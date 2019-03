Galva sukasi nuo „Žalgiriui“ likusių variantų 

Iki Eurolygos reguliariojo sezono pabaigos liko du turai ir trys laisvi kelialapiai, į kuriuos pretenduoja septynios ekipos, tarp jų – ir Lietuvos čempionas Kauno „Žalgiris“.

Praėjusią savaitę Kaune be gailesčio Stambulo „Darussafaką“ (94:67) sudoroję Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai pirmą kartą šį sezoną iškovojo keturias iš eilės pergales. Jos ir laiko žalgiriečius nuožmiose lenktynėse į atkrintamųjų varžybų etapą.

„Žalgiris“ privalo padaryti viską, kas nuo jo priklauso, kad penktadienį Graikijoje nugalėtų „Olympiakos“ komandą, o kitą savaitę pergalingai baigtų reguliarųjį sezoną žaisdamas Ispanijoje su „Real“.

„Iš paskutiniųjų stengiamės patekti į aštuonetuką tiek dėl savęs, tiek dėl žiūrovų“, – tikino Š. Jasikevičius.

„Žalgirio“ treneris prisipažino neskaičiuojantis įvairių galimybių, kurios jo komandai atvertų vartus į ketvirtfinalį. „Perskaičiau porą straipsnių, o juose buvo išvardyta tiek variantų, kad galva apsisuko. Galite manimi netikėti, bet nėra tikslo skaičiuoti“, – sakė Lietuvos čempionų strategas.

Ir jis teisus. Skaičiavimai atimtų daug laiko, o nuo variantų, kurios trys ekipos galėtų patekti į aštuntuką, tikrai susisuktų galva. Tačiau yra du svarbūs dalykai, kurie nulemtų „Žalgirio“ padėtį turnyro lentelėje. Pirmiausia, „Žalgiris“ privalo padaryti viską, kas nuo jo priklauso, kad penktadienį Graikijoje nugalėtų taip pat į aštuntuką nusitaikiusią Pirėjo „Olympiakos“ komandą. Antra, reguliarųjį Eurolygos sezoną kitą savaitę kauniečiai, žaisdami Ispanijoje su Madrido „Real“, turi baigti pergalingai.

D. Blattas: „Privalome laimėti“

Prieš XXIX turo rungtynes devintąją vietą užimanti „Olympiakos“ turi 14 pergalių. Viena jų mažiau iškovoję žalgiriečiai – dešimti.

Davito Blatto treniruojamas graikų klubas, kuriame asistentu dirba lietuvis Kęstutis Kemzūra, per devynis pastaruosius turus laimėjo tik dukart. Žalgiriečiai per pastaruosius šešis turus įveikė varžovus penkis sykius, o keturios iš eilės iškovotos pergalės – ilgiausia Lietuvos čempionų serija be pralaimėjimo šį sezoną.

Tarpusavyje klubai žaidė 21 kartą, 12 sykių laimėjo graikai. Per pirmąjį ratą Kaune žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 83:75.

Kad Pirėjo ekipa išgyvena ne geriausius laikus, parodė ankstesnis turas. Las Palmase graikų ekipą sensacingai 90:67 sutriuškino „Gran Canaria“.

„Neturime dviejų pagrindinio perimetro žaidėjų. Atimkite iš bet kurios komandos du svarbiausius gynėjus ir pamatysite, kaip jai seksis rungtyniauti“, – aiškino D. Blattas, kai gavo antausį nuo „Gran Canarios“.

Graikijos klubui dėl traumų negali padėti veteranas Vassilis Spanoulis ir latvis Janis Strelnieks. 10,2 taško renkantis ir 5,1 rezultatyvaus perdavimo atliekantis V. Spanoulis praleido dvejas rungtynes. 8,8 taško pelnantis J. Strelniekas Eurolygoje nežaidė jau penkis pastaruosius turus.

„Turime su tuo susitaikyti ir rasti išeitį, – kalbėjo „Olympiakos“ strategas. – Reikia judėti į priekį. Mums liko dvejos rungtynės savo arenoje. Privalome jas laimėti, jei norime patekti į atkrintamąsias varžybas. Dabar tik tai mums rūpi.“

„Olympiakos“ pralaimėjimas „Gran Canariai“ Š. Jasikevičiaus nenustebino: „Buvome atsidūrę identiškoje situacijoje – neturėdami gynėjų taip pat vykome į 6 valandų kelionę. Kol nuskrendi į Gran Kanariją, jau nė nebenori žaisti.“

Š. Jasikevičius: „Mūsų kūryba geresnė“

Rezultatyviausias Pirėjo ekipoje yra 213 cm ūgio vidurio puolėjas Nikola Milutinovas – 11,3 taško ir 7,8 atkovoto kamuolio. Pagal pastarąjį rodiklį jis turnyre užima antrąją vietą, šiek tiek atsilieka nuo Vitorijos „Baskonios“ lyderio Vincent'o Poirier (vid. 8). 10,2 taško renka ir 5,3 karto kamuolį sugriebia „Olympiakos“ puolėjas Georgios Printezis. Pavojingas ir kitas aukštaūgis Zachas Leday'us, pelnantis 9,8 taško. „Olympiakos“ marškinėlius vilkintis buvęs žalgirietis Axelis Toupane'as aikštelėje praleidžia vidutiniškai trylika su puse minutės, per jas pelno 5,1 taško.

„Žalgiris“ už varžovus žaidžia rezultatyviau (79,5 ir 77,5 taško), taikliau atakuoja nuo trijų taškų (39,3 ir 35,7 proc.) bei baudų metimo (81,1 ir 73,4 proc.) linijų. Graikai Lietuvos čempionus pranoksta pagal atkovotus kamuolius (36 ir 32,3).

„Šiuo metu žaidžiame išties neblogą krepšinį. Dabar mūsų kūryba daug geresnė nei viso sezono metu“, – pabrėžė Š. Jasikevičius.

Viltys rusena

Nors, kaip sako kauniečių treneris, galva sukasi nuo įvairių variantų, šiek tiek pasvarstykime, kokių „Žalgiris“ turi galimybių antrus metus iš eilės patekti į Eurolygos ketvirtfinalį.

Kova dėl trijų paskutinių laisvų vietų tokia įtempta, kad neatmetama, jog visos septynios komandos gali surinkti po lygiai pergalių (15) ir išsidalyti kelialapius į kitą etapą. Jei taip nutiktų, „Žalgiris“ pakiltų net į šeštąją vietą, nes iš visų pretendentų turėtų geriausią tarpusavio laimėjimų ir pralaimėjimų santykį (8/4).

Žalgiriečiai išsaugotų galimybę ir tuo atveju, jei šešios komandos pelnytų po vienodą skaičių pergalių. Jeigu Atėnų „Panathinaikos“ užimtų šeštąją poziciją, o likę pretendentai laimėtų po 15 dvikovų, kauniečiai liktų aštunti. Jei į šeštąją vietą patektų Vitorijos „Baskonia“ arba Milano „Olimpia“, „Žalgiris“ galutinėje rikiuotėje būtų septintas.

Kiek nepalankesnė situacija susiklostytų, jei po 15 pergalių surinktų penkios komandos. Pavyzdžiui, jeigu šeštąją vietą užimtų „Panathinaikos“, žalgiriečiai, priklausomai nuo to, kokios ekipos turėtų po vienodą skaičių laimėjimų, galėtų likti ir aštunti, ir devinti. Jei „Baskonia“ būtų šešta, Kauno klubas užimtų septintąją poziciją. Jei po 16 pergalių iškovotų „Panathinaikos“ ir „Baskonia“, „Žalgiris“ būtų aštuntas.

Kas nutiktų, jeigu keturios ekipos nugalėtų varžovus po 15 kartų? Jei „Baskonia“ ir „Panathinaikos“ likusias rungtynes pralaimėtų, o jas pasivytų „Žalgiris“ ir dar viena komanda, kauniečiai galėtų būti septinti ar net šešti. Jei „Panathinaikos“ užimtų šeštąją vietą ir „Baskonia“ nepasiektų pergalių, Lietuvos čempionai liktų aštunti, devinti ar dešimti. Jei „Baskoniai“ atitektų šeštoji pozicija, o „Panathinaikos“ nelaimėtų nė vienų rungtynių, Kauno klubas tokiu atveju būtų septintas. Jei šeštąją ir septintąją vietas užimtų „Panathinaikos“ ir „Baskonia“, o kitos keturios ekipos laimėtų po 15 sykių, žalgiriečiai liktų aštunti.

Galima dar vardyti, kas būtų, jei po tiek pat pergalių iškovotų trys arba dvi ekipos. Variantų daug. Jų sumažės po XXIX turo varžybų, tačiau linksmiausia dalis laukia kitą savaitę, kai vyks paskutinės Eurolygos reguliariojo sezono dvikovos.

Lentelė

(pergalės, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų taškų skirtumas)

1. „Fenerbahce“* 23 5 250 2. CSKA* 22 6 181 3. „Real“* 21 7 242 4. „Anadolu Efes“* 18 10 140 5. „Barcelona“* 16 12 55 6. „Baskonia“ 15 13 85 7. „Panathinaikos“ 15 13 18 8. „Olimpia“ 14 14 21 9. „Olympiakos“ 14 14 4 10. „Žalgiris“ 13 15 26 11. „Maccabi“ 13 15 –2 12. „Bayern“ 13 15 –58 13. „Chimki“ 9 19 –99 14. „Gran Canaria“ 8 20 –257 15. „Budučnost“ 6 22 –288 16. „Darussafaka“ 4 24 –318

* Pateko į ketvirtfinalį

