Futbolo dievukas išvengė kalėjimo, bet gavo milžinišką baudą 

Turino futbolo klubo „Juventus“ žvaigždei Cristiano Ronaldo antradienį pavyko išvengti įkalinimo bausmės, tačiau Ispanijos teismas nurodė futbolininkui sumokėti 3,57 mln. eurų baudą už sukčiavimą mokant mokesčius, kai žaidė Madrido klube „Real“.

Teismas skyrė sportininkui dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, bet ji iš karto buvo sušvelninta iki 365 tūkst. eurų baudos. Ši suma pridėta prie kitos jam skirtos 3,2 mln. eurų baudos, sakoma nuosprendyje.

Teismo atstovas sakė neturintis informacijos, ar ši suma bus sumuojama su 18,8 mln. eurų, kurios C. Ronaldo sutiko sugrąžinti Ispanijos mokesčių valdybai pagal birželį pasiektą jos susitarimą su futbolininko teisininkais.

Nuo praėjusių metų Italijos čempionų klube „Juventus“ žaidžiantis C. Ronaldo atvyko į Madridą dalyvauti maždaug 40 minučių užtrukusiame teismo posėdyje.

„Jaučiuosi labai gerai“, – sakė penkis kartus geriausiu Europos futbolininku pripažintas C. Ronaldo išėjęs iš teismo rūmų žurnalistų miniai, susirinkusiai prie teismo pastato šiaurės rytinėje Madrido dalyje.

Davęs keletą autografų, jis išvažiavo juodu automobiliu.

Teismas anksčiau atsisakė patenkinti žaidėjo prašymą ir leisti dalyvauti teisme pasinaudojant vaizdo ryšiu arba leisti jo automobiliui įvažiuoti į teismo rūmus, kad būtų išvengta žurnalistų dėmesio.

Į teismą 33 metų C. Ronaldo atvyko dėvėdamas saulės akinius ir juodas kelnes su juodu golfu. Jis šypsojosi laikydamas už rankos savo draugę Georgina Rodriguez.

Į salę futbolininką palydėjo teismo pareigūnai.

Pirmadienio vakarą jis dar žaidė „Juventus“ varžybose su kitu Italijos klubu, „Chievo“, ir nepataikė baudinio, nors tai nesutrukdė jo klubui iškvoti pergalę rezultatu 3:0.

Ofšorinės bendrovės

Madrido prokurorai tyrimą dėl C. Ronaldo pradėjo 2017 metų birželį ir tų pačių metų liepą futbolininką apklausė.

„Niekada nieko neslėpiau ir net neketinau vengti mokesčių“, – kalbėjo C. Ronaldo tuomet teisme. Sportininko pareiškimą perdavė jam atstovaujanti sporto agentūra „Gestifute“.

Pasak prokurorų, C. Ronaldo naudojosi bendrovėmis, įstaigtomis mažais mokesčiais garsėjančiose jurisdikcijose – Mergelių Salose ir Airijoje, kad išvengtų mokesčių Ispanijoje, kuriuos turėjo sumokėti Ispanijai iš pajamų, gautų už įvaizdžio naudojimą nuo 2011 iki 2014 metų.

Futbolininko advokatai tvirtino, kad Ispanijoje galima skirtingai interpretuoti, kas yra ir kas nėra mokesčių objektas. Jie kategoriškai neigė, kad jų klientas kaip nors bandė išvengti mokesčių.

Tačiau vėliau C. Ronaldo advokatai ir Ispanijos mokesčių rinkėjai sudarė susitarimą, pagal kurį futbolininkas pripažino savo kaltę dėl keturių mokesčių vengimo atvejų.

Šis susitarimas leido C. Ronaldo išvengti dalyvavimo ilgoje teismo procedūroje, galėjusioje pakenkti jo įvaizdžiui. Be to, futbolininkas galėjo sulaukti griežtesnės bausmės.

C. Ronaldo yra ne pirmas futbolininkas, sulaukęs Ispanijos mokesčių inspekcijos dėmesio.

Barselonos žaidėjui ir buvusiam C. Ronaldo varžovui Lioneliui Messi 2016 metais už vengimą mokėti mokesčius teismas nurodė sumokėti 2 mln. eurų baudą ir skyrė 21 mėnesio laisvės atėmimo bausmę.

Vėliau laisvės atėmimo bausmė buvo pakeista 252 tūkst. eurų bauda – po 400 eurų už kiekvieną jam skirtos laisvės atėmimo bausmės dieną.

