pokalbį 2008-aisiais prisipažinote, jog jūsų silpnoji vieta buvo imtynės.

– Dėl tos priežasties ir nemečiau sporto, pradėjau mėgautis imtynėmis ir džiudžitsu. Atsirado kitoks supratimas.

Mano aštrioji pusė – kojos. Bet turiu ir kitą aštrią pusę. Vienu metu norėjau save pakeisti, tapti imtynininku. Bet paskui supratau, kad nereikia savęs keisti, reikia tik papildomai visko pridėti.

