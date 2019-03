Ginti titulo sugrįžta portugalų žvaigždė 

„Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ – skelbia ambicinga, prieš ketverius metus Lietuvos futbolo federacijos (LFF) pradėta vaikų ir jaunimo ugdymo programa. O kol mažieji ronaldai dar tik auga, į mūsų šalį šiemet veikiausiai atvyks ir tikrasis Cristiano Ronaldo.

Po praėjusio pasaulio čempionato C. Ronaldo buvo sustabdęs karjerą nacionalinėje Portugalijos rinktinėje, neatstovavo jai UEFA Tautų lygos turnyre. Bet dabar žvaigždė sugrįžta, kad padėtų Portugalijai iškovoti kelialapį į Europos čempionatą.

„Žinau, kad rinktinei reikia manęs sunkiu metu“, – sakė 34 metų futbolininkas, savo šalies komandoje jau sužaidęs 154 rungtynes ir pelnęs 85 įvarčius.

Atrankos varžybas Lisabonoje pradedantys Portugalijos futbolininkai penktadienį susitinka su ukrainiečiais, o pirmadienį priims serbus. Lietuvoje Portugalijos rinktinė viešės rugsėjo 10 dieną, ir aistruoliai tuomet tikisi gyvai pamatyti didžiausią Portugalijos futbolo žvaigždę.

Lygiųjų maratonas

Šiuo atrankos ciklu Portugalijos futbolininkai pradeda Europos čempionų titulo gynimą. Jį iškovojo 2016-ųjų liepą Paryžiuje įveikdami prancūzus.

Žemyno pirmenybėse C. Ronaldo debiutavo būdamas 19-os, kai varžybos 2004 metais vyko jo gimtinėje. Tuomet portugalams teko nusivilti – patekę į finalą jie 0:1 pralaimėjo viso turnyro sensacija tapusiai Graikijos rinktinei.

2008 ir 2012 metų čempionatuose Portugalijos rinktinė krito ketvirtfinalyje, o 2016 metais pagaliau triumfavo, kai finale po pratęsimo 1:0 palaužė šeimininkės Prancūzijos komandą.

Finalo C. Ronaldo nebaigė dėl traumos, bet vis tiek tapo svarbiausia tų rungtynių persona.

Į EURO 2016 varžybas Prancūzijoje C. Ronaldo atvyko turėdamas aiškų tikslą – padėti rinktinei triumfuoti, finale įmušti lemiamą įvartį ir kaip visada atsidurti viso pasaulio dėmesio centre.

Tačiau 2016-ųjų vasarą Portugalijos rinktinė atrodė labai vidutiniškai. Grupės varžybų etape portugalai visas trejas rungtynes su Islandija, Austrija ir Vengrija baigė lygiosiomis, tik pasikeitusi varžybų sistema leido patekti į atkrintamąsias varžybas.

Aštuntfinalyje kroatai įveikti po pratęsimo, ketvirtfinalyje lenkai – tik po 11 m baudinių serijos.

Portugalija tapo pirmąja istorijoje rinktine, kuri į Europos čempionato pusfinalį pateko nelaimėjusi nė vienų rungtynių per pagrindinį jų laiką.

Žiūrovai pyko, žiniasklaidos atstovai kritikavo tokį žaidimą, bet Portugalijos rinktinės treneris Fernado Santosas šypsojosi: „Visa kritika mums – lyg vanduo antims. Tegul žmonės toliau kalba, kad Portugalija laimi savo žaidimu nenusipelnydama pergalės. Jei tokiu būdu laimėsime čempionatą, būsiu laimingiausias žmogus.“

Cristiano Ronaldo (dešinėje) elgesys per EURO 2016 finalą sulaukė dvejopų reakcijų. / PA/Scanpix nuotrauka

Pasigedo santūrumo

F. Santosas toks ir tapo. Pusfinalyje portugalai po C. Ronaldo ir Nani įvarčių 2:0 įveikė Velsą, o finalas prieš Prancūzijos rinktinę visiems įsiminė dėl dramos, kurios epicentre buvo portugalų žvaigždė.

Pirmame kėlinyje C. Ronaldo po susidūrimo su Dimitri Payet patyrė skausmingą kelio traumą ir apsipylęs nevilties ašaromis turėjo palikti aikštę.

Beveik visą likusį rungtynių laiką futbolininkas praleido trypčiodamas greta trenerio F. Santoso, nuolat ragindamas žaidėjus ir kažką jiems šaukdamas.

Toks spektaklis abejingų nepaliko. Vieni žavėjosi ir tikino, kad tai buvo tipinis C. Ronaldo – užsispyręs ir emocingas kovotojas. Kiti bjaurėjosi reginiu, vadino tai gerai apgalvota vaidyba ir arogancijos bei savanaudiškumo viršūne.

Portugalijos futbolo veteranas Antonio Simoesas tuomet atvirai pasakė, ką galvoja: „Taip neturėjo nutikti. Galiu įsivaizduoti, kokie suirzę buvo atsarginiai žaidėjai matydami, kaip vienas žmogus menkina trenerio autoritetą. Nieko panašaus per 50 metų nebuvau matęs. Joks didis žaidėjas taip nesielgė. Pele, Eusebio, Johanas Cruyffas, net pats Diego Maradona žinojo savo vietą. C. Ronaldo laiko save nugalėtoju ir lyderiu. Tačiau lyderiai taip nesielgia. Lyderiai sugeba susitvardyti ir neišsišokti.“

Ši drama vėlų 2016-ųjų liepos 10-osios vakarą baigėsi Portugalijos triumfu. Pratęsimo metu (109 min.) Ederis įmušė iš toli ir garantavo saviškiams pirmąjį Europos čempionų titulą.

Iš laimės švytintis F. Santosas po finalo nenorėjo kalbėti apie C. Ronaldo elgesį greta aikštės: „Jis daug iškentė. Daugiau už kitus žaidėjus. Cristiano labai norėjo laimėti. Ar tai blogai? Jo emocijos manęs prastesniu treneriu nepadarė.“

Paryžiuje daug verkiau. Iš pradžių – iš skausmo ir nevilties, vėliau – iš džiaugsmo.

Rinktinė – brangiausia

Pasipūtimo ir arogancijos C. Ronaldo niekada netrūko. Apie tokius žmonės sakoma, kad jie nuo kuklumo nemirs. Tačiau kritikams portugalas mėgsta atsikirsti svariais argumentais apie penkis geriausio pasaulio futbolininko titulus ir penkias laimėtas Čempionų lygos taures.

„Esu geriausias žaidėjas futbolo istorijoje. Turiu viską, ko reikia, ir net prastomis atkarpomis būnu geresnis už kitus. Gerbiu kitus futbolininkus, bet nematau už save geresnių, – pernai interviu žurnalui „Four Four Two“ rėžė Portugalijos rinktinės kapitonas. – Joks kitas žaidėjas negali atlikti ko nors, ko aš nemokėčiau. Be to, esu labai įvairiapusis sportininkas – vienodai gerai žaidžiu abiem kojomis bei galva, esu greitas ir ištvermingas, mušu įvarčius ir atlieku puikius perdavimus.“

Vis dėlto jausmus ir širdį šis futbolo genijus turi. „Esu iškovojęs daug titulų su klubais, bet laimėjus Europos čempionų taurę su savo šalies rinktine aplankė išskirtinės emocijos. Rinktinėje komandos draugai yra tarsi viena šeima, nes visi esame gimę Portugalijoje. Tai jaudina dar labiau. Paryžiuje tą vakarą daug verkiau. Iš pradžių – iš skausmo ir nevilties, vėliau – iš džiaugsmo“, – kalbėjo jis.

Prisiminus šou greta aikštės per EURO 2016 finalą žurnalistai sykį C. Ronaldo paklausė, ar jis neketina tapti treneriu.

„Negalvoju apie tai, nes vis dar esu futbolininkas, žaidimas aikštėje yra didžiausia mano gyvenimo aistra, suteikianti motyvacijos laimėti. Minčių apie trenerio karjerą neturiu. O kaip bus po 5 ar 6, galbūt 10 metų – nežinau. Galbūt požiūris pasikeis“, – svarstė dabartinis Turino „Juventus“ lyderis.

Tačiau vienas dalykas tikrai nepasikeis – C. Ronaldo įsitikinimas, kad jis yra geriausias pasaulyje.

Paklaustas, kas galėtų dominuoti pasaulio futbole jam baigus karjerą, C. Ronaldo sakė: „Pastarąjį dešimtmetį tą darėme tik mudu su Lioneliu Messi. Mano ir L. Messi konkurencija tęsiasi toliau. Abu dėl savo komandų padarysime viską, ką galime. Tikiuosi, kad galėsiu žaisti aukščiausiu lygiu dar kelerius metus. O ateityje gali dominuoti Neymaras, Kylianas Mbappe, Ousmane'as Dembele, Edenas Hazardas. Iš tikrųjų nežinau. Galėčiau išvardyti 10–15 pavardžių.“

